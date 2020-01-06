В Токио пристально следят за обстановкой, в том числе в целях обеспечения безопасности своих граждан в регионе. По некоторым данным, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, несмотря на кризис на Ближнем Востоке, в середине января собирается посетить Саудовскую Аравию и ОАЭ.

В Японии подорожала нефть из-за обострения отношений США с Ираном

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