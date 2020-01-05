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Аргументы и ФактыВ Японии после побега Карлоса Гона усилен иммиграционный контроль
Иммиграционный контроль усилен в Японии после побега из страны экс-главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, передаёт ТАСС. Сообщается, что такое распоряжение отдала министр юстиции Японии Масако Мори.
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Ясно, что у нас нет записей о пересечении подсудимого Гона границы Японии. Считается, что он прибегнул к незаконным методам, чтобы нелегально покинуть страну. То, что мы пришли к этой ситуации, заслуживает крайнего сожаления.
— Масако Мори, японская певицаРИА Новости вчера в 23:43
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