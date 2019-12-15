Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Японии предложили объявить все Курильские острова своей территорией

Кадзуо Сии считает, что страна может "заполучить" острова южной части Курильской гряды, если начнет претендовать в том числе и на северную часть архипелага.
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с чего всё началось
"Нужно исправить эту несправедливость и аннулировать мирный договор, в котором признается отказ от архипелага", – заявил оппозиционер-коммунист в интервью газете "Ёмиури
".
Московский Комсомолецвчера в 22:56

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Глава компартии Японии назвал способ возвращения Курильских остров

РБКвчера в 23:32

В Токио призвали объявить все Курильские острова частью Японии

RT на русскомвчера в 23:20

В Токио предложили объявить все Курильские острова частью Японии

Известиявчера в 21:47

В Японии предложили объявить все Курильские острова своей территорией

РИА Новостивчера в 22:31

В Японии захотели потребовать у России все Курильские острова

Lenta.ruвчера в 21:41

В Японии хотят потребовать возвращения всех Курильских островов

Газета.Ruвчера в 21:40

Компартия Японии считает, что переговоры с РФ должны касаться всего Курильского архипелага

ТАССвчера в 21:11
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус вышла в свет без бюстгальтера

Экспресс газета вчера в 02:17
Общество

Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России

Российская газета вчера в 03:49
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В Приморье два человека погибли в ДТП с автобусом

Как сообщает пресс-служба УМВД региона, в результате погибли два человека и один получил травмы.
ТАСС вчера в 22:35
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 13 декабря в 16:47
Общество

В Роспотребнадзоре дали советы по выбору чая

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дали советы по выбору чая.
RT на русском вчера в 23:56
Происшествия

В Башкирии загорелся склад сыпучих продуктов на площади 1,5 тыс. кв. м

Площадь пожара достигала 5 тыс. кв. м, но затем его локализовали на площади 2,2 тыс. кв. м. Крыша ангара полностью обрушилась.
РБК вчера в 14:24
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК 12 декабря в 22:00
Кино

Вышел финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix

Gmbox.ru 12 декабря в 07:37
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Хоккей

«Тампа» уступила «Вашингтону» в матче НХЛ, Кучеров получил травму

"Вашингтон" одержал победу над "Тампа Бэй" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости вчера в 23:22
Космос

Ученые нашли объяснения «тигровым полоскам» на спутнике Сатурна

Что делает их особенно интересными, так это то, что они постоянно извергаются с водяного льда.
Машины и Механизмы вчера в 12:21
Авто

Названы 5 лучших кроссоверов в России по цене и качеству

Волга-Медиа вчера в 21:11
Авто

В марте 2020 года начнется производство Lada Vesta SW Sport

Стало известно, что спортивная версия универсала Lada Vesta SW будет запущена в серийное производство в марте следующего года.
Тарантас Ньюс вчера в 05:16
Футбол

Слуцкий заявил, что никогда не возглавил бы «Спартак»

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Metaratings вчера в 14:19
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Китай отложил повышение пошлин на товары из США

"Запланированное повышение ввозных пошлин на автомобили и автозапчасти из США вновь временно откладывается", - говорится в заявлении.
Газета.Ru 00:19
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Шоу-бизнес

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Шоу-бизнес

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Евразия Daily вчера в 05:08
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RT на русском 00:13
Наука

Наблюдения за шимпанзе помогли понять, как люди научились танцевать

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Naked Science 12 декабря в 12:33
Общество

В России раскрыли новый канал утечки персональных данных

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Авто

Renault-Nissan оптимизирует свой модельный ряд в России благодаря Niva

В конечном итоге, с покупкой товарной марки «Niva» Renault-Nissan в лице «АвтоВАЗа» расширит границы для оптимизации своего общего модельного ряда внедорожников, в который в настоящее время входят Renault Duster, Nissan Qashqai и другие.
SpeedMe вчера в 06:43
Армия и оружие

Украинский военный погиб от обстрелов в Донбассе

Один военнослужащий вооружённых сил Украины погиб, а другой получил ранения во время обстрела в Донбассе.
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Архипелаг
Цепь островов между полуостровом Камчатка и островом Хоккайдо, чуть выпуклой дугой отделяющая Охотское море от Тихого океана. Протяжённость - около 1200 км. Общая площадь - 10,5 тыс. км². К югу от них проходит государственная граница России с Японией. Острова образуют две параллельные гряды: Большую Курильскую и Малую Курильскую. Включают 56 островов. Имеют важное военно-стратегическое и экономическое значение.
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