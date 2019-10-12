с чего всё началось

Власти Японии начали эвакуацию жителей из опасных районов в связи с тайфуном «Хагибис», сообщает телеканал NHK. Сообщается, что местные власти издали распоряжение немедленно эвакуировать людей в префектурах Токио, Вакаяма, Гумма и Сидзуока.

Общество Не стало космонавта Алексея Леонова Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер на 86-м году жизни.

Футбол Сборная Англии впервые за 10 лет проиграла в отборочных матчах Напомним, национальная команда Англии уступила Чехии в матче квалификации чемпионата Европы – 2020 (1:2). Таким образом, англичане прервали беспроигрышную серию в квалификациях ЧМ и Евро, которая составляла 43 матча (34 победы и 9 ничьих).

Экономика СК «Респект» отреагировал на намерение Госдумы проверить махинации Бенефициар СК «Респект» Роман Цуркан прокомментировал инициативу главы комитета Госдумы по собственности Николая Николаева («Единая Россия») обратиться к правоохранительным органам с просьбой проверить работу страховщиков.

Авто Volkswagen Teramont получил купеобразный кузов Лишившись третьего ряда сидений, Volkswagen Atlas Cross Sport обрел новый для себя купеобразный кузов с нисходящей линией крыши.

Политика Песков прокомментировал идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на идею главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский могли бы встретиться на саммите СНГ.

Политика На Украине двое мужчин отобрали продукты у пенсионерки Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров опубликовал в Facebook видео, на котором двое мужчин отобрали у пенсионерки пакет с продуктами и раскидали их по земле.