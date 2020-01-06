Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ Японии назвали советский МиГ-25 «королем скорости»

Советский истребитель МиГ-25 – до сих пор самый быстрый в мире, убежден японский военный аналитик. Рекорд скорости 1962 года так никто и не побил. Тактико-технические характеристики этого самолета для своего времени были революционными, и сейчас "25-й" – король скорости.
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Военный аналитик из Японии признал советский МиГ-25 «королем скорости»

Телеканал 360°00:46

Военный аналитик из Японии: истребитель МиГ-25 - самый быстрый в мире

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Японский военный аналитик рассказал о советском «короле скорости»

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«Король скорости»: в Японии рассказали, почему МиГ-25 до сих пор на высоте

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Японский военный аналитик оценил советский истребитель

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Yahoo News Japan (Япония): увенчанный званием «самый быстрый в мире» боевой истребитель МиГ-25. Его непостижимый уму перелет в японский Муроран (Yahoo News Japan)

ИноСМИвчера в 03:41
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