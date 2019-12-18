Общество
RT на русскомВ Японии заявили о задержании на Курилах пяти рыболовных судов
Генсек правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил о задержании российскими пограничниками в водах южной части Курил пяти японских рыболовных судов вместе с экипажем из-за возможного несоответствия объёма вылова заявленному в документах.
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Власти Японии потребовали освободить задержанные российскими пограничниками рыболовецкие суда
Общественное телевидение Россиивчера в 23:00
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