Ясно, что у нас нет записей о пересечении подсудимого Гона границы Японии. Считается, что он прибегнул к незаконным методам, чтобы нелегально покинуть страну. То, что мы пришли к этой ситуации, заслуживает крайнего сожаления.

Иммиграционный контроль усилен в Японии после побега из страны экс-главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, передаёт ТАСС. Сообщается, что такое распоряжение отдала министр юстиции Японии Масако Мори.

В Японии после побега Карлоса Гона усилен иммиграционный контроль

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