Политика
РИА НовостиВ Японии предложили объявить все Курильские острова своей территорией
Кадзуо Сии считает, что страна может "заполучить" острова южной части Курильской гряды, если начнет претендовать в том числе и на северную часть архипелага.
Читать в источнике
Оценить479
с чего всё началось
"Нужно исправить эту несправедливость и аннулировать мирный договор, в котором признается отказ от архипелага", – заявил оппозиционер-коммунист в интервью газете "Ёмиури".Московский Комсомолецвчера в 22:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 00:47, Ашберн
Шоу-бизнес
Кристина Асмус вышла в свет без бюстгальтера
Общество
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
Происшествия
В Приморье два человека погибли в ДТП с автобусом
Как сообщает пресс-служба УМВД региона, в результате погибли два человека и один получил травмы.
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Общество
В Роспотребнадзоре дали советы по выбору чая
В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дали советы по выбору чая.
Происшествия
В Башкирии загорелся склад сыпучих продуктов на площади 1,5 тыс. кв. м
Площадь пожара достигала 5 тыс. кв. м, но затем его локализовали на площади 2,2 тыс. кв. м. Крыша ангара полностью обрушилась.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Кино
Вышел финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Хоккей
«Тампа» уступила «Вашингтону» в матче НХЛ, Кучеров получил травму
"Вашингтон" одержал победу над "Тампа Бэй" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Космос
Ученые нашли объяснения «тигровым полоскам» на спутнике Сатурна
Что делает их особенно интересными, так это то, что они постоянно извергаются с водяного льда.
Авто
Названы 5 лучших кроссоверов в России по цене и качеству
Авто
В марте 2020 года начнется производство Lada Vesta SW Sport
Стало известно, что спортивная версия универсала Lada Vesta SW будет запущена в серийное производство в марте следующего года.
Футбол
Слуцкий заявил, что никогда не возглавил бы «Спартак»
Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий признался, что не возглавил бы «Спартак».
Политика
Китай отложил повышение пошлин на товары из США
"Запланированное повышение ввозных пошлин на автомобили и автозапчасти из США вновь временно откладывается", - говорится в заявлении.
Музыка
Шнуров поскандалил с Гагариной на шоу «Голос»
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков расплакался после расставания с Кристиной Орбакайте
Елена Преснякова вспомнила, что тяжелее всего ее сыну дался развод с Кристиной Орбакайте, пожалуй, самой известной из бывших женщин Владимира.
Шоу-бизнес
София Ротару отказывается от концертов в России
18 ноября стало известно, что народная артистка СССР София Ротару решила вернуться с концертами в Россию после того, как в прошлом году отказалась от выступлений в РФ из-за ситуации на Украине.
Происшествия
Число погибших от извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 16
Извержение вулкана на Уайт-Айленде произошло 9 декабря, когда на острове находились, предположительно, 47 человек, включая туристов из Австралии, Великобритании, Китая, Малайзии и США.
Наука
Наблюдения за шимпанзе помогли понять, как люди научились танцевать
Исследователи из Уорвикского университета выяснили, что шимпанзе могут чувствовать ритм и двигаться синхронно.
Общество
В России раскрыли новый канал утечки персональных данных
По роду своей работы системные администраторы имеют доступ к полному объему информации в базах данных финансовых и иных учреждений.
Авто
Renault-Nissan оптимизирует свой модельный ряд в России благодаря Niva
В конечном итоге, с покупкой товарной марки «Niva» Renault-Nissan в лице «АвтоВАЗа» расширит границы для оптимизации своего общего модельного ряда внедорожников, в который в настоящее время входят Renault Duster, Nissan Qashqai и другие.
Армия и оружие
Украинский военный погиб от обстрелов в Донбассе
Один военнослужащий вооружённых сил Украины погиб, а другой получил ранения во время обстрела в Донбассе.
Общество
Россияне стали покупать более дорогие смартфоны
«Покупатели предпочитают инвестировать в более производительные, технически совершенные модели, которые удовлетворят все потребности на ближайшие два-три года»,— сообщил представитель группы «М.Видео—Эльдорадо» Владимир Чайка.
Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Политика
Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков
Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
Общество
Facebook запустит программу против дезинформации на Украине
Региональный менеджер компании по публичной политике Екатерина Крук заявил, что компания Facebook запустит запустит в 2020 году на Украине программу противодействия дезинформации.
Происшествия
Подросток погиб из-за игры с пистолетом в Москве
По последней информации, двое подростков играли с пистолетом на юго-западе Москвы. В ходе игры произошел выстрел, один из детей погиб.
Политика
Польша не хочет конфронтации Запада с Россией
Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.