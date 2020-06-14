Политика

Газета.RuГазета.RuВ Японии отреагировали на слова Путина о Курильских островах

Жители Японии отреагировали на слова президента России Владимира Путина о Курильских островах, которые лидер назвал родиной российского народа.
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с чего всё началось

Японские читатели: с чего Россия будет возвращать нам острова?

Выступая 12 июня на торжественном мероприятии, приуроченном к празднованию Дня России, Путин сказал, что «северные территории» и аннексированный у Украины полуостров Крым «являются для российского народа родиной» и тем самым продемонстрировал, что это российская земля.
ИноСМИ02:34

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В Японии оценили слова Путина о Курилах

RT на русском10:43

Японские читатели: с чего Россия будет возвращать нам острова?

ИноСМИ02:34

«С чего Россия будет возвращать Курилы»: японцы оценили слова Путина

Комсомольская правда09:40

Японцы отреагировали на слова Путина о Курилах

Lenta.ru09:38

Японцы узнали о поправках в Конституцию России и расстроились из-за Курил

Телеканал 360°09:36

Японцы прокомментировали слова Путина о Курилах

РИА Новости07:59

В Японии отреагировали на слова Путина о Курильских островах

Газета.Ru10:12
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Во время матча «Мальорка» — «Барселона» на поле выбежал болельщик

Спорт-Экспресс вчера в 17:49
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В Пулково столкнулись два самолета

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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru 06:09
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Шоу-бизнес

Армена Джигарханяна выписали из больницы

Говорит Москва 08:20
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Шоу-бизнес

Подольская поделилась снимком в бюстгальтере

Подольская поделилась снимком в бюстгальтере Наталья экспериментирует с образами. Наталья Подольская поделилась экспериментами с внешностью.
Экспресс газета 02:00
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Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
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Общество

Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
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Общество

Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых

В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
РБК 12 июня в 13:21
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Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 07:40
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Авто

Российских водителей с 1 июля ждет ряд нововведений

Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 02:50
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Общество

Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений

На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости 12 июня в 05:50
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Авто

Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов

Эксперты озвучили рейтинг самых надежных кроссоверов.
Деловое.ТВ 04:33
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Политика

Болтон готовит бомбу для Трампа

Вести.Ru вчера в 15:11
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Авто

«КамАЗ» создал первый карьерный самосвал

Специалисты Научно-технического центра "КамАЗ" представили первый карьерный самосвал из семейства "Самсон".
Новые автомобили 11 июня в 04:17
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Общество

Призер Игр разнес двор в Москве из-за боязни клещей и змей

Бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года в Афинах по гандболу Михаил Чипурин совершил акт вандализма в одном из дворов Москвы, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:38
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о взрыве украинского миномета у линии соприкосновения

Миномет украинских силовиков взорвался у линии соприкосновения в Донбассе во время обстрела территории самопровозглашенной Луганской народной республики, двое военнослужащих ВС Украины погибли, заявил журналистам в воскресенье официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
РИА Новости 07:59
Политика

Путин прокомментировал события в США

Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
RT на русском 06:02
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Путешествия

Ростуризм: российских туристов не ждут за рубежом раньше июля

Большинство зарубежных государств сообщает о неготовности принимать туристов из России в июне.
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Маша Малиновская показала результат очередной пластической операции

Модель и телеведущая Маша Малиновская показала результат очередной пластической операции.
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В России утверждена программа развития угольной промышленности

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«Атлетик» и «Атлетико» сыграли вничью

Sport24.ru 09:58
Общество

Гостиницы будут отчитываться о заселении в один номер неженатых пар

Роспотребнадзор обязал гостиницы отчитываться о том, что неженатые пары заселились в один номер, пишет "Российская газета" со ссылкой на ведомство.
Газета.Ru 09:35
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Общество

В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности

В Буденновске, городе в Ставропольском крае, почтили память погибших в 1995 году, когда вооруженные боевики под командованием полевого командира Шамиля Басаева захватили несколько сотен заложников.
Российская газета 05:19
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Политика

НАТО предоставило Украине статус партнера с расширенными возможностями

Североатлантический альянс в пятницу, 12 июня, предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями.
Известия 12 июня в 11:14
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Происшествия

На поверхности подмосковной реки обнаружили восьмикилометровое пятно

Пятно серебристо-коричневого цвета образовалось на поверхности реки Поля в Подмосковной Шатуре, специалисты выясняют причины загрязнения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкологии области.
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Пелагея стала выглядеть лучше после развода Пелагея приняла участие в торжественном концерте, который был посвящен Дню России.
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Как сообщает пресс-служба БФ, мероприятия боевой подготовки проходят на фоне военно-морских учений Североатлантического альянса (НАТО) BALTOPS 2020.
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Спортсмен выступил с предложением провести товарищеский матч с участием ветеранов сборных двух стран.
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