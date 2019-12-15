с чего всё началось

Токио на переговорах с Москвой должен обозначить позицию, что весь Курильский архипелаг "является японской территорией". Об этом в интервью газете "Ёмиури" заявил глава оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии.

В Японии предложили «заявить о правах» на все Курильские острова

Единоборства Теофимо Лопес нокаутировал Комми, стал чемпионом IBF 22-летний американец Теофимо Лопес завоевал чемпионский пояс IBF в легком весе, победив 14 декабря в Нью-Йорке его обладателя Ричарда Комми техническим нокаутом во втором раунде.

Наука Водно-масляные эмульсии помогут наладить работу МР-томографов Важную роль в диагностике злокачественности объемных образованийразличных органов и тканей играет диффузионно-взвешенная МРТ, позволяющая получить дополнительную информацию о диффузии молекул воды в тканях.

Политика Песков назвал Россию островком стабильности Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2019 году страна стала сильнее.

Шоу-бизнес 43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.

Фигурное катание Загитова приостановила спортивную карьеру Олимпийская чемпионка Алина Загитова приняла решение временно приостановить карьеру и не участвовать в соревнованиях как минимум до конца сезона.

Футбол «Монако» сыграл вничью с «Анже», Головина заменили на 79-й минуте «Монако» в гостевом матче 18-го тура чемпионата Франции сыграл вничью с «Анже» (0:0). Российский полузащитник гостей Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте встречи.

Политика Берлин заявил, что Москва не просила о выдаче Хангошвили Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине не получали просьбы из Москвы об экстрадиции Зелимхана Хангошвили, который был убит минувшим летом.

Общество Россияне стали покупать более дорогие смартфоны «Покупатели предпочитают инвестировать в более производительные, технически совершенные модели, которые удовлетворят все потребности на ближайшие два-три года»,— сообщил представитель группы «М.Видео—Эльдорадо» Владимир Чайка.

Кино Мединский опечален сборами голливудских фильмов в России В ноябре на деловом завтраке в рамках VIII санкт-петербургского международного культурного форума Мединский раскритиковал фонд кино за неэффективную работу по продвижению российских фильмов за рубежом и в малых городах России.