Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ Японии оценили пуски снарядов из КНДР

Южнокорейская сторона отметила, что КНДР провела два пуска ракет из провинции Пхёнан-Намдо. Также в администрации США заявили, что внимательно следит за ситуацией с запуском снарядов КНДР. Ранее сообщалось, что КНДР запустила неопознанные снаряды в строну Японского моря.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 03:51, Вашингтон
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Крупный пожар произошел на центральном рынке в Геленджике, сообщают "Кубанксие новости".
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"В соответствии с планом перевооружения подразделений береговых войск ВМФ на современные образцы военной техники Приморское соединение морской пехоты Тихоокеанского флота получило на вооружение десять танков Т-80БВ", - сказал Воскресенский.
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