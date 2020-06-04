Политика

Газета.RuГазета.RuВ Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что попытки Токио вернуть Курилы противоречат Уставу ООН. В сети раскритиковали призыв японского политолога Юкио Касиямы "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
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с чего всё началось
Ранее японский журналист и политолог Юкио Касияма в статье для Wedge Infinity
 заявил, что РФ должна отдать Японии все четыре острова южной части Курил.
Газета.Ru05:22

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Захарова высказалась об отнятии Курил

Рамблер09:04

Эксперт оценил призывы в Японии вернуть четыре курильских острова

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РИА Новости04:56

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ИноСМИ04:45

Сахалинский депутат назвал сотрясением воздуха призыв японских СМИ «отобрать» Курилы

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Хватать облака руками. Новые вопросы по Курильским островам

Русская Планета04:54

В России оценили заявление японского журналиста о «возвращении Курил»

Lenta.ru03:28
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Общество

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Политика

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Политика

Песков прокомментировал прогноз о новых массовых протестах в России

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В Москве применили экспериментальную методику лечения COVID-19 - теперь пациентам проводят гипербарическую оксигенацию, которая помогает избежать подключения к ИВЛ.
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Энергетика

Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Глава греческого МИДа Никос Дендиас заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права Греции.
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Скончался актёр Михаил Кокшенов

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Для защиты от мародеров и провокаторов в Бруклине были созданы отряды дружинников, патрулирующих местные улицы.
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Кино

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Комитет международного Каннского кинофестиваля объявил официальную программу 2020 года . Об этом сообщается на странице мероприятия.
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В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Общество

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Российские доставщики еды заявили о забастовке

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Стали известны ориентировочные сроки трансферного окна в России

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В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
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