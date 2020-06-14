Выступая 12 июня на торжественном мероприятии, приуроченном к празднованию Дня России, Путин сказал, что «северные территории» и аннексированный у Украины полуостров Крым «являются для российского народа родиной» и тем самым продемонстрировал, что это российская земля.

с чего всё началось

Жители Японии отреагировали на слова президента России Владимира Путина о Курильских островах, которые лидер назвал родиной российского народа.

В Японии отреагировали на слова Путина о Курильских островах

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