Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Японии подорожала нефть из-за обострения отношений США с Ираном

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В Токио пристально следят за обстановкой, в том числе в целях обеспечения безопасности своих граждан в регионе. По некоторым данным, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, несмотря на кризис на Ближнем Востоке, в середине января собирается посетить Саудовскую Аравию и ОАЭ.
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Токийская биржа отреагировала обвалом котировок на конфронтацию между США и Ираном

ТАССвчера в 20:44

В Японии подорожала нефть из-за обострения отношений США с Ираном

Российская газета05 января в 21:11

Котировки Токийской биржи резко упали на фоне ракетных обстрелов баз США

News.ruвчера в 20:58

Резкое падение котировок отмечено на Токийской бирже на фоне конфронтации США и Ирана

ПРАЙМвчера в 20:26
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 12:54, Ашберн
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Пелоси призвала Трампа прекратить провокации против Ирана

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Армия и оружие

Трамп заявил, что не позволит Ирану иметь ядерное оружие

Глава Соединенных Штатов начал свое обращение со слов о том, что Ирану не будет позволено иметь ядерное оружие до тех пор, пока именно Трамп является президентом США.
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Армия и оружие

Появилось видео пусков и попаданий иранских ракет по базе США

В интернете опубликованы новые видеозаписи ракетного удара по базе США в Ираке. Видео показывает иранский телеканал Press TV.
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Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар-2». На изображении представлены виды вымышленной планеты Пандора.
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Один из пользователей ресурса Reddit заметил, что на всех гаджетах Samsung установлено «шпионское программное обеспечение».
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Армия и оружие

Трамп заявил о наличии у США «больших и смертоносных» ракет

Президент США Дональд Трамп в заявлении по атаке Ирана на американские базы в Ираке сообщил, что у США есть «большие, мощные и смертоносные» ракеты и подтвердил, что ведется разработка гиперзвуковых ракет.
Взгляд.ру 12:05
Политика

В ООН заявление Трампа по Ирану оценили как шаг к деэскалации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует заявление президента США Дональда Трампа, сделанное после ударов Ирана по американским базам в Ираке, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Взгляд.ру 12:44
Политика

Украинский самолет мог быть сбит ракетой

Журналистская правда 11:05
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В МИД Украины пригласили посла Польши из-за его заявлений о Бандере

Министерство иностранных дел Украины пригласило к себе посла Польши в стране Бартоша Цихоцкого из-за заявлений, сделанных им в отношении Степана Бандеры и других нацистских коллаборантов.
RT на русском 10:46
Политика

Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»

На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
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По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
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Президент Польши объяснил свой отказ посетить форум в Израиле

Президент Польши Анджей Дуда объяснил отказ посетить мероприятия по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Израиле, передает РИА Новости.
Радио Sputnik вчера в 09:47
Происшествия

На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой

Московский Комсомолец 04:43
Хоккей

Ларионов объяснил свои слова о коррупции в МХЛ и ВХЛ

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов объяснил свои слова о коррупции в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), передает Sport24.
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Режиссер «Легенды № 17» объяснил провал фильмов неготовностью зрителей

Успех фильма в прокате зависит исключительно от желания зрителя начать «общение» с картиной.
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Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
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МОК не будет обсуждать участие россиян в ОИ-2020 до решения CAS

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Несколько человек погибли в ДТП в Подмосковье

По его данным, ДТП произошло на трассе в районе городского округа Луховицы, погибли три человека.
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Карлос Гон объяснил побег из Японии

Карлос Гон, который находился под домашним арестом в Токио, сбежал в конце декабря.
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Джабаров заявил об угрозе ядерной войны на фоне конфликта Ирана и США

«Взаимные удары США и Ирана могут привести к полномасштабной войне в регионе, если Вашингтон поймет, что не может добиться цели, существует опасность начала ядерной войны», — подчеркнул замглавы внешнеполитического комитета Совфеда.
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Медведев поручил оценить безопасность россиян на Ближнем Востоке

Премьер России Дмитрий Медведев поручил оценить уровень безопасности полетов и туризма на Ближнем Востоке и в регионе Персидского и Оманского заливов.
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КХЛ. ЦСКА обыграл «Динамо» в столичном дерби

В Москве играли два столичных клуба "Динамо" и ЦСКА. Победу со счетом 4:1 одержали армейцы.
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США готовы предложить Украине помощь в связи с крушением самолета в Иране - Помпео

США готовы предложить Украине свою помощь в связи с катастрофой украинского самолета в Иране, говорится в распространенном в среду заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
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Столица Японии, её административный, финансовый, промышленный и политический центр. Крупнейшая городская экономика мира. Расположен в юго-восточной части острова Хонсю, на равнине Канто в бухте Токийского залива Тихого океана. Помимо столицы, Токио также является одной из сорока семи префектур страны.
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Токийская фондовая биржа
Была основана в 1878 году. В финансовых сводках её можно определить по кодам TSE / TYO. Токийская биржа является четвёртой в мире и первой в Азии и по объёму рыночной капитализации представленных там компаний. По состоянию на апрель 2015 года биржа насчитывала 2292 зарегистрированных на компаний с совокупной рыночной капитализацией 4,09 трлн долларов США. Биржа является неприбыльной членской организацией, являющейся юридическим лицом и обладающая широкими правами в области самоуправления.
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