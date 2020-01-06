Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Японии подорожала нефть из-за обострения отношений США с Ираном

В Токио пристально следят за обстановкой, в том числе в целях обеспечения безопасности своих граждан в регионе. По некоторым данным, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, несмотря на кризис на Ближнем Востоке, в середине января собирается посетить Саудовскую Аравию и ОАЭ.
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Котировки Токийской биржи резко упали на фоне ракетных обстрелов баз США

News.ruвчера в 20:58

Нефть WTI взлетела после иранских ударов по базам США на 5%

ТК Звездавчера в 20:31

Токийская биржа отреагировала обвалом котировок на конфронтацию между США и Ираном

ТАССвчера в 20:44

Резкое падение котировок отмечено на Токийской бирже на фоне конфронтации США и Ирана

ПРАЙМвчера в 20:26

В Японии подорожала нефть из-за обострения отношений США с Ираном

Российская газета05 января в 21:11
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Происшествия

Иран не отдаст США и Boeing черные ящики разбившегося самолета

Коммерсантъ 07:49
Армия и оружие

Иран предупредил Ирак о ракетном ударе по американским военным

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Lenta.ru 06:56
Происшествия

СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

RT на русском 06:51
Политика

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком

"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
ТАСС 03:31
Футбол

«Ростов» расстался с исландцем Рагнаром Сигурдссоном

Пришедший в январе 2018 года из "Фулхэма" Рагнар Сигурдссон сыграл за "Ростов" 53 матча.
Вести.Ru 07:24
Общество

В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»

РИА Новости 06 января в 16:45
Общество

Эксперт объяснил повреждения на корпусе разбившегося в Иране лайнера

Обнаруженные на корпусе украинского Boeing 737 повреждения могли появиться на земле при падении лайнера или от мелких объектов в воздухе, заявил авиационный эксперт Владими Попов.
РИА Новости 08:10
Армия и оружие

Названы ракеты, которыми Иран ударил по военным США

Авиаудары по американским военным базам в Ираке стали местью за убийство главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани, который погиб 3 января после ракетного удара военными США по аэропорту Багдада.
Телеканал 360° 03:25
Футбол

«Динамо» подтвердило трансфер Скопинцева из «Краснодара»

«Динамо» объявило о трансфере защитника «Краснодара» Дмитрия Скопинцева.
Metaratings вчера в 03:00
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 06:29
Происшествия

Авиакомпания опубликовала имена пассажиров упавшего в Иране Boeing

РИА Новости 07:49
Гаджеты

Samsung представила виртуальную клавиатуру для смартфонов

Компания Samsung представила виртуальную клавиатуру SelfieType, которая позволит использовать любую горизонтальную поверхность для набора текста.
Дождь вчера в 09:38
Политика

Путин рассказал о попытках помешать отношениям России и Турции

Lenta.ru 08:02
Технологии

Перечислены опасности зарядки смартфона в общественных местах

Использование зарядок в аэропортах, станциях метро и других общественных местах посчитали опасным из-за возможности злоумышленников через них получить доступ к личным данным из смартфонов пользователей.
Lenta.ru 02:59
Общество

Цена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США

Стоимость нефти марки WTI поднималась сегодня на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) более, чем на 4%. На 04:08 по московскому времени февральские фьючерсы на эту нефть поднялись в цене 3,87%, сообщает РИА Новости.
Российская газета 05:19
Происшествия

Опубликовано видео крушения украинского самолета в Иране

Очевидцы крушения пассажирского самолета Boeing 737 Международных авиалиний Украины в Тегеране опубликовали в Сети кадры катастрофы.
Известия вчера в 23:00
Политика

Путин прибыл с официальным визитом в Сирию

Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Сирию, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:36
Гаджеты

Китайцы представили смартфон с экраном совершенно нового типа

В представленном смартфоне используется цветной дисплей на электронных чернилах E Ink.
Planet Today 06:48
Общество

В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Lenta.ru вчера в 23:40
Происшествия

Аэропорт в Одессе эвакуировали из-за сообщений о минировании

Неизвестный мужчина на автомобиле заехал на территорию аэропорта украинского города Одесса и заявил, что терминал заминирован.
Российская газета 03:27
Кино

Опубликованы первые фото Роберта Паттинсона в роли Бэтмена

На лондонских улицах начались съемки нового фильма о Бэтмене, поэтому в Сети стали появляться первые снимки, на которых Роберт Паттинсон запечатлен в роли Темного рыцаря.
Discover24 вчера в 01:59
Религия

Путин третий год подряд встретил Рождество в Санкт-Петербурге

В прошлом году Путин встречал Рождество в этом же соборе, годом ранее — в церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.
РБК 06 января в 16:10
Армия и оружие

Назван вероятный сценарий разгрома Россией ВСУ в случае их блицкрига в Донбассе

Вооруженные силы Украины могут повторить судьбу разгромленной в течение нескольких дней армии Грузии, если решатся на блицкриг в Донбассе.
Аргументы недели 07:04
Происшествия

В Новосибирской области локализовали пожар в торговом комплексе

Крупный пожар в торговом комплексе "Центральный" в городе Искитим Новосибирской области удалось локализовать на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 01:44
Общество

Первый канал перенес показ шоу с участием Загитовой на 12 января

РИА Новости 08:07
Технологии

Samsung представила проект «искусственного человека» Neon

Южнокорейская компания Samsung представила проект видеопомощника Neon на выставке потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе.
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Шоу-бизнес

Пугачева удивила поклонников стройной фигурой в брюках

Подписчики Галкина обратили внимание на то, что в светлых брюках Пугачева выглядит очень молодо.
Газета.Ru 05:52
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«Астон Вилла» хочет заменить травмированного вратаря ветераном Рейной

"Астон Вилла" рассматривает вариант покупки вратаря "Милана" Пепе Рейны.
Soccer.ru 03:35
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Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более миллиарда рублей

Труд 06 января в 08:15
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Lenovo представила первый ноутбук с гибким экраном

Китайская компания Lenovo представила ноутбук с гибким экраном ThinkPad X1 Fold на выставке электроники Consumer Electronics Show (CES) 2020 в Лас-Вегасе.
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Токийская фондовая биржа
Была основана в 1878 году. В финансовых сводках её можно определить по кодам TSE / TYO. Токийская биржа является четвёртой в мире и первой в Азии и по объёму рыночной капитализации представленных там компаний. По состоянию на апрель 2015 года биржа насчитывала 2292 зарегистрированных на компаний с совокупной рыночной капитализацией 4,09 трлн долларов США. Биржа является неприбыльной членской организацией, являющейся юридическим лицом и обладающая широкими правами в области самоуправления.
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