Финансы

Российская газетаРоссийская газетаВ Японии подорожала нефть из-за обострения отношений США с Ираном

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В Токио пристально следят за обстановкой, в том числе в целях обеспечения безопасности своих граждан в регионе. По некоторым данным, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, несмотря на кризис на Ближнем Востоке, в середине января собирается посетить Саудовскую Аравию и ОАЭ.
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Армия и оружие

СМИ сообщили о возможном обращении Трампа к нации после атак Ирана

Президент США Дональд Трамп планирует обратиться к нации после того, как Иран выпустил десятки баллистических и крылатых ракет по базам американских военных в Ираке, сообщает 8 января CNN со ссылкой на неназванных чиновников.
Известия 20:54
Общество

Госдолг Украины вырос на $717 млн за три месяца

За три месяца долг Украины вырос более чем на 17 млрд гривен ($717,3 млн), заявил 7 января депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.
Известия 14:53
Армия и оружие

США запретили полёты своим авиакомпаниям над Ираком и Ираном

США запретили полёты американским авиакомпаниям над территориями Ирана и Ирака, а также Персидским и Оманским заливами.
RT на русском 20:59
Космос

SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 телекоммуникационных спутников Starlink.
RT на русском вчера в 22:44
Общество

Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
РИА Новости 18:48
Армия и оружие

Американские военные базы в Ираке подверглись ракетной атаке

По данным некоторых СМИ, атаке с применением еще пяти ракет подверглась и другая база, на которой размещаются американские военные - Эт-Таджи - в районе Эрбиль.
Известия 18:18
Кино

В Сети появился трейлер «Новых мутантов»

В Интернете опубликовали еще один трейлер «Новых мутантов». Картина станет спин-оффом «Людей Икс».
Мойка78 вчера в 20:27
Фигурное катание

Загитова возобновит интенсивные тренировки после шоу Навки

«Стало известно, чем займется Алина Загитова после шоу 7 января — она возобновит интенсивные тренировки два раза в день со своим тренерским штабом», — говорится в сообщении на официальном сайте шоу Навки.
РБК вчера в 13:52
Общество

Начались похороны иранского генерала Сулеймани

РИА Новости 21:16
Экономика

Частные пенсионные фонды в Латвии собрали на 14,8% средств больше

Комиссия по делам финансов и капитала (ФКТК) известила, что за первые 9 месяцев прошлого года в частные пенсионные фонды Латвии поступило 56,853 млн евро, что на 14,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщил портал Dienas Business.
REGNUM вчера в 08:34
Музыка

Омский народный хор спел в «Вечернем Урганте»

АиФ Омск 04 января в 23:22
Общество

Определен самый популярный телеканал в России по итогам года

Самый популярный канал Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у "России 1" — 11,8%.
РБК 08:15
Кино

«Что вы такое?»: посмотрите финальный трейлер сериала «Дракула»

Афиша Daily 04 января в 03:24
Шоу-бизнес

Отдыхающий на Мальдивах Филипп Киркоров поздравил всех с Рождеством

Потом исполнитель едет на мероприятие в честь праздника и громко говорит: "С Рождеством всех".
Дни24 04:57
Происшествия

Жительница Омска разбилась насмерть во время катания на тюбинге

В Омске 45-летняя женщина погибла во время катания на тюбинге с горки. Об этом сообщает СУ Следственного комитета РФ по региону.
Газета.Ru вчера в 08:19
Политика

Российский ракетный крейсер не вписался в турецкий пирс

Об инциденте сообщил турецкий государственный канал TRT, причем первоначальная информация была противоречива — речь шла о том, что российский корабль едва не протаранил пирс.
Популярная механика вчера в 23:45
Общество

Россиян предупредили о снижении пенсий

Уменьшенные страховые выплаты по уходу на заслуженный отдых полагаются гражданам РФ, переехавшим в другой субъект Федерации с меньшим региональным коэффициентом, а также должникам по счетам за квартиру и неплательщикам штрафов, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елену Бибикову.
Рамблер 15:12
Происшествия

В Японии выдали ордер на арест жены Гона за дачу ложных показаний

Следственный отдел Токийской окружной прокуратуры получил ордер на арест жены экс-главы автомобильного концерна "Ниссан" (Nissan) Кароль Гон по обвинению в даче ложных показаний, сообщило во вторник агентство Киодо.
РИА Новости 04:17
Политика

Twitter заблокировал аккаунт пресс-службы Асада после визита Путина

"Аккаунт пресс-службы президента Сирийской Арабской Республики в Twitter не единожды за последнее время блокировался администрацией сети и был закрыт без объяснения причин во время публикации новостей о визите президента Путина в Дамаск", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы Асада, появившееся в Telegram.
Российская газета 16:52
Гаджеты

Intel анонсировала свою первую дискретную видеокарту для ноутбуков

Компания Intel позиционирует свою дискретную видеокарту, как высокопроизводительную и энергоэффективную, но тут стоит отметить, что все компании видеокарты описывают именно такими.
Astera 04:37
Финансы

Торги на фондовых биржах Китая открылись падением на фоне конфронтации США и Ирана

Торги на фондовых биржах Китая в среду открылись падением основных индексов на фоне конфронтации США и Ирана, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 21:13
Происшествия

По факту убийства сотрудника Роскосмоса в Подмосковье возбуждено дело

По предваритиелынм данным, между братьями произошел конфликт, в ходе которого младший брат убил старшего, после чего покончил с собой.
Газета.Ru вчера в 07:28
Происшествия

В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе

Российская газета вчера в 20:42
Гаджеты

Microsoft зарегистрировала слоган для консоли Xbox Series X

По сообщениям сетевых источников, компания Microsoft зарегистрировала новый слоган, который предназначен для продвижения консоли нового поколения Xbox Series X. Речь идёт о слогане Power Your Dreams (" Воплоти свои мечты"), который уже использовался Microsoft во время анонса консоли нового поколения в декабре прошлого года.
3DNews вчера в 12:07
Теннис

Медведев победил Рууда и вывел сборную России в плей-офф ATP Cup

Сборная России обыграла команду Норвегии в матче 3-го тура группового раунда командного турнира ATP Cup, который проходит в Австралии.
Sport24.ru 00:21
Происшествия

В массовом ДТП на трассе в Прикамье столкнулись более 20 машин

На магистрали Пермь – Екатеринбург сегодня днем 7 января произошло массовое ДТП.
Рифей-Пермь 03:32
Происшествия

Избиение бывшего сотрудника колонии начальником УФСИН опровергли

Информация об избиении бывшего замначальника исправительной колонии №1 (ИК-1) в Кызыле майора Владимира Монгуша руководителем регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний не соответствует действительности.
Lenta.ru 12:58
Гаджеты

В Сети появились первые рендеры смартфона iPhone SE 2

ToDay News Ufa 16:48
Хоккей

Илья Ковальчук впервые сыграл за «Монреаль»

Inc-news.ru 04:29
Хоккей

Губерниев устроил флешмоб после скандала на «Матч ТВ»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев организовал флешмоб на фоне скандала с участием «Матч ТВ».
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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Город в Японии, находящийся в префектуре Тиба. Площадь города составляет 94.92 км², население - 60913 человек, плотность населения - 641.73 чел./км².
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