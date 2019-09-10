Армия и оружие
Газета.RuВ Японии оценили пуски снарядов из КНДР
Южнокорейская сторона отметила, что КНДР провела два пуска ракет из провинции Пхёнан-Намдо. Также в администрации США заявили, что внимательно следит за ситуацией с запуском снарядов КНДР. Ранее сообщалось, что КНДР запустила неопознанные снаряды в строну Японского моря.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 02:17, Вашингтон
Общество
Роскачество обнаружило в сухих завтраках опасный токсин
Роскачество в ходе проверки одного из самых популярных видов быстрых завтраков, шоколадных шариков, выяснило, что треть из проверенных торговых марок содержит токсины.
ТАСС вчера в 02:16
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Политика
Известный биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную Думу
Наш земляк, биатлонист Антон Шипулин с большим отрывом от соперников был избран депутатом Госдумы. Он набрал 41% голосов, сообщает Вести.
Вестник вчера в 11:25
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Политика
Цхинвал опубликовал грузинский «секретный документ» по Южной Осетии
Цхинвал опубликовал "секретный документ" Службы государственной безопасности Грузии, в котором возвращение Южной Осетии является "ближайшей задачей" Тбилиси.
РИА Новости вчера в 14:48
Культура
На Новодевичьем кладбище открыли памятник Владимиру Этушу
Росбалт вчера в 11:03
Происшествия
Четверо первоклассников получили ожоги в школьной столовой в Кузбассе
Термопот с кипятком опрокинулся на первоклассников в столовой школы Междуреченска, ожоги получили четверо детей.
ТАСС 02:08
Политика
В Болгарии полиция задержала россиянина по подозрению в шпионаже
Болгарская полиция задержала секретаря Национального движения «Русофилов», бывшего главного редактора газеты «Дума» Юрия Борисова по подозрению в шпионаже.
Известия вчера в 21:27
Происшествия
Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику
Вести.Ru вчера в 15:50
Политика
В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США
Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru вчера в 13:19
Здоровье
В Волгоградской области стало меньше алкоголиков
В преддверии Всероссийского дня трезвости управление Роспотребнадзора по Волгоградской области посчитало лиц, страдающих хроническим алкоголизмом.
V1.ru 01:57
Происшествия
Суд арестовал напавшего на Памфилову
ТАСС вчера в 12:18
Футбол
Месси показал награду лучшего игрока на международной арене ESPYS-2019
Sport24.ru вчера в 19:40
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru вчера в 04:33
Футбол
Сборная Бельгии разгромила Шотландию в матче отборочного этапа Евро
Сборная Бельгии нанесла разгромное поражение команде Шотландии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru вчера в 16:36
Культура
Экипаж, посадивший самолет в кукурузном поле, пригласили к Урганту
Экипаж, посадивший самолет в кукурузном поле, пригласили в программу «Вечерний Ургант».
Моменты 08 сентября в 05:19
Здоровье
Минздрав поручил специалистам исследовать влияние вейпов на здоровье
Министерство здравоохранения России поручило главному внештатному терапевту выяснить, каким образом электронные сигареты влияют на здоровье человека.
Газета.Ru 01:54
Политика
На Украине заявили о новом обмене пленными с Россией
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова утверждает, что до конца года между Москвой и Киевом может состояться еще один обмен пленными.
Утро.ru 02:13
Политика
Таксистам в России могут ужесточить правила приема на работу
Агрегаторы такси предложили ужесточить правила приема водителей на работу.
Газета.Ru вчера в 21:14
Общество
В Тюмени срочно расселяют аварийный дом
Сегодня на комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций при администрации города Тюмени было принято решение о признании режима ЧС и расселения многоквартирного жилого дома по ул. Ставропольская, 1. В 19.00 в актовом зале школы № 69 состоялось собрание представителей администрации, МЧС, управы Калининского района с жителями дома.
ТюменьPRO вчера в 13:58
Футбол
В Швеции установят памятник Ибрагимовичу
Торжественное открытие памятника состоится 8 октября. 37-летний Ибрагимович провел в составе сборной Швеции 116 матчей и забил 62 года.
Sportbox.RU 01:29
Авто
«Автостат» назвал самые популярные хетчбэки в столице по итогам 7 месяцев
За семь месяцев 2019 года в Москве было продано 8,2 тыс. новых легковых автомобилей в кузове «хетчбэк», что на 17% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Известия вчера в 06:43
Гаджеты
Samsung обновляет свой самый продаваемый смартфон Samsung Galaxy A50 чаще остальных
Месяц назад стало известно о том, что Samsung Galaxy A50 является самым продаваемым смартфоном компании в Европе, причем ближайшего конкурента от другого производителя по итогам второго квартала он опередил более чем на 50%.
iXBT.com 01:33
Общество
Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу
Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.
РИА Новости вчера в 20:03
Политика
Делегация из США приехала в Крым
В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:25
Политика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM вчера в 07:31
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $63 за баррель
Цены на нефть марки Brent поднялись выше отметки $63 за баррель. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 20:49
Армия и оружие
Власти Алеппо восстанавливают крупный рынок в центре города
В ближайшее время будет сдан в эксплуатацию рынок Сук эль-Халь в центре города.
ФАН 00:27