с чего всё началось

Кадзуо Сии считает, что страна может "заполучить" острова южной части Курильской гряды, если начнет претендовать в том числе и на северную часть архипелага.

В Японии предложили объявить все Курильские острова своей территорией

Общество В Роспотребнадзоре дали советы по выбору чая В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дали советы по выбору чая.

Общество Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.

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Общество В России раскрыли новый канал утечки персональных данных По роду своей работы системные администраторы имеют доступ к полному объему информации в базах данных финансовых и иных учреждений.

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