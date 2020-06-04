с чего всё началось

Представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что попытки Токио вернуть Курилы противоречат Уставу ООН. В сети раскритиковали призыв японского политолога Юкио Касиямы "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Политика В Германии допустили введение штрафных пошлин на американский газ Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.

Общество Потанин пообещал Путину восстановить экосистему после ЧП в Норильске Потанин пообещал президенту, что его компания вернет в нормальное состояние экосистему, где произошло ЧП, а также полностью профинансирует восстановление экологии после аварии на ТЭЦ, отмечает РИА Новости. 443

Общество Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ. 489

Политика Песков прокомментировал прогноз о новых массовых протестах в России Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле еще не ознакомились с докладом независимой исследовательской группы Сергея Белановского "Новый спектр политических настроений в российском обществе в 2020 г.". 3,5K

Здоровье В Москве перешли на экспериментальную методику лечения коронавируса В Москве применили экспериментальную методику лечения COVID-19 - теперь пациентам проводят гипербарическую оксигенацию, которая помогает избежать подключения к ИВЛ. 209

Энергетика Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов. 18

Общество Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин. 2K

Общество В Волгоградской области разрешили выходить из дома для трудоустройства Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы, теперь у жителей Волгоградской области есть целых 17 уважительных причин для того, чтобы выйти из дома в период действия режима самоизоляции. 8

Кино Скончался актёр Михаил Кокшенов Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов. 946

Политика ЕС начнет открывать внешние границы в начале июля Европейский союз приступит к поэтапному снятию ограничений на необязательные поездки в третьи страны в начале июля, заявила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йохансон по итогам видеоконференции с участием министров внутренних дел государств ЕС.

Кино Каннский кинофестиваль объявил официальную программу 2020 года Комитет международного Каннского кинофестиваля объявил официальную программу 2020 года . Об этом сообщается на странице мероприятия. 2

Здоровье Главный инфекционист края объявила о выходе на плато Главный инфекционист минздрава Красноярского края Елена Тихонова объявила о выходе региона на плато по заболеваемости коронавирусом. 5

Общество На Кубани продлили режим карантина Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. 2,5K

Общество Российские доставщики еды заявили о забастовке В Delivery Club заявили, что в период самоизоляции доходы курьеров увеличились, в остальном условия работы доставщиков еды не поменялись. 24