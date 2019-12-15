Политика
РИА НовостиВ Японии предложили «заявить о правах» на все Курильские острова
Токио на переговорах с Москвой должен обозначить позицию, что весь Курильский архипелаг "является японской территорией". Об этом в интервью газете "Ёмиури" заявил глава оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии.
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с чего всё началось
"Нужно исправить эту несправедливость и аннулировать мирный договор, в котором признается отказ от архипелага", – заявил оппозиционер-коммунист в интервью газете "Ёмиури".Московский Комсомолец22:56
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Единоборства
Теофимо Лопес нокаутировал Комми, стал чемпионом IBF
22-летний американец Теофимо Лопес завоевал чемпионский пояс IBF в легком весе, победив 14 декабря в Нью-Йорке его обладателя Ричарда Комми техническим нокаутом во втором раунде.
Происшествия
Московский школьник случайно выстрелил из отцовского пистолета и погиб
Московский девятиклассник случайно выстрелил из отцовского боевого пистолета и погиб.
Происшествия
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Республики Вануату в Тихом океане, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Наука
Водно-масляные эмульсии помогут наладить работу МР-томографов
Важную роль в диагностике злокачественности объемных образованийразличных органов и тканей играет диффузионно-взвешенная МРТ, позволяющая получить дополнительную информацию о диффузии молекул воды в тканях.
Политика
Песков назвал Россию островком стабильности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2019 году страна стала сильнее.
Шоу-бизнес
43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж
Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Фигурное катание
Загитова приостановила спортивную карьеру
Олимпийская чемпионка Алина Загитова приняла решение временно приостановить карьеру и не участвовать в соревнованиях как минимум до конца сезона.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Кино
Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»
Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Музыка
Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России
София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве.
Футбол
«Монако» сыграл вничью с «Анже», Головина заменили на 79-й минуте
«Монако» в гостевом матче 18-го тура чемпионата Франции сыграл вничью с «Анже» (0:0). Российский полузащитник гостей Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте встречи.
Кино
Появился финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix
Экономика
Банки утвердили финансирование строительства четвертого участка ЦКАД
Политика
Берлин заявил, что Москва не просила о выдаче Хангошвили
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине не получали просьбы из Москвы об экстрадиции Зелимхана Хангошвили, который был убит минувшим летом.
Футбол
«Наполи» проиграл «Парме» в первом матче под руководством Гаттузо
Матч стал первым для «Наполи» под руководством нового главного тренера Дженнаро Гаттузо, который сменил Карло Анчелотти.
Шоу-бизнес
Александра Бортич перестала скрывать беременность
Актриса поблагодарила коллег за поздравления. Александра Бортич скоро впервые станет мамой.
Общество
В России выявили новый канал утечек персональных данных
Компания изучила инсайдерские утечки информации из российских компаний.
Происшествия
В Новой Зеландии нашли тела шести погибших из-за извержения вулкана
Полиция Новой Зеландии обнаружила тела шести погибших из-за извержения вулкана на острове Уайт-Айленд, которое произошло 9 декабря.
Общество
Россияне стали покупать более дорогие смартфоны
«Покупатели предпочитают инвестировать в более производительные, технически совершенные модели, которые удовлетворят все потребности на ближайшие два-три года»,— сообщил представитель группы «М.Видео—Эльдорадо» Владимир Чайка.
Кино
Мединский опечален сборами голливудских фильмов в России
В ноябре на деловом завтраке в рамках VIII санкт-петербургского международного культурного форума Мединский раскритиковал фонд кино за неэффективную работу по продвижению российских фильмов за рубежом и в малых городах России.
Футбол
Орешкин пообещал, что ВЭБ не будет вмешиваться в управление ЦСКА
Министр экономического развития и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин сообщил, что банк не будет вмешиваться в оперативное управление ПФК ЦСКА.
Музыка
Шнуров поскандалил с Гагариной на шоу «Голос»
Шоу-бизнес
Умерла актриса Екатерина Дурова
Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
Армия и оружие
Турция и РФ почти договорились о дополнительных поставках С-400
Политика
Сокуров жестко ответил на претензии Кадырова из-за звания Героя России
Режиссер Александр Сокуров прокомментировал претензии главы Чечни Рамзана Кадырова насчет его заявления о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Здоровье
Врач-диетолог сравнил влияние вареной колбасы на мозг с наркотиком
Врач-диетолог Михаил Гаврилов рассказал, чем опасна вареная колбаса. По словам специалиста, она действует на мозг подобно наркотику.
Политика
В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе
Российские политики призвали украинский МИД выполнять Минские соглашения и отказаться от фантазий о введении миротворцев ООН в Донбасс.
Происшествия
Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке
Гаджеты
Apple использует в Mac Pro самую дешёвую оперативную память и продаёт её в разы дороже
Компания Apple использует в новых рабочих станциях Mac Pro самые дешёвые модули оперативной памяти из доступных на рынке, выяснил энтузиаст Куинн Нельсон (Quinn Nelson), автор YouTube-канала Snazzy Labs.
Общество
Погода в Москве может побить 133-летний рекорд тепла
Погода в столице может побить рекорд тепла, который был установлен 133 года назад. Об этом сообщает портал "Метеовести".