Политика
Газета.RuВ Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что попытки Токио вернуть Курилы противоречат Уставу ООН. В сети раскритиковали призыв японского политолога Юкио Касиямы "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
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Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет
iReactor 05:19
Политика
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости 12:08
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
Экономика
Росстат назвал единственный вид услуг, показавший рост в апреле
В апреле в России из платных услуг населению рост в апреле продемонстрировал только прокат - он вырос на 26,5% в годовом выражении, сообщил Росстат.
Интерфакс 14:20
Общество
Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что положительная динамика в Москве сохраняется и на следующей неделе можно будет принять радикальные решения по снятию ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.
Известия 14:15
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Ранее ВОЗ утверждали, что медицинские маски необходимы только заболевшим, поскольку нет данных об их эффективности для защиты здоровых людей.
РБК 14:28
Политика
Россия выдвинула условие распространения вакцины от коронавируса
Мурашко говорил, что россияне смогут вернуться к нормальной жизни, когда начнется применение вакцины или эффективного лекарства от коронавируса.
Lenta.ru 14:21
Космос
О препятствии для полетов женщин в космос рассказали российские ученые
Отмечается, что вероятное снижение устойчивости вестибулярного аппарата у женщин на фоне menses (месячных — прим. ред. РИА LIVE24) нужно учитывать при полетах на МКС, Луну и Марс женщин-астронавтов в составе экипажа.
Live24 вчера в 02:16
Общество
В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины
"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:27
Авто
Названы самые продаваемые по итогам мая автомобили в РФ
Самой востребованной моделью в мае на российском рынке оказалась отечественная Lada Granta, объемы реализации которой составили 5 726 единиц.
Новые автомобили 02:39
Общество
В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса
По состоянию на 5 июня в России зафиксировано почти 450 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 11:23
Общество
Мэр Миннеаполиса расплакался у гроба Джорджа Флойда
РИА Новости 11:42
Армия и оружие
Северный флот начал следить за французским фрегатом в Баренцевом море
«Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием «Аквитания» Военно-морских сил Франции, зашедшего 5 июня 2020 года в акваторию Баренцева моря», — говорится в сообщении.
РБК 11:54
Происшествия
Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом
Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM 06:22
Происшествия
Выходцы из Чечни избили железной трубой ялтинского чиновника
Помощника главы администрации города Ялты избили железной трубой. Причиной стало замечание, которое он сделал компании выходцев из Чечни.
News.ru 14:28
Авто
Lada 4х4 признали лучшим автомобилем от худших брендов
Во внедорожнике отметили внешний вид и отличные характеристики Организаторы Фестиваля скорости в Гудвуде представили рейтинг лучших автомобилей, выпущенных худшими брендами.
Деловое.ТВ 09:41
Здоровье
В Минздраве заявили о переломе ситуации с коронавирусом
Ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить. Об этом заявил заместитель Минздрава РФ Евгений Камкин.
News.ru 10:52
Политика
Новые санкции против «Северного потока-2» внесены в Сенат США
Законопроект о расширении санкций против реализации российского газового проекта "Северный поток-2" внесен в Сенат США.
Вестник Кавказа вчера в 14:11
Наука
В лазер видимого диапазона превратили перовскитную наночастицу
Международная группа ученых из Гонконга, Австралии, России, Швеции и США под руководством Юрия Кившаря и Сергея Макарова из Университета ИТМО превратили перовскитную наночастицу в лазер видимого диапазона.
МедиаПоток 09:36
Общество
6 июня на Кубани ослабляют масочный режим
С 6 июня на Кубани становится не обязательным ношение СИЗ (средств индивидуальной защиты) на улицах городов и станиц края.
Бизнес-газета 14:28
Экономика
Ирак поставил под угрозу сделку ОПЕК+
Ирак ставит под угрозу новую сделку ОПЕК+ из-за неспособности сократить объемы добычи нефти, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 14:16
Наука
Ученые предупредили об опасности коронавируса для лысых мужчин
У лысых мужчин коронавирус чаще вызывает тяжелые последствия, сообщил профессор университета Брауна Карлос Вамбьер.
РИА Новости 10:41
Происшествия
Силовики проводят обыски в доме главы Мегиона и администрации города
Обыск сотрудники силовых структур проводят и в доме самого главы города Олега Дайнеки.
Муксун.fm 07:33
Космос
Китай хочет запустить телескоп для поиска внеземной жизни
Самый мощный радиотелескоп, находящийся на юге Китая, в сентябре 2020 года приступит к поиску сообщений внеземных цивилизаций.
Evo-rus.com 00:43
Общество
Воробьев исключил открытие ТЦ в Подмосковье на данном этапе
Коэффициент распространение коронавируса пока не позволяет принять решение о дальнейшем ослаблении ограничительных мер в Подмосковье.
Известия 14:18
Происшествия
СКР предъявил обвинения в убийстве лидера воровского сообщества России
Для Игоря Жирноклеева стало неожиданным обвинение в соучастии в убийстве Аслана Усояна, которого снайпер застрелил 16 января 2013 года на выходе из ресторана на Поварской улице в Москве.
Коммерсантъ вчера в 12:34
Технологии
Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон
В совместной беседе эксперта агентства «Прайм» российским журналистам рассказали, как можно определить или заподозрить что ваш телефон прослушивается.
Evo-rus.com вчера в 10:05
Авто
Эксперты назвали 5 кроссоверов с самыми выносливыми и не ломающимися вариаторами
Subaru Forester с вариатором TR58 возглавляет список. На кроссовере установлен CVT собственного производства.
Car.ru 12:36