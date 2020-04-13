Коронавирус
RT на русскомВ Японии обнаружили блокирующий размножение коронавируса препарат
Японские биологи в ходе исследования выяснили, что используемый при лечении ВИЧ нелфинавир способен снижать репликационную активность возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19. Результаты исследования опубликованы на портале bioRxiv.
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Японские медики выяснили, какой препарат может блокировать коронавирус
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