Российский катер, пропавший полтора месяца назад, обнаружен в японских водах береговой охраной Японии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

В Японии обнаружили российский катер, пропавший полтора месяца назад

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