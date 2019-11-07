Армия и оружие
Lenta.ruАмериканский F-16 случайно обронил ракету на Японию
Военный американский истребитель F-16 выронил учебную ракету во время полета над Японией. Об этом сообщило командование сил США в Японии в Twitter. «Во время обучения в Мисаве F-16 выпустил снаряд в пяти километрах от полигона поздно вечером в среду», — говорится в сообщении.
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с чего всё началось
По данным телеканала NHK, ракета упала в районе частного сектора в селе Роккасе, которое находится в нескольких километрах от установленной зоны проведения полетов.РИА Новости00:30
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РИА Новости вчера в 20:09
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«Ак Барс» готовит обмен Ожиганова в СКА на Рукавишникова и Тихонова
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СК опубликовал видео покушения на адвоката в Кемерове
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По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
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Wday.ru 05 ноября в 05:18
Происшествия
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«Авангард» показал макет новой арены в Омске
«Авангард» опубликовал в социальных сетях видеоролик, представив макет новой арены, которая должна появиться к сезону-2022/23.
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Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Автоновости дня 05 ноября в 03:55
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Две станции метро Петербурга работают в ограниченном режиме
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REGNUM 00:22
Армия и оружие
Минобороны планирует модернизировать три корабля ТОФ
Министерство обороны прорабатывает вопрос модернизации трёх малых ракетных кораблей проекта 1234 для Тихоокеанского флота.
RT на русском 00:34
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Клуб Бекхэма планирует выкупить у «Зенита» Дриусси и Краневиттера
Вести.Ru вчера в 09:16
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Составлен рейтинг востребованных профессий в будущем
Появился рейтинг профессий будущего, спрос на которые может появиться в ближайший десяток лет.
Известия Мордовии вчера в 18:27
Общество
МВД разработает механизм ареста и конфискации криптовалют
Как может работать механизм конфискации криптовалют По логике действующего законодательства арест виртуальных активов с целью их конфискации смогут проводить по решению суда сотрудники СК, следователи ОВД или сотрудники ФСБ, пояснила Зеленовская.
РБК 00:01
Общество
Опрос: треть россиян не высыпаются из-за сверхурочной работы и учебы
Почти половина опрошенных (47%) работающих россиян не высыпаются в будние дни, треть из них (32%) не высыпаются по причине переработок или учебы.
ТАСС 00:08
Гаджеты
Huawei Mate 20 и Huawei P30 установили новый рекорд
После запуска смартфонов серии Mate 30 генеральный директор Huawei заявил, что компания рассчитывает продать не менее 20 млн смартфонов, несмотря на американские санкции.
iXBT.com вчера в 23:28
Общество
ВС сохранит срок давности по налоговым преступлениям
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Право.ру 02:02
Футбол
Черышев пропустит матчи сборной России против Бельгии и Сан-Марино
Черышев получил повреждение в поединке 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лилля» (4:1). Таким образом, Черышев не поможет сборной России в матчах против Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября).
Bookmaker-ratings.ru 02:05
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
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Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова очень сильно похудела. За последние полгода она скинула 12 килограмм.
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Диетолог предостерег от употребления хурмы
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В Югре восемь детей отравились угарным газом
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РБК 00:29
Политика
В МИД рассказали о реакции США на приглашение Трампа в Москву
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RT на русском 01:09
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве главы Центра «Э» по Ингушетии
Предполагаемый убийца главы Центра «Э» по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева задержан в Москве.
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Происшествия
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РИА Новости 02:09
Политика
Зеленский трижды назвал «Укроборонпром» концертом
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Харькове несколько раз оговорился, обсуждая концерн «Укроборонпром».
Известия вчера в 20:11
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Появилось первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон»
Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал на своем сайте первое изображение модели сверхтяжелого военно-транспортного самолета «Слон».
Телеканал 360° вчера в 14:11