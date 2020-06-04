Интернет-пользователи Японии вразумили популярного японского журналиста и политолога Юкио Касияму, призвавшего забрать у России четыре острова Южно-Курильской гряды. В опубликованной изданием Wedge Infinity статье политолог рассуждает на тему принадлежности Курил.

с чего всё началось

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. Интернет-пользователи посоветовали официальному Токио реально смотреть на вещи и отказаться от притязаний на острова.

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Политика Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ. 13

Здоровье 18 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области 2 июня в Амурской области подтверждено 18 новых случаев коронавируса: восемь - в Благовещенске, пять - в Свободном, два - в Райчихинске, по одному - в Белогорске, Благовещенском и Михайловском районах. 72

Происшествия Воспитательница частного детсада задушила подушкой кричавшую девочку В Запорожье организатор частного детского сада в попытке утихомирить годовалую девочку невольно задушила ее. 7

Киберспорт Sea of Thieves вышла в Steam за 725 рублей Sea of Thieves добралась до Steam, где её теперь можно приобрести за 725 рублей.

Культура Новый образ Волка из перезапуска «Ну, погоди!» попал в Сеть Студия «Союзмультфильм» ведет активную работу над созданием нового образа Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!», на данный момент создано более 50 разных эскизов персонажа, один из них попал в Сеть. 30

Здоровье Власти Украины могут усилить карантин По мнению Степанова, увеличение заболеваемости говорит о том, что украинцы не соблюдают правила, рекомендованные властями и медиками.

Общество Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о проблемах с резервуарами В основном нарушения касались состояния двух резервуаров. Также служба установила, что ранее выявленные проблемы решены не были.

Гаджеты Видеокарты AMD Big Navi представят раньше новых консолей Точная дата выхода консолей на сегодняшний день остается загадкой, однако недавно стало известно, что новые видеокарты от компании AMD станут первыми выпущенными продуктами на основе архитектуры RDNA 2. 4

Общество На Кубани продлили режим карантина Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. 2,3K

Общество Попова призвала выработать алгоритм реагирования на новые пандемии Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что очень важно объединить опыт переживания пандемии для выстраивания алгоритма на следующий подобный случай, который может произойти в той или иной форме. 1,8K

Общество Афроамериканец-миллиардер потребовал компенсации за рабство в США В США первый миллиардер-афроамериканец Роберт Джонсон призвал власти выплатить своим соотечественникам внушительную компенсацию за вековое рабство. 35

Шоу-бизнес Михаил Боярский оправдался за свой изнеможенный вид В кадре Боярский появился без своей фирменной шляпы, в повседневном образе, и в таком внешнем виде он не похож сам на себя. 179

Общество Меркель попросила сделать вакцину от коронавируса общедоступной Канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к другим странам и попросила сделать вакцину от коронавируса общедоступной.