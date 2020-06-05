Представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что попытки Токио вернуть Курилы противоречат Уставу ООН. В сети раскритиковали призыв японского политолога Юкио Касиямы "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Политика МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД. 813

Кино Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook. 1,4K

Экономика Росстат назвал единственный вид услуг, показавший рост в апреле В апреле в России из платных услуг населению рост в апреле продемонстрировал только прокат - он вырос на 26,5% в годовом выражении, сообщил Росстат.

Общество Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что положительная динамика в Москве сохраняется и на следующей неделе можно будет принять радикальные решения по снятию ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. 2

Общество ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок Ранее ВОЗ утверждали, что медицинские маски необходимы только заболевшим, поскольку нет данных об их эффективности для защиты здоровых людей. 28

Политика Россия выдвинула условие распространения вакцины от коронавируса Мурашко говорил, что россияне смогут вернуться к нормальной жизни, когда начнется применение вакцины или эффективного лекарства от коронавируса. 23

Космос О препятствии для полетов женщин в космос рассказали российские ученые Отмечается, что вероятное снижение устойчивости вестибулярного аппарата у женщин на фоне menses (месячных — прим. ред. РИА LIVE24) нужно учитывать при полетах на МКС, Луну и Марс женщин-астронавтов в составе экипажа. 37

Авто Названы самые продаваемые по итогам мая автомобили в РФ Самой востребованной моделью в мае на российском рынке оказалась отечественная Lada Granta, объемы реализации которой составили 5 726 единиц. 25

Армия и оружие Северный флот начал следить за французским фрегатом в Баренцевом море «Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием «Аквитания» Военно-морских сил Франции, зашедшего 5 июня 2020 года в акваторию Баренцева моря», — говорится в сообщении. 20

Происшествия Выходцы из Чечни избили железной трубой ялтинского чиновника Помощника главы администрации города Ялты избили железной трубой. Причиной стало замечание, которое он сделал компании выходцев из Чечни.

Авто Lada 4х4 признали лучшим автомобилем от худших брендов Во внедорожнике отметили внешний вид и отличные характеристики Организаторы Фестиваля скорости в Гудвуде представили рейтинг лучших автомобилей, выпущенных худшими брендами. 38

Наука В лазер видимого диапазона превратили перовскитную наночастицу Международная группа ученых из Гонконга, Австралии, России, Швеции и США под руководством Юрия Кившаря и Сергея Макарова из Университета ИТМО превратили перовскитную наночастицу в лазер видимого диапазона.

Общество 6 июня на Кубани ослабляют масочный режим С 6 июня на Кубани становится не обязательным ношение СИЗ (средств индивидуальной защиты) на улицах городов и станиц края. 27

Экономика Ирак поставил под угрозу сделку ОПЕК+ Ирак ставит под угрозу новую сделку ОПЕК+ из-за неспособности сократить объемы добычи нефти, сообщает Bloomberg.

Происшествия СКР предъявил обвинения в убийстве лидера воровского сообщества России Для Игоря Жирноклеева стало неожиданным обвинение в соучастии в убийстве Аслана Усояна, которого снайпер застрелил 16 января 2013 года на выходе из ресторана на Поварской улице в Москве. 10

Технологии Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон В совместной беседе эксперта агентства «Прайм» российским журналистам рассказали, как можно определить или заподозрить что ваш телефон прослушивается. 331