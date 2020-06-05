Политика
Газета.RuВ Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что попытки Токио вернуть Курилы противоречат Уставу ООН. В сети раскритиковали призыв японского политолога Юкио Касиямы "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
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с чего всё началось
Ранее японский журналист и политолог Юкио Касияма в статье для Wedge Infinity заявил, что РФ должна отдать Японии все четыре острова южной части Курил.Газета.Ru05:22
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Политика
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости 12:08
Политика
Трамп заявил о необходимости отмены ограничений из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране пора отменять ограничения, введенные из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 11:35
Футбол
Роман Бабаев: «С некоторых ресурсов осуществляется утечка данных»
Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев объяснил обозревателю bobsoccer.ru, откуда берутся слухи о якобы интересе клуба к тому или иному футболисту.
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В Москве арестовали Николая Платошкина
Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 10:16
Армия и оружие
Северный флот начал следить за французским фрегатом в Баренцевом море
«Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием «Аквитания» Военно-морских сил Франции, зашедшего 5 июня 2020 года в акваторию Баренцева моря», — говорится в сообщении.
РБК 11:54
Политика
Почти 50% украинцев считают, что их страна на грани раскола
Почти половина украинцев - 46,1% - считает, что их страна разваливается, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международном институтом социологии (КМИС).
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Религия
Обычай поминания усопших перед Троицей можно изменить в пандемию
Традиция поминовения усопших в Троицкую родительскую субботу, которая в 2020 году отмечается Русской православной церковью (РПЦ) 6 июня, может быть изменена под влиянием обстоятельств, вызванных пандемией новой коронавирусной инфекции.
ТАСС 12:53
Общество
В Тольятти вернут ряд ограничений по коронавирусу
Парки, скверы, набережные и пляжи вновь закроют в Тольятти из-за ситуации с коронавирусом, сообщает в пятницу пресс-служба правительства Самарской области.
РИА Новости 10:14
Здоровье
В Минздраве заявили о переломе в ситуации с коронавирусом
В ситуации с коронавирусом в России наступил перелом, рассказал заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.
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Космос
Космический корабль Илона Маска снова доставит людей на МКС
Запуск Crew Dragon состоялся 30 мая, полет прошел успешно, стыковка корабля к МКС выполнялась в автоматическом режиме.
Русская Планета вчера в 13:58
Общество
Ярославская область 8 июня начнет первый этап снятия ограничений
Первый этап снятия ограничений по COVID-19 стартует в Ярославской области 8 июня, в частности, в регионе можно будет проводить спортивные соревнования без присутствия зрителей, а в некоторых районах откроются общественные бани, заявил губернатор Дмитрий Миронов в пятницу.
РИА Новости 11:59
Общество
Владимир Потанин: Мы восстановим и вернем экологическую систему в нормальное состояние
Президент России Владимир Путин сегодня в режиме онлайн заслушал отчет министра МЧС Евгения Зиничева, главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, губернатора Красноярского края Александра Усса и президента «Норникеля» Владимира Потанина о ходе ликвидационных работ, связанных с разливом нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 в Норильске.
НИА-Красноярск 09:05
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Общество
В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса
По состоянию на 5 июня в России зафиксировано почти 450 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 11:23
Происшествия
Семь человек погибли в результате стрельбы в Алабаме
В результате стрельбы в американском штате Алабама погибли семь человек.
Вести.Ru 10:14
Авто
Названы все изменения обновленного Lada Largus
Новый Lada Largus должен поступить в серийное производство в конце текущего года, а накануне в социальной сети Вконтакте в сообществе «AvtoVAZ News» был опубликован полный список ожидаемых изменений модели.
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Две короткие рабочие недели в июне ждут россиян
Роструд сообщил о двух коротких рабочих неделях в нынешнем июне —они сокращаются в связи с празднованием Дня России и проведением отложенного из-за пандемии парада Победы.
Невинномысский рабочий вчера в 04:28
Футбол
Выступивший против сокращения зарплат футболист ответил критикам
Ранее игрок выступил против сокращения зарплат футболистам из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 12:26
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Замгубернатора посоветовал «ничего не делать» тем, кто контактировал с носителями коронавируса
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Шапошников ответил на обвинение Навального в незаконном заработке
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66.ru 04:10
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Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
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В Петербурге на следующей неделе ожидают аномальное тепло
Тут температурный фон превысит норму на 8-10 градусов. Подобные изменения следует ждать и на Урале. В Москве тоже станет значительно теплее.
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С 8 июня в Петербурге откроются непродовольственные магазины.
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Самая дальнобойная на сегодняшний день винтовка "Сумрак" (также производства Lobaev Arms) поражает цели на расстоянии два с половиной километра при уверенной стрельбе и 4,2 километра — при рекордной.
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Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
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Улицу перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев
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