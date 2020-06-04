Интернет-пользователи Японии вразумили популярного японского журналиста и политолога Юкио Касияму, призвавшего забрать у России четыре острова Южно-Курильской гряды. В опубликованной изданием Wedge Infinity статье политолог рассуждает на тему принадлежности Курил.

с чего всё началось

Японский журналист и политолог Юкио Касияма снова призвал власти своей страны отобрать у России все четыре острова южной части Курил. Свое мнение он изложил в статье для портала Wedge Infinity.

В Японии снова призвали отобрать у России все Южные Курилы

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