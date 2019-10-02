Армия и оружие
Газета.RuВ Японии сообщили о новых запусках ракет КНДР
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга заявил, что КНДР в среду, 2 октября, запустила две баллистические ракеты в направлении Японского моря.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 05:00, Вашингтон
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Российская газета вчера в 23:32
Происшествия
Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая
Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Происшествия
В Дагестане следователи пришли с обыском в редакцию «Черновика»
Чуть позже поступило уточнение, что с обыском в редакцию пришли следователи Надир Телевов и Шамиль Валимагомедов.
Коммерсантъ 04:49
Политика
Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:26
Энергетика
«Газпром» закончил строительство «Северного потока-2» на 83%
Дождь вчера в 14:45
Музыка
Скончался чешский певец Карел Готт
Не стало легендарного чешского певца Карела Готта. Он скончался на 81-м году жизни. Об этом рассказала его продюсер.
Московский Комсомолец 04:52
Здоровье
Саратовская область вошла в пятерку самых вымирающих регионов России
Если за семь месяцев прошлого года естественная убыль населения в нашем регионе составляла 7 710 человек, то в этом уже 8 321.
Взгляд-инфо 01:11
Политика
Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
Экономика
Эксперты: расходы российской семьи выросли до 4,4 тыс. рублей в неделю
Расходы российской семьи на прошлой неделе составили в среднем 4 тыс. 442 рубля, что на 0,1% больше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные холдинга "Ромир", с которыми ознакомился ТАСС.
ТАСС вчера в 07:33
Происшествия
Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми
Вести.Ru 30 сентября в 08:25
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Гаджеты
Представлены экшн-камеры GoPro Hero 8 Black и GoPro Max
Компания GoPro представила экшн-камеру Hero 8 Black, ставшую продолжением предыдущих моделей, а также GoPro Max с двумя объективами для съёмки 360-градусного видео.
MobiDevices вчера в 13:08
Здоровье
Невролог назвала дергающийся глаз симптомом болезни Паркинсона
Как рассказала «АиФ.ру» врач-невролог высшей категории, к. м. н. Светлана Кузнецова, непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза называется миокимией.
Кубанские новости вчера в 05:59
Театры
На оренбургском ТВ покажут спектакли фестиваля «Театральное Приволжье»
Спектакли-победители первого этапа фестиваля "Театральное Приволжье" покажут на региональных телеканалах.
Российская газета вчера в 17:57
Политика
Матвиенко: Узбекистан прорабатывает вопрос о присоединении к ЕАЭС
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко приветствует решение Узбекистана присоединиться к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и надеется, что процесс согласования не будет долгим.
Российская газета 03:00
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Гаджеты
Берегись, Xiaomi. Realme продала более миллиона смартфонов за день
Компания Xiaomi смогла реализовать более 1,5 миллиона новых устройств за несколько часов.
iXBT.com вчера в 23:47
Футбол
Шевченко согласился возглавить «Милан»
Сообщается, что сам Шевченко дал принципиальное согласие возглавить "Милан", но поставил условие, что сначала он должен завершить со сборной Украины отборочный цикл к чемпионату Европы-2020, где национальная команда под его руководством лидирует в группе с Португалией и Бельгией.
ProstoProSport 01:12
Футбол
«Реал» следит за пятью футболистами «Аякса»
Футболисты амстердамского «Аякса» продолжают привлекать внимание ведущих клубов Европы, среди которых мадридский «Реал».
Чемпионат 03:36
Общество
В Нью-Йорке отказались от термина «нелегальный мигрант»
Что касается самого термина «нелегальный мигрант», он оказался под запретом, поскольку, согласно позиции комиссии по правам человека, он преимущественно применяется в дискриминационных целях.
Наша версия 03:14
Футбол
Фанаты «Наполи» попросили журналистку показать грудь
Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь.
Pravda.Ru 04:23
Культура
Малахов попросил прощения по-киргизски
Телеведущий Андрей Малахов в своей передаче "Прямой эфир" на канале "Россия" извинился перед народом Киргизии за свои недавние высказывания, попросив прощения на киргизском языке.
Экономика сегодня вчера в 23:37
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия вчера в 03:20
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала нового возлюбленного
Новым избранником 33-летней солистки группы «А'Студио» Кети Топурии оказался 35-летний бизнесмен и дипломат Лев Деньгов из Белоруссии.
Wday.ru вчера в 09:25
Происшествия
Российские пограничники открыли огонь по шхуне браконьеров из КНДР
Российские пограничники открыли огонь в ходе задержания браконьеров из КНДР в Японском море, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:23
Политика
Пушков: Россия и Донбасс не признают новый закон об особом статусе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что Россия и народные республики Донбасса ни за что не признают новый закон об особом статусе региона, если поправки не будут согласованы должным образом.
Комсомольская правда 03:40
Политика
Трамп назвал запуск процедуры его импичмента госпереворотом
Президент США Дональд Трамп дал новый комментарий насчет запуска Конгрессом Соединенных Штатов процедуры импичмента, который инициировали демократы.
Газета.Ru вчера в 20:25
Культура
Умер композитор «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели
Не стало грузинского композитора Гии Канчели - народный артист СССР, автор музыки к легендарным фильмам "Мимино" и "Кин-дза-дза" и множества симфонических произведений ушел из жизни в возрасте 84 лет в Тбилиси.
Российская газета 02:41