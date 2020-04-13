Коронавирус

REGNUMREGNUMБлокирующее размножение коронавируса лекарство обнаружили в Японии

Токио, 13 апреля 2020, 08:24 — REGNUM Появилось ещё одно лекарственное средство, которое может помочь от коронавирусной инфекции. Японские учёные из Университета Токай в Исехаре выяснили, что антиретровирусный препарат «Нельфинавир» способен блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2.
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