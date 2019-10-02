Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ Японии сообщили о новых запусках ракет КНДР

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга заявил, что КНДР в среду, 2 октября, запустила две баллистические ракеты в направлении Японского моря.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

В Сеуле обеспокоены ракетным пуском КНДР

ТАСС02:05

Япония выразила протест из-за запуска баллистических ракет КНДР

РБКвчера в 23:13

Минобороны Японии: запущенная КНДР ракета могла разделиться пополам

RT на русскомвчера в 23:16

Появились подробности северокорейского обстрела Японии

Lenta.ru02:07

Япония выразила протест КНДР после запуска ракет

Интерфаксвчера в 21:36

КНДР провела очередной пуск неопознанного снаряда

Коммерсантъвчера в 18:58

Токио по-прежнему готов к диалогу с КНДР без предварительных условий

РИА Новости00:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 05:00, Вашингтон
Шоу-бизнес

Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету

Российская газета вчера в 23:32
Происшествия

Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая

Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Происшествия

В Дагестане следователи пришли с обыском в редакцию «Черновика»

Чуть позже поступило уточнение, что с обыском в редакцию пришли следователи Надир Телевов и Шамиль Валимагомедов.
Коммерсантъ 04:49
Происшествия

Заподозренный в мошенничестве подполковник МЧС покончил с собой

Lenta.ru 04:15
Политика

Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:26
Энергетика

«Газпром» закончил строительство «Северного потока-2» на 83%

Дождь вчера в 14:45
Музыка

Скончался чешский певец Карел Готт

Не стало легендарного чешского певца Карела Готта. Он скончался на 81-м году жизни. Об этом рассказала его продюсер.
Московский Комсомолец 04:52
Здоровье

Саратовская область вошла в пятерку самых вымирающих регионов России

Если за семь месяцев прошлого года естественная убыль населения в нашем регионе составляла 7 710 человек, то в этом уже 8 321.
Взгляд-инфо 01:11
Политика

Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17

Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
Экономика

Эксперты: расходы российской семьи выросли до 4,4 тыс. рублей в неделю

Расходы российской семьи на прошлой неделе составили в среднем 4 тыс. 442 рубля, что на 0,1% больше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные холдинга "Ромир", с которыми ознакомился ТАСС.
ТАСС вчера в 07:33
Происшествия

Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми

Вести.Ru 30 сентября в 08:25
Армия и оружие

В Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Гаджеты

Представлены экшн-камеры GoPro Hero 8 Black и GoPro Max

Компания GoPro представила экшн-камеру Hero 8 Black, ставшую продолжением предыдущих моделей, а также GoPro Max с двумя объективами для съёмки 360-градусного видео.
MobiDevices вчера в 13:08
Здоровье

Невролог назвала дергающийся глаз симптомом болезни Паркинсона

Как рассказала «АиФ.ру» врач-невролог высшей категории, к. м. н. Светлана Кузнецова, непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза называется миокимией.
Кубанские новости вчера в 05:59
Театры

На оренбургском ТВ покажут спектакли фестиваля «Театральное Приволжье»

Спектакли-победители первого этапа фестиваля "Театральное Приволжье" покажут на региональных телеканалах.
Российская газета вчера в 17:57
Политика

Матвиенко: Узбекистан прорабатывает вопрос о присоединении к ЕАЭС

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко приветствует решение Узбекистана присоединиться к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и надеется, что процесс согласования не будет долгим.
Российская газета 03:00
Шоу-бизнес

Заворотнюк после лечения появится на ТВ

Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Политика

Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием дипотношений России и Китая

iReactor 04:15
Гаджеты

Берегись, Xiaomi. Realme продала более миллиона смартфонов за день

Компания Xiaomi смогла реализовать более 1,5 миллиона новых устройств за несколько часов.
iXBT.com вчера в 23:47
Футбол

Шевченко согласился возглавить «Милан»

Сообщается, что сам Шевченко дал принципиальное согласие возглавить "Милан", но поставил условие, что сначала он должен завершить со сборной Украины отборочный цикл к чемпионату Европы-2020, где национальная команда под его руководством лидирует в группе с Португалией и Бельгией.
ProstoProSport 01:12
Футбол

«Реал» следит за пятью футболистами «Аякса»

Футболисты амстердамского «Аякса» продолжают привлекать внимание ведущих клубов Европы, среди которых мадридский «Реал».
Чемпионат 03:36
Общество

В Нью-Йорке отказались от термина «нелегальный мигрант»

Что касается самого термина «нелегальный мигрант», он оказался под запретом, поскольку, согласно позиции комиссии по правам человека, он преимущественно применяется в дискриминационных целях.
Наша версия 03:14
Футбол

Фанаты «Наполи» попросили журналистку показать грудь

Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь.
Pravda.Ru 04:23
Культура

Малахов попросил прощения по-киргизски

Телеведущий Андрей Малахов в своей передаче "Прямой эфир" на канале "Россия" извинился перед народом Киргизии за свои недавние высказывания, попросив прощения на киргизском языке.
Экономика сегодня вчера в 23:37
Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия вчера в 03:20
Шоу-бизнес

Кети Топурия показала нового возлюбленного

Новым избранником 33-летней солистки группы «А'Студио» Кети Топурии оказался 35-летний бизнесмен и дипломат Лев Деньгов из Белоруссии.
Wday.ru вчера в 09:25
Происшествия

Российские пограничники открыли огонь по шхуне браконьеров из КНДР

Российские пограничники открыли огонь в ходе задержания браконьеров из КНДР в Японском море, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:23
Политика

Пушков: Россия и Донбасс не признают новый закон об особом статусе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что Россия и народные республики Донбасса ни за что не признают новый закон об особом статусе региона, если поправки не будут согласованы должным образом.
Комсомольская правда 03:40
Политика

Трамп назвал запуск процедуры его импичмента госпереворотом

Президент США Дональд Трамп дал новый комментарий насчет запуска Конгрессом Соединенных Штатов процедуры импичмента, который инициировали демократы.
Газета.Ru вчера в 20:25
Культура

Умер композитор «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели

Не стало грузинского композитора Гии Канчели - народный артист СССР, автор музыки к легендарным фильмам "Мимино" и "Кин-дза-дза" и множества симфонических произведений ушел из жизни в возрасте 84 лет в Тбилиси.
Российская газета 02:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное