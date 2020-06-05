Политика

Газета.RuГазета.RuВ Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что попытки Токио вернуть Курилы противоречат Уставу ООН. В сети раскритиковали призыв японского политолога Юкио Касиямы "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
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с чего всё началось
Ранее японский журналист и политолог Юкио Касияма в статье для Wedge Infinity
 заявил, что РФ должна отдать Японии все четыре острова южной части Курил.
Газета.Ru05:22

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Эксперт оценил призывы в Японии вернуть четыре курильских острова

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Новый Renault Logan снова появился на тестах

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