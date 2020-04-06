Коронавирус
RT на русскомВ Японии объявят режим ЧС с 7 апреля из-за коронавируса
Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации с 7 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Его выступление транслировал телеканал NHK. «Уже 7 апреля я намерен объявить о введении режима чрезвычайной ситуации», — цитирует его РИА Новости.
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Экономика
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Общество
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Общество
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Появилась информация о том, что число умерших за сутки от вызываемого коронавирусом заболевания и его осложнений в Италии стало самым низким за две недели.
Происшествия
В Волгоградской области заявили о шести новых случаях COVID-19
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Общество
В России на поддержку семей с детьми направят около 200 млрд рублей
На поддержку семей с детьми в РФ будет направлено около 200 млрд рублей, 140 из них - на поддержку семей, где есть дети в возрасте от трех до семи лет.
Общество
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Общество
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Происшествия
Украинская полиция нашла виновника лесного пожара в районе Чернобыля
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Как сообщает ToDay News Ufa, об этом стало известно от Маргарет Харрис, представителя ВОЗ.
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Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков заявил, что медицинского персонала в институте достаточно для работы в экстренных ситуациях.
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Единоборства
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Дана Уайт в социальной сети Twitter ответил инсайдеру Ариэлю Хельвани, который утверждает, что глава UFC договорился с президентом России Владимиром Путиным о поездке Хабиба в США на бой с Тони Фергюсоном.
Происшествия
Пропавшие внучка и правнук Роберта Кеннеди признаны погибшими
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Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России
Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.