Политика
Газета.RuВ Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что попытки Токио вернуть Курилы противоречат Уставу ООН. В сети раскритиковали призыв японского политолога Юкио Касиямы "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
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с чего всё началось
Ранее японский журналист и политолог Юкио Касияма в статье для Wedge Infinity заявил, что РФ должна отдать Японии все четыре острова южной части Курил.Газета.Ru05:22
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Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
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В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
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Для защиты от мародеров и провокаторов в Бруклине были созданы отряды дружинников, патрулирующих местные улицы.
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