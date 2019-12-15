Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Японии предложили «заявить о правах» на все Курильские острова

Токио на переговорах с Москвой должен обозначить позицию, что весь Курильский архипелаг "является японской территорией". Об этом в интервью газете "Ёмиури" заявил глава оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии.
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с чего всё началось
"Нужно исправить эту несправедливость и аннулировать мирный договор, в котором признается отказ от архипелага", – заявил оппозиционер-коммунист в интервью газете "Ёмиури
".
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