Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Японии объявят режим ЧС с 7 апреля из-за коронавируса

Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации с 7 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Его выступление транслировал телеканал NHK. «Уже 7 апреля я намерен объявить о введении режима чрезвычайной ситуации», — цитирует его РИА Новости.
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