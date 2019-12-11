Происшествия
ТАССВ Японии обнаружили российский катер, пропавший полтора месяца назад
Российский катер, пропавший полтора месяца назад, обнаружен в японских водах береговой охраной Японии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
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Экономика
Схемы обналичивания денег стали крупнее, заявил Росфинмониторинг
Схемы обналичивания незаконно полученных доходов в России за последнее время претерпели существенные изменения: они стали крупнее и часто создаются с использованием государственных институтов, рассказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.
Общество
Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Гаджеты
Раскрыта дата презентации нового смартфона Samsung Galaxy S11
Авто
В России дебютировал новый Skoda Rapid
Происшествия
Гендиректора петербургского «Метростроя» арестовали по делу о растрате
Дзержинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения генеральному директору петербургского ОАО "Метрострой" Николаю Александрову, обвиняемому в присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов.
Политика
Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
Шоу-бизнес
О параличе Анастасии Заворотнюк сообщили СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной, утверждает портал Mash со ссылкой на собственный источник.
Общество
В Свердловской области 31 декабря сделают выходным днем
Решение сделать 31 декабря выходным днем принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Политика
В ДНР заявили о фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки»
«Будучи уличённым в фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки», Зеленский принял наши требования и всё же вернул текст, опубликованный на сайте офиса президента, к согласованному виду», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.
Политика
Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала
Ошибка, допущенная Первым каналом в сюжете о крушении малазийского Boeing в Донбассе, не подрывает доверия к каналу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Футбол
Источник: Хачериди покинет брестское «Динамо», не сыграв за клуб ни минуты
Стороны заключили соглашение сроком на два года — с тех пор футболист не сыграл за брестский клуб ни минуты.
Политика
Депутаты ЗС не согласовали Брусенцова на должность вице-губернатора
11 декабря законодательное собрание Владимирской области не согласовало Максима Брусенцова на должность заместителя губернатора.
Экономика
Акции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10%
Акции Saudi Aramco, которые в среду впервые вышли на биржу, на момент открытия торгов подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
Транспорт
Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»
Согласно действующим нормам, за превышение установленной скорости движения на величину более 20, но не выше 40 км/ч действует штраф в размере 500 рублей, а за превышение на величину более 80 км/час - 5 тыс. рублей.
Футбол
Минюст США: Путин признал подкуп ФИФА ради ЧМ-2018
В документе содержится информация из отчета британского разведчика Кристофера Стила, в котором говорится о подкупе ФИФА во время выборов страны-хозяйки чемпионата мира-2018.
Общество
Французский премьер рассказал о направленности пенсионной реформы
В своем выступлении премьер-министр Франции рассказал, что пенсионная реформа основывается на принципах универсальности, равенства и ответственности.
Происшествия
Экс-мэра Челябинска заподозрили в коррупции
Бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева заподозрили в получении крупной взятки за покровительство коммерческой структуре.
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ в Пскове и области превысила эпидпорог
Заболеваемость ОРВИ в Пскове и области за неделю превысила эпидемический порог, сообщает региональный Роспотребнадзор.
Происшествия
В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»
«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
Политика
В Кремле оценили встречу Лаврова и Трампа
Политика
Меркель признала Путина победителем саммита в Париже
Технологии
Microsoft изгонит пользователей с Windows 7
Компания Microsoft изгонит пользователей с Windows 7 и будет настойчиво рекомендовать перейти на новую систему.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Общество
Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки
Сотрудники УМВД по Калининградской области подшутили над коллегами и отправили им от имени руководства поддельный приказ о необходимости вырезать снежинки из бумаги «для поднятия настроения в преддверии Нового года».
Политика
Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём
Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Авто
Ущерб от лежачих полицейских показали в замедленной съемке
Небольшие, но высокие лежачие полицейские на большой скорости наносят вред и колесам, и шинам автомобиля, тогда как наиболее крупные препятствия, встречающиеся и на наших дорогах, способны разрушить передний бампер и днище.