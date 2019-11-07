Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruАмериканский F-16 случайно обронил ракету на Японию

Военный американский истребитель F-16 выронил учебную ракету во время полета над Японией. Об этом сообщило командование сил США в Японии в Twitter. «Во время обучения в Мисаве F-16 выпустил снаряд в пяти километрах от полигона поздно вечером в среду», — говорится в сообщении.
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с чего всё началось
По данным телеканала NHK
, ракета упала в районе частного сектора в селе Роккасе, которое находится в нескольких километрах от установленной зоны проведения полетов.
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