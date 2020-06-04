с чего всё началось

Представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что попытки Токио вернуть Курилы противоречат Уставу ООН. В сети раскритиковали призыв японского политолога Юкио Касиямы "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Здоровье В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19 НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы. 123

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Хоккей Валерий Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею Алексей Кудашов покинул должность главного тренера сборной России по хоккею, на этом посту специалиста сменил Валерий Брагин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

Общество В России за сутки коронавирус выявили у 8726 человек Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в России за сутки составило 8726, выписались 8057 человек, 144 умерли, сообщили в оперативном штабе.

Автоспорт Тото Вольф: Не исключаю приглашения Феттеля в Mercedes Руководитель команды Mercedes Тото Вольф на встрече с журналистами в среду прокомментировал возможность подписания контракта с Себастьяном Феттелем.

Кино Вышел трейлер фильма «Ещё по одной» с Мадсом Миккельсеном Британское издание Screen International опубликовало трейлер фильма «Ещё по одной» датского режиссёра Томаса Винтерберга.

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Общество Депутат попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем» Депутат Госдумы Александр Якубовский попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отстранить от управления руководство "Норникеля" на время расследования аварии в Норильске. 559

Общество Статистика по коронавирусу в России и мире на 5 июня: количество заболевших, умерших и вылечившихся По данным Роспотребнадзора на 10.40 по московскому времени 4 июня, за последние сутки в России выявлено 8 726 новых случаев коронавируса в 85 регионах.

Кино В сиквеле «Бэтмена» Мэтта Ривза может появиться Бэйн Исполнитель роли дворецкого Альфреда в новом "Бэтмене", актер Энди Серкис рассказал, что картина Мэтта Ривза станет самой мрачной интерпретацией истории о Темном рыцаре. 5