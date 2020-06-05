Политика

Газета.RuГазета.RuВ Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что попытки Токио вернуть Курилы противоречат Уставу ООН. В сети раскритиковали призыв японского политолога Юкио Касиямы "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
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Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах

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В России оценили заявление японского журналиста о «возвращении Курил»

Lenta.ru03:28

Эксперт оценил призывы в Японии вернуть четыре курильских острова

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Хватать облака руками. Новые вопросы по Курильским островам

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Сахалинский депутат назвал призыв «отобрать» Курилы сотрясением воздуха

РИА Новости04:56

Захарова высказалась об отнятии Курил

Рамблер09:04

Wedge Infinity (Япония): Россия не перестает сыпать обвинениями в адрес Японии (Wedge Infinity)

ИноСМИ03 июня в 18:50
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Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

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МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии

Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
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Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

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Газета.Ru 10:50
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Экономика

Росстат назвал единственный вид услуг, показавший рост в апреле

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Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что положительная динамика в Москве сохраняется и на следующей неделе можно будет принять радикальные решения по снятию ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

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РБК 14:28
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Политика

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Lenta.ru 14:21
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Космос

О препятствии для полетов женщин в космос рассказали российские ученые

Отмечается, что вероятное снижение устойчивости вестибулярного аппарата у женщин на фоне menses (месячных — прим. ред. РИА LIVE24) нужно учитывать при полетах на МКС, Луну и Марс женщин-астронавтов в составе экипажа.
Live24 вчера в 02:16
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Общество

В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины

"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:27
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Авто

Названы самые продаваемые по итогам мая автомобили в РФ

Самой востребованной моделью в мае на российском рынке оказалась отечественная Lada Granta, объемы реализации которой составили 5 726 единиц.
Новые автомобили 02:39
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Общество

В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

По состоянию на 5 июня в России зафиксировано почти 450 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 11:23
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Общество

Мэр Миннеаполиса расплакался у гроба Джорджа Флойда

РИА Новости 11:42
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Армия и оружие

Северный флот начал следить за французским фрегатом в Баренцевом море

«Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием «Аквитания» Военно-морских сил Франции, зашедшего 5 июня 2020 года в акваторию Баренцева моря», — говорится в сообщении.
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Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
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Происшествия

Выходцы из Чечни избили железной трубой ялтинского чиновника

Помощника главы администрации города Ялты избили железной трубой. Причиной стало замечание, которое он сделал компании выходцев из Чечни.
News.ru 14:28
Авто

Lada 4х4 признали лучшим автомобилем от худших брендов

Во внедорожнике отметили внешний вид и отличные характеристики Организаторы Фестиваля скорости в Гудвуде представили рейтинг лучших автомобилей, выпущенных худшими брендами.
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В Минздраве заявили о переломе ситуации с коронавирусом

Ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить. Об этом заявил заместитель Минздрава РФ Евгений Камкин.
News.ru 10:52
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Политика

Новые санкции против «Северного потока-2» внесены в Сенат США

Законопроект о расширении санкций против реализации российского газового проекта "Северный поток-2" внесен в Сенат США.
Вестник Кавказа вчера в 14:11
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Наука

В лазер видимого диапазона превратили перовскитную наночастицу

Международная группа ученых из Гонконга, Австралии, России, Швеции и США под руководством Юрия Кившаря и Сергея Макарова из Университета ИТМО превратили перовскитную наночастицу в лазер видимого диапазона.
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6 июня на Кубани ослабляют масочный режим

С 6 июня на Кубани становится не обязательным ношение СИЗ (средств индивидуальной защиты) на улицах городов и станиц края.
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6 июня православные христиане отметят Троицкую родительскую субботу

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Экономика

Ирак поставил под угрозу сделку ОПЕК+

Ирак ставит под угрозу новую сделку ОПЕК+ из-за неспособности сократить объемы добычи нефти, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 14:16
Наука

Ученые предупредили об опасности коронавируса для лысых мужчин

У лысых мужчин коронавирус чаще вызывает тяжелые последствия, сообщил профессор университета Брауна Карлос Вамбьер.
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Происшествия

Силовики проводят обыски в доме главы Мегиона и администрации города

Обыск сотрудники силовых структур проводят и в доме самого главы города Олега Дайнеки.
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Китай хочет запустить телескоп для поиска внеземной жизни

Самый мощный радиотелескоп, находящийся на юге Китая, в сентябре 2020 года приступит к поиску сообщений внеземных цивилизаций.
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Воробьев исключил открытие ТЦ в Подмосковье на данном этапе

Коэффициент распространение коронавируса пока не позволяет принять решение о дальнейшем ослаблении ограничительных мер в Подмосковье.
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Для Игоря Жирноклеева стало неожиданным обвинение в соучастии в убийстве Аслана Усояна, которого снайпер застрелил 16 января 2013 года на выходе из ресторана на Поварской улице в Москве.
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Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон

В совместной беседе эксперта агентства «Прайм» российским журналистам рассказали, как можно определить или заподозрить что ваш телефон прослушивается.
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Авто

Эксперты назвали 5 кроссоверов с самыми выносливыми и не ломающимися вариаторами

Subaru Forester с вариатором TR58 возглавляет список. На кроссовере установлен CVT собственного производства.
Car.ru 12:36
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