Армия и оружие
Газета.RuВ Японии оценили пуски снарядов из КНДР
Южнокорейская сторона отметила, что КНДР провела два пуска ракет из провинции Пхёнан-Намдо. Также в администрации США заявили, что внимательно следит за ситуацией с запуском снарядов КНДР. Ранее сообщалось, что КНДР запустила неопознанные снаряды в строну Японского моря.
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Технологии
Расторгнут контракт на превращение Ил-76МД в гиперзвуковую лабораторию
Военное обозрение 03:15
Политика
В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США
Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru вчера в 13:19
Экономика
Минимальную цену на сигареты предложили установить в России
Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru вчера в 04:19
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости 02:10
Гаджеты
Apple представит новые модели iPhone
Компания Apple проведет во вторник презентацию, на которой, по словам экспертов, будут представлены новые модели смартфона iPhone.
ТАСС вчера в 20:03
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Происшествия
В Геленджике крупный пожар произошел на центральном рынке
Крупный пожар произошел на центральном рынке в Геленджике, сообщают "Кубанксие новости".
Газета.Ru 03:22
Финансы
Рубль смог немного укрепиться на Московской бирже
В понедельник, 9 сентября, российская валюта смогла немного укрепиться в ходе торгов на Московской бирже.
Единый банк вчера в 05:54
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Армия и оружие
Морпехи в Приморье получили на вооружение танки Т-80БВ
"В соответствии с планом перевооружения подразделений береговых войск ВМФ на современные образцы военной техники Приморское соединение морской пехоты Тихоокеанского флота получило на вооружение десять танков Т-80БВ", - сказал Воскресенский.
РИА Новости вчера в 21:32
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Политика
ФБР передало посольству Украины украденную в годы ВОВ картину
Федеральное бюро расследований (ФБР) США передало в понедельник посольству Украины в Вашингтоне картину художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной".
Российская газета вчера в 20:44
Политика
На Украине не исключили ещё одного обмена с Россией до конца года
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что переговоры с российской стороной по вопросу освобождения украинских граждан продолжаются и ещё один обмен может произойти уже до конца 2019 года.
RT на русском 01:51
Здоровье
Онкологи узнали о распространенном у молодежи виде рака
Онкологи из Немецкого центра исследования рака в Германии рассказали о самом распространенном виде рака среди молодежи.
Известия вчера в 20:55
Общество
Более 80% россиян оказались недовольны своей зарплатой
Готовность больше работать за более высокую зарплату выразили 76% опрошенных.
РБК 00:32
Общество
Роскачество назвало продукты, которые нельзя мыть
Что касается мытья мяса, то патогенные бактерии в процессе не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне.
Российская газета 02:03
Общество
Роструд: треть россиян работает даже во время отпуска
В Роструде опубликовали данные опроса, в ходе которого выяснилось — почти треть жителей России продолжает трудиться даже во время отпуска.
Пятый канал 02:53
Экономика
Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили
Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января.
RT на русском 02:24
Общество
Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками
Газета.Ru вчера в 13:25
Кино
Звезда «Иры престолов» Софи Тернер хочет сыграть агента «007»
Американская актриса Софи Тернер, получившая широкую популярность благодаря роли Сансы Старк в популярном телешоу «Игра престолов», рассказала о своих планах после завершения этого масштабного проекта.
Дни24 вчера в 12:47
Общество
Мэрия Екатеринбурга показала три площадки с храмом святой Екатерины
Каждый ролик посвящен одной из трех площадок, предложенных для строительства храма: на перекрестке Фурманова — Белинского, на месте бывшего приборостроительного завода и за Макаровским мостом.
Политсовет 03:02
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о ремонте атомного крейсера «Адмирал Нахимов»
"В этом году работы профинансированы на 29,5 миллиарда рублей", - добавил он.
РИА Новости вчера в 13:46
Общество
В Таиланде 28 человек погибли из-за наводнений
С 29 августа жертвами стихии стали 28 человек, оказались повреждены более 370 тыс. домохозяйств.
РБК 01:05
Кино
«Оно 2» стало лидером российского проката
Мультфильм заработал в России и странах СНГ за выходные 24,4 миллиона рублей.
Российская газета вчера в 03:38
Политика
Косачёв призывает Болгарию «окститься»
В Совфеде обещают решительную защиту по всем линиям членам национального движения «Русофилы» в Болгарии.
REGNUM 01:47
Общество
В Тюмени срочно выселяют жильцов из опасного дома
В Тюмени в срочном порядке вывезли жильцов из аварийного пятиэтажного дома на ул. Ставропольской, 1. Люди на первых порах будут жить в гостинице, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии областной столицы.
REGNUM 02:19