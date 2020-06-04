Политика
Lenta.ruВ Японии снова призвали отобрать у России все Южные Курилы
Японский журналист и политолог Юкио Касияма снова призвал власти своей страны отобрать у России все четыре острова южной части Курил. Свое мнение он изложил в статье для портала Wedge Infinity.
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Здоровье
На Украине могут усилить карантин из-за всплеска заболеваемости
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что его ведомство может рекомендовать усилить карантинные меры из-за всплеска заболеваемости.
Свободная Пресса 08:25
Общество
В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента IKEA
Датский ретейлер мебели и товаров для дома JYSK сообщил об открытии в Москве своего первого магазина.
Москва 24 вчера в 08:29
Космос
О препятствии для полетов женщин в космос рассказали российские ученые
Отмечается, что вероятное снижение устойчивости вестибулярного аппарата у женщин на фоне menses (месячных — прим. ред. РИА LIVE24) нужно учитывать при полетах на МКС, Луну и Марс женщин-астронавтов в составе экипажа.
Live24 02:16
Происшествия
РБК: в Москве задержан глава РВК Повалко
Гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко задержали в Москве на 48 часов, сообщил источники РБК.
Коммерсантъ 14:24
Космос
В правительстве предложили сделать «космические» закупки закрытыми
Авторы поправки предложили использовать закрытые способы определения поставщика для закупок на проведение работ по исследованию и использованию космического пространства, на создание космических материалов и космических технологий, на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание, использование и утилизацию космической техники.
Интерфакс 01 июня в 01:26
Происшествия
В московском метро остановили поезда из-за человека в тоннеле
На Сокольнической линии московского метро поезда остановились из-за человека в тоннеле.
Российская газета 15:14
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
«Поэтапно до 1 июля максимум ограничений, которые существуют сегодня в городе, можно будет снять», — сказал Собянин.
Lenta.ru 11:32
Общество
Российские доставщики еды заявили о забастовке
В Delivery Club заявили, что в период самоизоляции доходы курьеров увеличились, в остальном условия работы доставщиков еды не поменялись.
Lenta.ru 10:43
Политика
Меркель подтвердила нежелание выдвигаться на пост канцлера ФРГ
В феврале сообщалось, что председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую считали преемницей Меркель, также не будет бороться за пост канцлера Германии на парламентских выборах в 2021 году.
Взгляд.ру 14:10
Общество
В России хотят ввести новый штраф для водителей
Если же у водителя в салоне находился ребёнок до 16 лет, то штраф увеличивается до 50 тысяч с лишением прав на срок от 2 до 3 лет.
НТР 24 вчера в 23:00
Авто
Jeep официально представил Jeep Compass для Европы
Компания Jeep официально объявила, что компактный внедорожник Compass, продаваемый в Европе, запущен в производство на заводе FCA в Мельфи, Италия.
SpeedMe 09:58
Футбол
«Рома» и «Аталанта» интересуются Алексеем Миранчуком
В услугах Миранчука заинтересованы «Аталанта» и «Рома», клубы уже прорабатывают вопрос приобретения футболиста, но до переговоров дело пока не доходило.
Евро-футбол.ру 11:20
Общество
«Роскосмос» опубликовал снимки из космоса разлива топлива в Норильске
Ранее на сайте "Роскосмоса" сообщалось, что МЧС РФ попросило задействовать зарубежные спутники дистанционного зондирования Земли для мониторинга разлива топлива в Норильске.
ПРАЙМ 15:24
Футбол
Полуфиналы Кубка Италии пройдут 12 и 13 июня, финал – 17-го
Министр спорта Винченцо Спадафора объявил о датах рестарта Кубка Италии.
Sports.ru 13:18
Экономика
Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка
По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM 05:54
Общество
Попова заявила, что единой вакцины от коронавируса не будет
Вакцина от коронавируса не будет единой - появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения.
ТАСС 06:39
Политика
Лукашенко назначил новый состав правительства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новый состав правительства страны.
RT на русском 04:58
Происшествия
Момент разлива дизтоплива в Норильске попал на видео
Напомним, что в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара около 20 тысяч тонн дизтоплива вылились на землю и попали в реку Амбарная.
Российская газета вчера в 16:21
Общество
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей. Их общий доход по итогам года достиг $6,1 млрд.
РБК 15:01
Шоу-бизнес
Анна Семенович похвасталась результатами голодовки
RuNews24.ru вчера в 16:53
Происшествия
Суд в Москве арестовал чиновника Минпромторга Гайрбекова
«Постановлением Хамовнического суда Москвы в отношении Гайрбекова Ризвана Ахмедовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сообщил ТАСС в четверг, 4 июня, пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.
Известия 14:46
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Культура
Бардин объяснил неприятие россиянами ремейков советских мультфильмов
В сети появились первые фотографии обновленного Волка из мультфильма «Ну, погоди!», перезапуск которого готовит «Союзмультфильм».
Взгляд.ру 14:10
Общество
На Кубани продлили карантинный режим
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что карантин в регионе будет продлен до 21 июня, передает "Кубань-24".
Газета.Ru 12:08
Общество
Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании людей
Миллиардер Билл Гейтс прокомментировал теории о том, что он хочет захватить мир чипизацией людей через вакцины.
News.ru 13:53
Армия и оружие
Российские спутники взяли под контроль ракетные запуски США
Запуск на орбиту Земли четвертого спутника типа «Тундра» позволил России создать базовую космическую систему предупреждения о ракетном нападении.
Профиль 14:46
Политика
Новые меры против «Северного потока-2» внесены в Сенат США
Законопроект о санкциях против "Северного потока-2" внесен в Сенат США.
Вести.Ru 15:28
Шоу-бизнес
Певица Анастасия рассказала о причинах развода с Юлианом
Российская певица Анастасия в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказала о причине развода с певцом Юлианом.
Газета.Ru 06:26