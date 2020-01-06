Общество
Российская газетаВ Японии подорожала нефть из-за обострения отношений США с Ираном
В Токио пристально следят за обстановкой, в том числе в целях обеспечения безопасности своих граждан в регионе. По некоторым данным, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, несмотря на кризис на Ближнем Востоке, в середине января собирается посетить Саудовскую Аравию и ОАЭ.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:20, Ашберн
Армия и оружие
Иран предупредил Ирак о ракетном ударе по американским военным
В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Политика
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком
"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
Футбол
«Ростов» расстался с исландцем Рагнаром Сигурдссоном
Пришедший в январе 2018 года из "Фулхэма" Рагнар Сигурдссон сыграл за "Ростов" 53 матча.
Общество
В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»
Общество
Эксперт объяснил повреждения на корпусе разбившегося в Иране лайнера
Обнаруженные на корпусе украинского Boeing 737 повреждения могли появиться на земле при падении лайнера или от мелких объектов в воздухе, заявил авиационный эксперт Владими Попов.
Армия и оружие
Названы ракеты, которыми Иран ударил по военным США
Авиаудары по американским военным базам в Ираке стали местью за убийство главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани, который погиб 3 января после ракетного удара военными США по аэропорту Багдада.
Футбол
«Динамо» подтвердило трансфер Скопинцева из «Краснодара»
«Динамо» объявило о трансфере защитника «Краснодара» Дмитрия Скопинцева.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
Гаджеты
Samsung представила виртуальную клавиатуру для смартфонов
Компания Samsung представила виртуальную клавиатуру SelfieType, которая позволит использовать любую горизонтальную поверхность для набора текста.
Технологии
Перечислены опасности зарядки смартфона в общественных местах
Использование зарядок в аэропортах, станциях метро и других общественных местах посчитали опасным из-за возможности злоумышленников через них получить доступ к личным данным из смартфонов пользователей.
Общество
Цена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США
Стоимость нефти марки WTI поднималась сегодня на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) более, чем на 4%. На 04:08 по московскому времени февральские фьючерсы на эту нефть поднялись в цене 3,87%, сообщает РИА Новости.
Происшествия
Опубликовано видео крушения украинского самолета в Иране
Очевидцы крушения пассажирского самолета Boeing 737 Международных авиалиний Украины в Тегеране опубликовали в Сети кадры катастрофы.
Политика
Путин прибыл с официальным визитом в Сирию
Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Сирию, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
Гаджеты
Китайцы представили смартфон с экраном совершенно нового типа
В представленном смартфоне используется цветной дисплей на электронных чернилах E Ink.
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Происшествия
Аэропорт в Одессе эвакуировали из-за сообщений о минировании
Неизвестный мужчина на автомобиле заехал на территорию аэропорта украинского города Одесса и заявил, что терминал заминирован.
Кино
Опубликованы первые фото Роберта Паттинсона в роли Бэтмена
На лондонских улицах начались съемки нового фильма о Бэтмене, поэтому в Сети стали появляться первые снимки, на которых Роберт Паттинсон запечатлен в роли Темного рыцаря.
Религия
Путин третий год подряд встретил Рождество в Санкт-Петербурге
В прошлом году Путин встречал Рождество в этом же соборе, годом ранее — в церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.
Армия и оружие
Назван вероятный сценарий разгрома Россией ВСУ в случае их блицкрига в Донбассе
Вооруженные силы Украины могут повторить судьбу разгромленной в течение нескольких дней армии Грузии, если решатся на блицкриг в Донбассе.
Происшествия
В Новосибирской области локализовали пожар в торговом комплексе
Крупный пожар в торговом комплексе "Центральный" в городе Искитим Новосибирской области удалось локализовать на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Технологии
Samsung представила проект «искусственного человека» Neon
Южнокорейская компания Samsung представила проект видеопомощника Neon на выставке потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе.
Шоу-бизнес
Пугачева удивила поклонников стройной фигурой в брюках
Подписчики Галкина обратили внимание на то, что в светлых брюках Пугачева выглядит очень молодо.
Футбол
«Астон Вилла» хочет заменить травмированного вратаря ветераном Рейной
"Астон Вилла" рассматривает вариант покупки вратаря "Милана" Пепе Рейны.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более миллиарда рублей
Гаджеты
Lenovo представила первый ноутбук с гибким экраном
Китайская компания Lenovo представила ноутбук с гибким экраном ThinkPad X1 Fold на выставке электроники Consumer Electronics Show (CES) 2020 в Лас-Вегасе.