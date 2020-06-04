Политика
Газета.RuВ Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. Интернет-пользователи посоветовали официальному Токио реально смотреть на вещи и отказаться от притязаний на острова.
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с чего всё началось
Интернет-пользователи Японии вразумили популярного японского журналиста и политолога Юкио Касияму, призвавшего забрать у России четыре острова Южно-Курильской гряды. В опубликованной изданием Wedge Infinity статье политолог рассуждает на тему принадлежности Курил.ФАН06:59
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