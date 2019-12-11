Происшествия
ТАССВ Японии обнаружили российский катер, пропавший полтора месяца назад
Российский катер, пропавший полтора месяца назад, обнаружен в японских водах береговой охраной Японии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
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Общество
Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Общество
ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским
Политика
Комитет Сената США одобрил санкции против России за помощь Сирии
Комитет по иностранным делам Сената Конгресса в среду утвердил законопроект, предполагающий введение ограничений против российских физических и юридических лиц за поддержку сирийского правительства.
Общество
Госдума одобрила запрет вейпов и кальянов в общественных местах
Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении использования электронных курительных изделий и кальянов, передает "Интерфакс".
Политика
Кремль: РФ и Украина пока не вышли на решение вопроса о транзите газа
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в ходе переговоров Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским обсуждался вопрос газа.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о Герое России
Происшествия
Шамана Габышева оштрафовали за неповиновение полицейскому
По словам координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова, в протокол сказано, что Габышев во время попытки вручить ему повестку вел себя вызывающе.
Энергетика
Польский PERN избавится от загрязнённой нефти к концу 2020 года
Польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN рассчитывает, что избавится от поступившей из России загрязнённой нефти только к концу 2020 года.
Происшествия
Пропавший с двумя детьми уфимец оставил жене записку
Житель Уфы Артем Мазов, исчезнувший вместе с двумя малолетними детьми, оставил жене записку.
Гаджеты
Xiaomi представила смартфон Redmi K30 с поддержкой 5G
Авто
Skoda объявила российские цены на компактный кроссовер Karoq
Компания Skoda на специальном мероприятии в Санкт-Петербурге представила компактный кроссовер Karoq и объявила российские цены на модель.
Политика
Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев
Политика
На Украине депутата Госдумы заочно приговорили к 14 годам заключения
Святошинский районный суд Киева заочно приговорил к 14 годам лишения свободы депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко за госизмену.
Политика
ФРГ: Санкции США против «Северного потока-2» подрывают суверенитет ЕС
Итоги саммита «нормандской четверки» могут быть поставлены под сомнение благодаря санкциям США против «Северного потока-2», заявили представители Восточного комитета немецкой экономики.
Политика
Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
Происшествия
Иван Голунов подал в ФСБ заявление о преступлении
Журналист Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением с просьбой о регистрации сообщения о преступлении в отношении него.
Единоборства
Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага
Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Политика
Путин объяснил жестокость наказания для участников протестных акций
Ранее Путин заявлял, что люди имеют право на протест.
Политика
Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Украины
Все искажения итогового документа «нормандского саммита», допущенные украинской стороной в ходе публикации документа, не имеют значения.
Футбол
«Зенит» уступил «Бенфике» в матче Лиги чемпионов
Лиссабонская "Бенфика" обыграла петербургский "Зенит" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Экономика
Зеленский подписал закон о бюджете Украины на 2020 год
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о госбюджете на 2020 год, сообщается на сайте Верховной рады.
Политика
В Германии не знали о запросах об экстрадиции убитого грузина
Правительству Федеративной Республики Германия (ФРГ) неизвестно о запросах России об экстрадиции убитого в Берлине гражданина Грузии, передает ТАСС со ссылкой на представителя министерства юстиции Германии.
Политика
Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне
Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.
Экономика
Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
Футбол
«Ростов» планирует сохранить состав зимой
По информации Федерального агентства новостей, «Ростов» планирует сохранить текущий состав в зимнее трансферное окно.
Наука
На дне океана нашли тысячи загадочных объектов
Ученые Научно-исследовательского института аквариума Монтерей-Бей (MBARI) в американском штате Калифорния нашли несколько тысяч загадочных отверстий на морском дне.
Происшествия
В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»
«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
Происшествия
Названа причина смерти ребенка в детском саду под Астраханью
Напомним, трагедия произошла 9 декабря этого года в одном из детских садов города Камызяка. Девочка не проснулась после тихого часа.