Политика
Газета.RuВ Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. Интернет-пользователи посоветовали официальному Токио реально смотреть на вещи и отказаться от притязаний на острова.
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с чего всё началось
Японский журналист и политолог Юкио Касияма в своей статье на интернет-портале Wedge Infinity выразил недовольство политикой Токио в вопросе Южных Курил, назвав "вредной и бесплодной" идею о "возврате" двух островов и призвав к "возвращению" всех четырех.РИА Новостивчера в 21:51
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