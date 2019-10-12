Общество

ИзвестияИзвестияВ Японии объявили высшую степень угрозы из-за тайфуна «Хагибис»

В Японии объявлен высший уровень угрозы из-за приближающегося тайфуна «Хагибис». Предупреждение действует в восточных областях страны, включая Токио, сообщает Kyodo News. По данным японского метеорологического агентства, тайфун достигнет побережья вечером в субботу, 12 октября.
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В Японии объявлена высшая степень угрозы из-за тайфуна «Хагибис»

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