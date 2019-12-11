Происшествия

ТАССТАССВ Японии обнаружили российский катер, пропавший полтора месяца назад

Российский катер, пропавший полтора месяца назад, обнаружен в японских водах береговой охраной Японии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
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У берегов Японии нашли пропавший полтора месяца назад российский катер

РБК07:01

К берегам Японии прибило российский катер, пропавший полтора месяца назад

REGNUM04:43

У берегов Японии нашли пустой пропавшую российскую лодку

РИА Новости06:30

В Японии обнаружили пропавший в октябре российский катер

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Исчезнувший российский катер нашли без экипажа на борту

Lenta.ru06:06

В Японии обнаружили российский катер, пропавший полтора месяца назад

ТАСС05:48

Пропавшую в октябре российскую лодку нашли пустой у берегов Японии

RT на русском06:53
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Происшествия

ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска

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Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о присвоении звания Героя России

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Обновленный Volkswagen Teramont презентовала компания

По сообщению ресурса «speedme.ru», Volkswagen Atlas 2021 (в РФ Teramont), увеличится в размерах (на 7,6 см). Размеры выросли за счет нового переднего бампера.
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Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
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В настоящее время Диана встречается с молодым миллионером Денисом Ребровым, с которым познакомилась еще в отношениях с Андреем.
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Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09 декабря в 07:20
Происшествия

В Мурманске задержали террориста из «Правого сектора»

В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
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Совфед одобрил закон о введении электронных трудовых книжек

Совет Федерации одобрил закон о введении электронных трудовых книжек в России с 2020 года.
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Происшествия

Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии

Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
РИА Новости вчера в 21:08
Экономика

Зеленский подписал закон о бюджете Украины на 2020 год

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о госбюджете на 2020 год, сообщается на сайте Верховной рады.
РИА Новости 06:10
Экономика

Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
RT на русском 06:50
Футбол

18-летний российский футболист получил иск на 350 тысяч евро

18-летний футболист «Локомотива» Максим Мухин получил иск на 350 тысяч евро от своего бывшего представителя Анатолия Платова.
Lenta.ru 06:29
Общество

Гуцериев и «Сафмар» подали в суд на издателя российского Forbes

22 октября "АС Рус Медиа" подало в столичный арбитраж иск к "Сафмару" и потребовало "признать не соответствующими действительности и порочащими репутацию Forbes Россия" распространенное заявление группы о коррумпированности журналистов издания.
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Шоу-бизнес

Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети

Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
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Более 40% россиян заявили о недоверии врачам

Недоверие врачам Не доверяют поставленному диагнозу или перепроверяют назначения врача 41% россиян, следует из результатов совместного исследования "Качество медицинских услуг: запрос на жесткий контроль" Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центра социального проектирования "Платформа", с которым ознакомился РБК.
РБК 03:48
Политика

Путин детским стишком ответил на вопрос про газ для Украины

Во время пресс-конференции по итогам парижского саммита "нормандской четверки" на вопрос о поставках российского газа на Украину, президент Путин ответил детским стихом.
Pravda.Ru 09 декабря в 22:34
Политика

На Украине утверждают, что Зеленский «сорвался» на Лаврова в Париже

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в ходе саммита в "нормандском" формате президент Владимир Зеленский "сорвался" на главу российского МИД Сергея Лаврова.
РИА Новости вчера в 08:13
Здоровье

Врач рассказала, как предотвратить гипертонию

Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Уразова рассказала "Вечерней Москве", какие факторы могут вызвать гипертонию и как ее предотвратить.
РИА Новости вчера в 07:20
Гаджеты

В 2020 году WhatsApp перестанет работать на многих телефонах

По информации источника, WhatsApp не будет работать на телефонах с Windows Mobile после 31 декабря этого года, на Android 2.3.7 и iPhone iOS 8 — с февраля 2020.
РИА Дагестан вчера в 01:57
Политика

25 лет назад Москва ввела войска в Чечню

25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Газета.Ru 00:21
Экономика

Совфед одобрил продление заморозки накопительной части пенсии

Совет Федерации одобрил закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно.
RT на русском 06:19
Экономика

Компания Mondelez International отказалась от завода под Новосибирском

По данным СМИ, проект строительства завода Mondelez International под Новосибирском реализовывался с 2014 года.
REGNUM 00:04
Происшествия

Чайка лично прекратил уголовное дело о преследовании двух бизнесменов

Генеральный прокурор России Юрий Чайка лично прекратил уголовное дело о преследовании двух фигурантов «лондонского списка» бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
ФедералПресс 02:08
Политика

Сотрудники МВД Чечни призвали включить их в санкционный список США

Сотрудники МВД Чечни призвали включить их в полном составе в санкционный список Соединённых Штатов после введения санкций в отношении начальника УМВД по Грозному Аслана Ирасханова.
RT на русском 06:29
Происшествия

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Российская газета 02:04
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Валуев: бойкот Игр - это неправильно, но уважаю решение боксеров

Бывший боксер Николай Валуев дал комментарий по поводу нежелания российских боксеров ехать на Олимпиаду-2020 без российского гимна и флага.
Газета.Ru 06:37
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В Верховной Раде вновь подрались депутаты

В Верховной Раде в очередной раз подрались украинские депутаты.
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Происшествия

СК завершил расследование дела о нападении на Эллу Памфилову

ТАСС 02:09
Здоровье

Тест со стулом позволит выявить рак легких

Ученые назвали простой способ, который позволит выявить заболевание на ранней стадии. Для этого теста понадобится обычный стул.
iReactor вчера в 19:37
Экономика

Росфинмониторинг за год закрыл 25 «отмывочных» площадок

C начала года Росфинмониторинг закрыл 25 "отмывочных" площадок с общим оборотом около 38 миллиардов рублей, рассказал глава службы Юрий Чиханчин на правительственном часе в Совете Федерации.
РИА Новости 05:51
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