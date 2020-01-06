Советский истребитель МиГ-25 – до сих пор самый быстрый в мире, убежден японский военный аналитик. Рекорд скорости 1962 года так никто и не побил. Тактико-технические характеристики этого самолета для своего времени были революционными, и сейчас "25-й" – король скорости.

Происшествия Сотрудника «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.

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