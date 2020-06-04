с чего всё началось

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. Интернет-пользователи посоветовали официальному Токио реально смотреть на вещи и отказаться от притязаний на острова.

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

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