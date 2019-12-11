Происшествия

ТАССТАССВ Японии обнаружили российский катер, пропавший полтора месяца назад

Российский катер, пропавший полтора месяца назад, обнаружен в японских водах береговой охраной Японии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

У берегов Японии нашли пропавший полтора месяца назад российский катер

РБК07:01

Пропавшую в октябре российскую лодку нашли пустой у берегов Японии

RT на русском06:53

К берегам Японии прибило российский катер, пропавший полтора месяца назад

REGNUM04:43

В Японии обнаружили пропавший в октябре российский катер

Известия06:22

Исчезнувший российский катер нашли без экипажа на борту

Lenta.ru06:06

В Японии обнаружили российский катер, пропавший полтора месяца назад

ТАСС05:48

У берегов Японии нашли пустой пропавшую российскую лодку

РИА Новости06:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 08:36, Ашберн
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM 07:42
Экономика

Схемы обналичивания денег стали крупнее, заявил Росфинмониторинг

Схемы обналичивания незаконно полученных доходов в России за последнее время претерпели существенные изменения: они стали крупнее и часто создаются с использованием государственных институтов, рассказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.
РИА Новости 06:52
Общество

Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

Интерфакс 08:18
Гаджеты

Раскрыта дата презентации нового смартфона Samsung Galaxy S11

Актуальные Новости 01:09
Транспорт

Володин: Новый мост через Волгу в Саратове построят в 2026 году

АиФ Саратов 07:28
Авто

В России дебютировал новый Skoda Rapid

32CARS.ru 08:17
Происшествия

Гендиректора петербургского «Метростроя» арестовали по делу о растрате

Дзержинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения генеральному директору петербургского ОАО "Метрострой" Николаю Александрову, обвиняемому в присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов.
РИА Новости вчера в 15:43
Кино

В сети появился трейлер «Нового папы» с Джоном Малковичем и Джудом Лоу

Piter.tv 04:50
Политика

Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
RT на русском 07:33
Шоу-бизнес

О параличе Анастасии Заворотнюк сообщили СМИ

Актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной, утверждает портал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 07:41
Общество

В Свердловской области 31 декабря сделают выходным днем

Решение сделать 31 декабря выходным днем принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Российская газета 07:01
Политика

В ДНР заявили о фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки»

«Будучи уличённым в фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки», Зеленский принял наши требования и всё же вернул текст, опубликованный на сайте офиса президента, к согласованному виду», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.
RT на русском 07:39
Политика

Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала

Ошибка, допущенная Первым каналом в сюжете о крушении малазийского Boeing в Донбассе, не подрывает доверия к каналу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:12
Футбол

Источник: Хачериди покинет брестское «Динамо», не сыграв за клуб ни минуты

Стороны заключили соглашение сроком на два года — с тех пор футболист не сыграл за брестский клуб ни минуты.
Чемпионат 06:55
Политика

Депутаты ЗС не согласовали Брусенцова на должность вице-губернатора

11 декабря законодательное собрание Владимирской области не согласовало Максима Брусенцова на должность заместителя губернатора.
ПроВладимир 06:23
Происшествия

В Подмосковье нашли обезглавленное тело фотолюбителя

Газета.Ru 05:31
Экономика

Акции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10%

Акции Saudi Aramco, которые в среду впервые вышли на биржу, на момент открытия торгов подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
РБК 03:32
Транспорт

Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»

Согласно действующим нормам, за превышение установленной скорости движения на величину более 20, но не выше 40 км/ч действует штраф в размере 500 рублей, а за превышение на величину более 80 км/час - 5 тыс. рублей.
Российская газета 08:09
Футбол

Минюст США: Путин признал подкуп ФИФА ради ЧМ-2018

В документе содержится информация из отчета британского разведчика Кристофера Стила, в котором говорится о подкупе ФИФА во время выборов страны-хозяйки чемпионата мира-2018.
Pravda.Ru вчера в 09:56
Общество

Французский премьер рассказал о направленности пенсионной реформы

В своем выступлении премьер-министр Франции рассказал, что пенсионная реформа основывается на принципах универсальности, равенства и ответственности.
Известия 08:05
Происшествия

Экс-мэра Челябинска заподозрили в коррупции

Бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева заподозрили в получении крупной взятки за покровительство коммерческой структуре.
Российская газета 06:30
Здоровье

Заболеваемость ОРВИ в Пскове и области превысила эпидпорог

Заболеваемость ОРВИ в Пскове и области за неделю превысила эпидемический порог, сообщает региональный Роспотребнадзор.
Московский Комсомолец Псков 00:58
Происшествия

В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
RT на русском 04:59
Политика

В Кремле оценили встречу Лаврова и Трампа

Известия 04:54
Политика

Меркель признала Путина победителем саммита в Париже

Ридус вчера в 14:42
Технологии

Microsoft изгонит пользователей с Windows 7

Компания Microsoft изгонит пользователей с Windows 7 и будет настойчиво рекомендовать перейти на новую систему.
Lenta.ru 07:52
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru вчера в 04:43
Общество

Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки

Сотрудники УМВД по Калининградской области подшутили над коллегами и отправили им от имени руководства поддельный приказ о необходимости вырезать снежинки из бумаги «для поднятия настроения в преддверии Нового года».
Известия 06:53
Политика

Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём

Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 11:06
Авто

Ущерб от лежачих полицейских показали в замедленной съемке

Небольшие, но высокие лежачие полицейские на большой скорости наносят вред и колесам, и шинам автомобиля, тогда как наиболее крупные препятствия, встречающиеся и на наших дорогах, способны разрушить передний бампер и днище.
Автомобили.ру 06:56
Главное