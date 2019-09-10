Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ Японии оценили пуски снарядов из КНДР

Южнокорейская сторона отметила, что КНДР провела два пуска ракет из провинции Пхёнан-Намдо. Также в администрации США заявили, что внимательно следит за ситуацией с запуском снарядов КНДР. Ранее сообщалось, что КНДР запустила неопознанные снаряды в строну Японского моря.
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В ближайшее время будет сдан в эксплуатацию рынок Сук эль-Халь в центре города.
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