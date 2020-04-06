Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации с 7 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Его выступление транслировал телеканал NHK. «Уже 7 апреля я намерен объявить о введении режима чрезвычайной ситуации», — цитирует его РИА Новости.

В Японии объявят режим ЧС с 7 апреля из-за коронавируса

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