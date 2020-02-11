Власти Японии ланируют эвакуировать с круизного судна Diamond Princess пожилых людей и пассажиров с хроническими заболеваниями. Об этом сообщает агентство Kyodo.

В Японии с лайнера Diamond Princess эвакуируют пожилых людей

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