Японский журналист и политолог Юкио Касияма снова призвал власти своей страны отобрать у России все четыре острова южной части Курил. Свое мнение он изложил в статье для портала Wedge Infinity.

В Японии снова призвали отобрать у России все Южные Курилы

Здоровье На Украине могут усилить карантин из-за всплеска заболеваемости Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что его ведомство может рекомендовать усилить карантинные меры из-за всплеска заболеваемости.

Космос О препятствии для полетов женщин в космос рассказали российские ученые Отмечается, что вероятное снижение устойчивости вестибулярного аппарата у женщин на фоне menses (месячных — прим. ред. РИА LIVE24) нужно учитывать при полетах на МКС, Луну и Марс женщин-астронавтов в составе экипажа. 7

Космос В правительстве предложили сделать «космические» закупки закрытыми Авторы поправки предложили использовать закрытые способы определения поставщика для закупок на проведение работ по исследованию и использованию космического пространства, на создание космических материалов и космических технологий, на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание, использование и утилизацию космической техники. 3

Общество Российские доставщики еды заявили о забастовке В Delivery Club заявили, что в период самоизоляции доходы курьеров увеличились, в остальном условия работы доставщиков еды не поменялись. 5

Политика Меркель подтвердила нежелание выдвигаться на пост канцлера ФРГ В феврале сообщалось, что председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую считали преемницей Меркель, также не будет бороться за пост канцлера Германии на парламентских выборах в 2021 году. 11

Общество В России хотят ввести новый штраф для водителей Если же у водителя в салоне находился ребёнок до 16 лет, то штраф увеличивается до 50 тысяч с лишением прав на срок от 2 до 3 лет. 195

Авто Jeep официально представил Jeep Compass для Европы Компания Jeep официально объявила, что компактный внедорожник Compass, продаваемый в Европе, запущен в производство на заводе FCA в Мельфи, Италия.

Футбол «Рома» и «Аталанта» интересуются Алексеем Миранчуком В услугах Миранчука заинтересованы «Аталанта» и «Рома», клубы уже прорабатывают вопрос приобретения футболиста, но до переговоров дело пока не доходило.

Общество «Роскосмос» опубликовал снимки из космоса разлива топлива в Норильске Ранее на сайте "Роскосмоса" сообщалось, что МЧС РФ попросило задействовать зарубежные спутники дистанционного зондирования Земли для мониторинга разлива топлива в Норильске.

Экономика Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан. 62

Происшествия Момент разлива дизтоплива в Норильске попал на видео Напомним, что в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара около 20 тысяч тонн дизтоплива вылились на землю и попали в реку Амбарная. 4

Общество Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ. 381

Шоу-бизнес Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей. Их общий доход по итогам года достиг $6,1 млрд. 1

Происшествия Суд в Москве арестовал чиновника Минпромторга Гайрбекова «Постановлением Хамовнического суда Москвы в отношении Гайрбекова Ризвана Ахмедовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сообщил ТАСС в четверг, 4 июня, пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе. 2

Политика Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений. 2K

Общество На Кубани продлили карантинный режим Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что карантин в регионе будет продлен до 21 июня, передает "Кубань-24". 2,2K