Политика

Газета.RuГазета.RuВ Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. Интернет-пользователи посоветовали официальному Токио реально смотреть на вещи и отказаться от притязаний на острова.
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с чего всё началось
Японский политолог Юкио Касияма в статье для издания Wedge Infinity
 призвал правительство страны заявить претензии на четыре острова Малой Курильской гряды, вместо двух.
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Японский политолог призвал забрать у России четыре острова

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