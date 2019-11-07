с чего всё началось

Военный американский истребитель F-16 выронил учебную ракету во время полета над Японией. Об этом сообщило командование сил США в Японии в Twitter. «Во время обучения в Мисаве F-16 выпустил снаряд в пяти километрах от полигона поздно вечером в среду», — говорится в сообщении.

Общество Правила распределения бюджетных мест в вузах изменятся Владимир Путин ранее раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова за противоречивые правила распределения бюджетных мест в магистратуре.

Общество Счетная палата предупредила о сокращении населения России По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.

Шоу-бизнес Оксана Самойлова подтвердила свою беременность На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.

Происшествия Появились кадры с атакованной погранзаставы в Таджикистане Таджикская служба «Радио Озоди» («Радио Свобода») опубликовала фотографии МВД республики с пограничной заставы на границе с Узбекистаном.

Хоккей «Авангард» показал макет новой арены в Омске «Авангард» опубликовал в социальных сетях видеоролик, представив макет новой арены, которая должна появиться к сезону-2022/23.

Транспорт Две станции метро Петербурга работают в ограниченном режиме Две станции красной ветки метро на севере Петербурга переведены на режим ограниченного пассажиропотока из-за технической поломки на конечной станции.

Армия и оружие Минобороны планирует модернизировать три корабля ТОФ Министерство обороны прорабатывает вопрос модернизации трёх малых ракетных кораблей проекта 1234 для Тихоокеанского флота.

Технологии Составлен рейтинг востребованных профессий в будущем Появился рейтинг профессий будущего, спрос на которые может появиться в ближайший десяток лет.

Общество МВД разработает механизм ареста и конфискации криптовалют Как может работать механизм конфискации криптовалют По логике действующего законодательства арест виртуальных активов с целью их конфискации смогут проводить по решению суда сотрудники СК, следователи ОВД или сотрудники ФСБ, пояснила Зеленовская.

Общество Опрос: треть россиян не высыпаются из-за сверхурочной работы и учебы Почти половина опрошенных (47%) работающих россиян не высыпаются в будние дни, треть из них (32%) не высыпаются по причине переработок или учебы.

Гаджеты Huawei Mate 20 и Huawei P30 установили новый рекорд После запуска смартфонов серии Mate 30 генеральный директор Huawei заявил, что компания рассчитывает продать не менее 20 млн смартфонов, несмотря на американские санкции.

Общество ВС сохранит срок давности по налоговым преступлениям Пленум Верховного суда исключил из рабочего проекта постановления о налоговых преступлениях положение, которое де-факто отменило бы срок давности по таким преступлениям.

Футбол Черышев пропустит матчи сборной России против Бельгии и Сан-Марино Черышев получил повреждение в поединке 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лилля» (4:1). Таким образом, Черышев не поможет сборной России в матчах против Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября).

Шоу-бизнес У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.

Шоу-бизнес Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова очень сильно похудела. За последние полгода она скинула 12 килограмм.

Здоровье Диетолог предостерег от употребления хурмы Врач-диетолог Анжелика Дюваль подробно проинформировала, какими полезными свойствами для организма человека обладает хурма и кому стоит воздержаться от её употребления, сообщает издание "Вечерняя Москва".

Происшествия В Югре восемь детей отравились угарным газом В Ханты-Мансийске десять человек, среди которых восемь детей, отравились угарным газом.

Политика В МИД рассказали о реакции США на приглашение Трампа в Москву Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что американская сторона с интересом восприняла приглашение президента США Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву в мае 2020 года.

Происшествия Задержан подозреваемый в убийстве главы Центра «Э» по Ингушетии Предполагаемый убийца главы Центра «Э» по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева задержан в Москве.

Происшествия В Новороссийске пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе Пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске Краснодарского края, возгорание удалось локализовать на площади порядка 200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС.

Политика Зеленский трижды назвал «Укроборонпром» концертом Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Харькове несколько раз оговорился, обсуждая концерн «Укроборонпром».