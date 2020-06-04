Политика
Газета.RuВ Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что попытки Токио вернуть Курилы противоречат Уставу ООН. В сети раскритиковали призыв японского политолога Юкио Касиямы "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
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с чего всё началось
Японский журналист и политолог Юкио Касияма в своей статье на интернет-портале Wedge Infinity выразил недовольство политикой Токио в вопросе Южных Курил, назвав "вредной и бесплодной" идею о "возврате" двух островов и призвав к "возвращению" всех четырех.РИА Новостивчера в 21:51
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Армия и оружие
В США считают бомбардировщики B-1B проблемой для российского флота
Национальная служба новостей 03 июня в 01:53
Здоровье
В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19
НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:50
Политика
В Госдепе заявили, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока
Как отметил Шенкер, Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль», и США считают, что она «должна уйти» из региона.
RT на русском вчера в 15:56
Общество
Сегодня жители России смогут увидеть полутеневое лунное затмение
Полутеневое затмение Луны смогут увидеть жители Европейской части России (кроме севера) и юго-запада Сибири.
Реальное время 03:13
Происшествия
В Иркутске задержали похитителя партии защитных масок на 31 млн руб
Иркутск, 5 июня 2020, 08:23 — REGNUM В Иркутске арестован мужчина, похитивший знакомого предпринимателя и угрозами насилия заставивший его изменить адрес поставки медицинских масок на сумму 31 млн рублей с целью их хищения.
REGNUM 01:23
Политика
Зюганов объяснил арест Платошкина «скатыванием к полицейщине»
«Скорее всего, арест Н.Н.Платошкина вызван нарастающим скатыванием властей к полицейщине, их стремлением заткнуть рот любым проявлениям недовольства», - полагает лидер КПРФ.
Национальная служба новостей 00:54
Хоккей
Валерий Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею
Алексей Кудашов покинул должность главного тренера сборной России по хоккею, на этом посту специалиста сменил Валерий Брагин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).
РИА Новости 02:01
Общество
В России за сутки коронавирус выявили у 8726 человек
Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в России за сутки составило 8726, выписались 8057 человек, 144 умерли, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:37
Автоспорт
Тото Вольф: Не исключаю приглашения Феттеля в Mercedes
Руководитель команды Mercedes Тото Вольф на встрече с журналистами в среду прокомментировал возможность подписания контракта с Себастьяном Феттелем.
Autosport.com.ru вчера в 02:25
Кино
Вышел трейлер фильма «Ещё по одной» с Мадсом Миккельсеном
Британское издание Screen International опубликовало трейлер фильма «Ещё по одной» датского режиссёра Томаса Винтерберга.
News.ru вчера в 11:56
Транспорт
В России могут ввести онлайн-тахографы
В России могут ввести онлайн-тахографы В России начинается тестирование онлайн-тахографов, на которые в перспективе переведут все новые грузовики и автобусы.
Коммерсантъ вчера в 17:58
Общество
Собянин заявил о планах снять максимум ограничений в Москве до 1 июля
В Москве до 1 июля будет снята максимально возможная часть ограничительных мер, введённых из-за ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 16:15
Происшествия
Начало разлива топлива в Норильске попало на видео
Lenta.ru 03 июня в 11:57
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
Происшествия
Военный вертолет Ми-38 аварийно сел на трассу в Подмосковье
"Военно-транспортный вертолет Ми-38 из-за технических проблем аварийно сел на трассу в районе Гжели", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс вчера в 04:28
Общество
В Роскачестве назвали водку самым безопасным продуктом
Специалисты Роскачества назвали водку самым безопасным продуктом в России.
Известия 01:56
Армия и оружие
В Греции не исключили возможность вооруженного конфликта с Турцией
В Греции считают возможным военный конфликт с Турцией, однако, предпочитают действовать дипломатическим путем, заявил министр обороны балканской страны Никос Панайотопулос.
Российская газета 03:32
Шоу-бизнес
Бывшая жена «рыжего» «Иванушки» выставила на продажу его квартиру
Банкова выставила на продажу квартиру «рыжего», в которой он жил ещё до встречи с ней. Видимо, после развода певец оставил это жилье детям.
Комсомольская правда вчера в 14:43
Экономика
Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка
По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM вчера в 05:54
Общество
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru вчера в 06:03
Футбол
Тимо Вернер может перейти в «Челси»
Помимо футболиста "лис", в шорт-лист вошли проводящий отличный сезон полузащитник "Байера" Кай Хаверц, не менее яркий вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо, форвард "Лиона" Мусса Дембеле и, наконец, один из самых желанных игроков для европейских топ-клубов, звездный нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер.
Газета.Ru 02:06
Кино
Ридли Скотт снимет еще одну часть «Чужого»
ГЛАС.RU вчера в 05:04
Общество
Депутат попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем»
Депутат Госдумы Александр Якубовский попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отстранить от управления руководство "Норникеля" на время расследования аварии в Норильске.
РИА Новости вчера в 09:51
Общество
Статистика по коронавирусу в России и мире на 5 июня: количество заболевших, умерших и вылечившихся
По данным Роспотребнадзора на 10.40 по московскому времени 4 июня, за последние сутки в России выявлено 8 726 новых случаев коронавируса в 85 регионах.
Спорт-Экспресс 03:41
Происшествия
57 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае
За сутки у 57 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 02:26
Происшествия
В Москве задержан гендиректор Российской венчурной компании
В Москве задержан гендиректор АО «Российская венчурная компания» (РВК) Александр Повалко, рассказал «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости вчера в 13:01
Кино
В сиквеле «Бэтмена» Мэтта Ривза может появиться Бэйн
Исполнитель роли дворецкого Альфреда в новом "Бэтмене", актер Энди Серкис рассказал, что картина Мэтта Ривза станет самой мрачной интерпретацией истории о Темном рыцаре.
Piter.tv 03:17
Здоровье
В Омской области вновь растет число больных коронавирусом
Региональный Минздрав сообщил об еще одной смерти от коронавируса в Омской области.
РИА ОмскИнформ 03:13
Общество
Билл Гейтс высказался о теории «чипирования» человечества
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс прокомментировал теории о "чипировании" людей через прививки от коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 20:37
Политика
Nord Stream 2 AG отреагировал на проект новых санкций США
Nord Stream 2 известно о законопроекте по санкциям против "Северного потока — 2", внесенном в американский сенат, сообщил РИА Новости официальный представитель компании-оператора проекта Йенс Мюллер.
РИА Новости вчера в 15:53