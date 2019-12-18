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Газета.RuВ Японии потребовали от России вернуть рыболовецкие суда
МИД Японии обратился к России по дипломатическим каналам с призывом вернуть задержанные рыболовецкие судна.
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Призываем японскую сторону принять надлежащие и эффективные меры по соблюдению положений соглашения и достигнутых договоренностей.
— Мария Захарова, российский дипломатРБК 13:16
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