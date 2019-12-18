Общество

RT на русскомRT на русскомВ Японии заявили о задержании на Курилах пяти рыболовных судов

Генсек правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил о задержании российскими пограничниками в водах южной части Курил пяти японских рыболовных судов вместе с экипажем из-за возможного несоответствия объёма вылова заявленному в документах.
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В Японии считают неприемлемым задержание своих рыболовных судов

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Япония потребовала от России возвращения пяти задержанных рыболовных судов

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МИД Японии потребовал от РФ освободить задержанные пограничниками суда

REGNUMвчера в 21:55

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Общественное телевидение Россиивчера в 23:00

Япония потребовала от России возвращения своих рыболовных судов

Говорит Москвавчера в 22:47

Власти Японии потребовали освободить рыболовецкие шхуны, задержанные пограничниками РФ

ТАССвчера в 22:31
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Фото: ОКБ Сухого (буклет к 80-летию) На представленной фотографии показан полноразмерный макет уникального истребителя с аэродинамической компоновкой, предусматривавшей применение крыла обратной стреловидности.
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Мужчина погиб под поездом на станции метро «Коломенская» в Москве

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Москва и Минск договорились о схеме компенсаций за налоговый маневр

Поддержка, как в России РБК узнал, каким образом Россия и Белоруссия договорились насчет одной из самых сложных проблем в рамках интеграционного процесса — компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли.
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Торговая палата США предостерегла от санкций в отношении госдолга РФ

Торговая палата США считает, что компании страны понесут серьёзный ущерб в случае, если будет принят законопроект, предполагающий введение ограничительных мер против суверенного долга России.
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Происшествия

ООН подтвердила, что задержанный во «Внуково» метадон принадлежит ей

В ООН подтвердили, что груз метадона, летевший в Таджикистан и задержанный в аэропорту "Внуково", был направлен в рамках программы ПРООН по профилактике ВИЧ, но с неверной маркировкой, организация находится в контакте с российскими властями для решения этого вопроса, заявил РИА Новости представитель Программы развития ООН.
РИА Новости вчера в 20:12
Армия и оружие

Изготовлена первая партия новейших самоходок «Коалиция-СВ»

Завод «Уралтрансмаш» изготовил первую опытную партию новейших самоходных артиллерийских установок «Коалиция-СВ», они уже готовы к отгрузке.
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Казанская новогодняя елка попала в топ-3 самых высоких елок страны

В первую десятку городов России с самыми высокими новогодними елками вошли также Барнаул (32 м), Тула (32 м), Уфа (30 м), Пермь (30 м), Владивосток (28 м), Тюмень (28 м) и Москва (27 м).
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Британские молодожены решили развестись прямо на свадьбе

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ЦБ предложил ужесточить выдачу ипотеки в самых массовых сегментах

ЦБ предложил с 1 июля 2020 года ввести для банковского сектора новые ограничения при выдаче ипотечных кредитов слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора.
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На Савушкина неизвестные с ножом и автоматом опустошили кассу банка

Все случилось во вторник вечером на улице Савушкина. Двое мужчин с ножом и автоматом устроили налет на офис банка «Восточный».
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На границе задержаны трое участников перестрелки под Ростовом

Ранее правоохранители задержали троих участников перестрелки, еще четверо были объявлены в международный розыск по обвинению в совершении убийства.
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Нелли Ермолаева из «Дома-2» сообщила о расставании с мужем

Бывшая участница «Дома-2» Нелли Ермолаева, брак которой с Кириллом Андреевым длился 8 лет, сообщила о расставании с мужем.
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Большинство россиян не видят изменений в отношениях с Украиной при Зеленском

Большинство россиян (67%) считают, что отношения между Москвой и Киевом не изменились после вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского.
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Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.
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Валерия назвала мощным концерт Носкова после инсульта

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Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
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«Монако» с Головиным крупно проиграл «Лиллю» в Кубке французской лиги

В матче 1/8 финала Кубка французской лиги «Монако» разгромно проиграл «Лиллю» – 0:3. Дублем в составе гостей отметился нападающий Лоик Реми.
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