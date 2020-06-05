Политика
Газета.RuВ Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что попытки Токио вернуть Курилы противоречат Уставу ООН. В сети раскритиковали призыв японского политолога Юкио Касиямы "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
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с чего всё началось
Ранее японский журналист и политолог Юкио Касияма в статье для Wedge Infinity заявил, что РФ должна отдать Японии все четыре острова южной части Курил.Газета.Ru05:22
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В американском штате Алабама семь человек погибли в результате стрельбы. Об этом сообщил офис шерифа округа Морган на странице в Facebook.
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Американский предприниматель и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей являются слишком глупыми, чтобы их опровергать.
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Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель
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