Происшествия

ТАССТАССВ Японии обнаружили российский катер, пропавший полтора месяца назад

Российский катер, пропавший полтора месяца назад, обнаружен в японских водах береговой охраной Японии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
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В Москве вспомнили, как японские рыбаки помогли русским морякам

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В Японии обнаружили российский катер, пропавший полтора месяца назад

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У берегов Японии нашли пустой пропавшую российскую лодку

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В Японии обнаружили пропавший в октябре российский катер

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Пропавшую в октябре российскую лодку нашли пустой у берегов Японии

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К берегам Японии прибило российский катер, пропавший полтора месяца назад

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ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским

Коммерсантъ вчера в 15:47
Политика

Комитет Сената США одобрил санкции против России за помощь Сирии

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса в среду утвердил законопроект, предполагающий введение ограничений против российских физических и юридических лиц за поддержку сирийского правительства.
ТАСС 11:29
Общество

Госдума одобрила запрет вейпов и кальянов в общественных местах

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении использования электронных курительных изделий и кальянов, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 08:26
Политика

Кремль: РФ и Украина пока не вышли на решение вопроса о транзите газа

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в ходе переговоров Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским обсуждался вопрос газа.
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Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о Герое России

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По словам координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова, в протокол сказано, что Габышев во время попытки вручить ему повестку вел себя вызывающе.
ЗакC.Ру 06:01
Энергетика

Польский PERN избавится от загрязнённой нефти к концу 2020 года

Польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN рассчитывает, что избавится от поступившей из России загрязнённой нефти только к концу 2020 года.
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Происшествия

Пропавший с двумя детьми уфимец оставил жене записку

Житель Уфы Артем Мазов, исчезнувший вместе с двумя малолетними детьми, оставил жене записку.
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Xiaomi представила смартфон Redmi K30 с поддержкой 5G

Дни24 вчера в 05:20
Авто

Skoda объявила российские цены на компактный кроссовер Karoq

Компания Skoda на специальном мероприятии в Санкт-Петербурге представила компактный кроссовер Karoq и объявила российские цены на модель.
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Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев

ТАСС вчера в 09:25
Политика

На Украине депутата Госдумы заочно приговорили к 14 годам заключения

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ФРГ: Санкции США против «Северного потока-2» подрывают суверенитет ЕС

Итоги саммита «нормандской четверки» могут быть поставлены под сомнение благодаря санкциям США против «Северного потока-2», заявили представители Восточного комитета немецкой экономики.
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Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
РИА Новости 07:49
Происшествия

Иван Голунов подал в ФСБ заявление о преступлении

Журналист Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением с просьбой о регистрации сообщения о преступлении в отношении него.
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Суд приговорил экс-замглавы «Росгеологии» к 3,5 годам за мошенничество

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Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага

Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Российская газета 03:00
Политика

Путин объяснил жестокость наказания для участников протестных акций

Ранее Путин заявлял, что люди имеют право на протест.
Росбалт вчера в 11:21
Политика

Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Украины

Все искажения итогового документа «нормандского саммита», допущенные украинской стороной в ходе публикации документа, не имеют значения.
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«Зенит» уступил «Бенфике» в матче Лиги чемпионов

Лиссабонская "Бенфика" обыграла петербургский "Зенит" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru вчера в 16:54
Экономика

Зеленский подписал закон о бюджете Украины на 2020 год

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о госбюджете на 2020 год, сообщается на сайте Верховной рады.
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В Германии не знали о запросах об экстрадиции убитого грузина

Правительству Федеративной Республики Германия (ФРГ) неизвестно о запросах России об экстрадиции убитого в Берлине гражданина Грузии, передает ТАСС со ссылкой на представителя министерства юстиции Германии.
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Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне

Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.
Газета.Ru 11:17
Экономика

Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
RT на русском 06:50
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«Ростов» планирует сохранить состав зимой

По информации Федерального агентства новостей, «Ростов» планирует сохранить текущий состав в зимнее трансферное окно.
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Наука

На дне океана нашли тысячи загадочных объектов

Ученые Научно-исследовательского института аквариума Монтерей-Бей (MBARI) в американском штате Калифорния нашли несколько тысяч загадочных отверстий на морском дне.
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Происшествия

В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
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Происшествия

Названа причина смерти ребенка в детском саду под Астраханью

Напомним, трагедия произошла 9 декабря этого года в одном из детских садов города Камызяка. Девочка не проснулась после тихого часа.
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