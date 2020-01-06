Финансы
Российская газетаВ Японии подорожала нефть из-за обострения отношений США с Ираном
В Токио пристально следят за обстановкой, в том числе в целях обеспечения безопасности своих граждан в регионе. По некоторым данным, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, несмотря на кризис на Ближнем Востоке, в середине января собирается посетить Саудовскую Аравию и ОАЭ.
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Армия и оружие
СМИ сообщили о возможном обращении Трампа к нации после атак Ирана
Президент США Дональд Трамп планирует обратиться к нации после того, как Иран выпустил десятки баллистических и крылатых ракет по базам американских военных в Ираке, сообщает 8 января CNN со ссылкой на неназванных чиновников.
Общество
Госдолг Украины вырос на $717 млн за три месяца
За три месяца долг Украины вырос более чем на 17 млрд гривен ($717,3 млн), заявил 7 января депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.
Армия и оружие
США запретили полёты своим авиакомпаниям над Ираком и Ираном
США запретили полёты американским авиакомпаниям над территориями Ирана и Ирака, а также Персидским и Оманским заливами.
Космос
SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 телекоммуникационных спутников Starlink.
Общество
Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Армия и оружие
Американские военные базы в Ираке подверглись ракетной атаке
По данным некоторых СМИ, атаке с применением еще пяти ракет подверглась и другая база, на которой размещаются американские военные - Эт-Таджи - в районе Эрбиль.
Кино
В Сети появился трейлер «Новых мутантов»
В Интернете опубликовали еще один трейлер «Новых мутантов». Картина станет спин-оффом «Людей Икс».
Фигурное катание
Загитова возобновит интенсивные тренировки после шоу Навки
«Стало известно, чем займется Алина Загитова после шоу 7 января — она возобновит интенсивные тренировки два раза в день со своим тренерским штабом», — говорится в сообщении на официальном сайте шоу Навки.
Общество
Начались похороны иранского генерала Сулеймани
Экономика
Частные пенсионные фонды в Латвии собрали на 14,8% средств больше
Комиссия по делам финансов и капитала (ФКТК) известила, что за первые 9 месяцев прошлого года в частные пенсионные фонды Латвии поступило 56,853 млн евро, что на 14,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщил портал Dienas Business.
Музыка
Омский народный хор спел в «Вечернем Урганте»
Общество
Определен самый популярный телеканал в России по итогам года
Самый популярный канал Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у "России 1" — 11,8%.
Кино
«Что вы такое?»: посмотрите финальный трейлер сериала «Дракула»
Шоу-бизнес
Отдыхающий на Мальдивах Филипп Киркоров поздравил всех с Рождеством
Потом исполнитель едет на мероприятие в честь праздника и громко говорит: "С Рождеством всех".
Происшествия
Жительница Омска разбилась насмерть во время катания на тюбинге
В Омске 45-летняя женщина погибла во время катания на тюбинге с горки. Об этом сообщает СУ Следственного комитета РФ по региону.
Политика
Российский ракетный крейсер не вписался в турецкий пирс
Об инциденте сообщил турецкий государственный канал TRT, причем первоначальная информация была противоречива — речь шла о том, что российский корабль едва не протаранил пирс.
Общество
Россиян предупредили о снижении пенсий
Уменьшенные страховые выплаты по уходу на заслуженный отдых полагаются гражданам РФ, переехавшим в другой субъект Федерации с меньшим региональным коэффициентом, а также должникам по счетам за квартиру и неплательщикам штрафов, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елену Бибикову.
Происшествия
В Японии выдали ордер на арест жены Гона за дачу ложных показаний
Следственный отдел Токийской окружной прокуратуры получил ордер на арест жены экс-главы автомобильного концерна "Ниссан" (Nissan) Кароль Гон по обвинению в даче ложных показаний, сообщило во вторник агентство Киодо.
Политика
Twitter заблокировал аккаунт пресс-службы Асада после визита Путина
"Аккаунт пресс-службы президента Сирийской Арабской Республики в Twitter не единожды за последнее время блокировался администрацией сети и был закрыт без объяснения причин во время публикации новостей о визите президента Путина в Дамаск", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы Асада, появившееся в Telegram.
Гаджеты
Intel анонсировала свою первую дискретную видеокарту для ноутбуков
Компания Intel позиционирует свою дискретную видеокарту, как высокопроизводительную и энергоэффективную, но тут стоит отметить, что все компании видеокарты описывают именно такими.
Финансы
Торги на фондовых биржах Китая открылись падением на фоне конфронтации США и Ирана
Торги на фондовых биржах Китая в среду открылись падением основных индексов на фоне конфронтации США и Ирана, свидетельствуют данные торгов.
Происшествия
По факту убийства сотрудника Роскосмоса в Подмосковье возбуждено дело
По предваритиелынм данным, между братьями произошел конфликт, в ходе которого младший брат убил старшего, после чего покончил с собой.
Происшествия
В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе
Гаджеты
Microsoft зарегистрировала слоган для консоли Xbox Series X
По сообщениям сетевых источников, компания Microsoft зарегистрировала новый слоган, который предназначен для продвижения консоли нового поколения Xbox Series X. Речь идёт о слогане Power Your Dreams (" Воплоти свои мечты"), который уже использовался Microsoft во время анонса консоли нового поколения в декабре прошлого года.
Теннис
Медведев победил Рууда и вывел сборную России в плей-офф ATP Cup
Сборная России обыграла команду Норвегии в матче 3-го тура группового раунда командного турнира ATP Cup, который проходит в Австралии.
Происшествия
В массовом ДТП на трассе в Прикамье столкнулись более 20 машин
На магистрали Пермь – Екатеринбург сегодня днем 7 января произошло массовое ДТП.
Происшествия
Избиение бывшего сотрудника колонии начальником УФСИН опровергли
Информация об избиении бывшего замначальника исправительной колонии №1 (ИК-1) в Кызыле майора Владимира Монгуша руководителем регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний не соответствует действительности.
Гаджеты
В Сети появились первые рендеры смартфона iPhone SE 2
Хоккей
Илья Ковальчук впервые сыграл за «Монреаль»
Хоккей
Губерниев устроил флешмоб после скандала на «Матч ТВ»
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев организовал флешмоб на фоне скандала с участием «Матч ТВ».