Общество

REGNUMREGNUMВ Японии началась масштабная эвакуация жителей из-за тайфуна

Власти Японии начали эвакуацию жителей из опасных районов в связи с тайфуном «Хагибис», сообщает телеканал NHK. Сообщается, что местные власти издали распоряжение немедленно эвакуировать людей в префектурах Токио, Вакаяма, Гумма и Сидзуока.
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с чего всё началось
Из-за приближающегося тайфуна Hagibis (в переводе с тагальского языка означает «скорость») 50 тыс. домов в Японии остались без света, сообщает телеканал NHK
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