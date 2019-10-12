Общество
ИзвестияВ Японии объявили высшую степень угрозы из-за тайфуна «Хагибис»
В Японии объявлен высший уровень угрозы из-за приближающегося тайфуна «Хагибис». Предупреждение действует в восточных областях страны, включая Токио, сообщает Kyodo News. По данным японского метеорологического агентства, тайфун достигнет побережья вечером в субботу, 12 октября.
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Семь человек пострадали в ДТП с автобусом и цементовозом в Ленобласти
Семь человек, включая десятилетнего ребенка, получили ранения в ДТП на 119 километре трассы «Кола» в Ленинградской области.
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«Если кто-то думает, что захват танкеров и удары по нефтяной инфраструктуре как-то повлияют на сотрудничество России и наших арабских друзей - в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах, как-то повлияют или будут разрушать наше взаимодействие в ОПЕК+, то они глубоко заблуждаются», - заметил он.
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Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго
На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.
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Защитник «Ростова» Чернов запустил новый челлендж
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Скончался голливудский актер Роберт Форстер
Актер сыграл в фильмах у Квентина Тарантино и Дэвида Линча. Голливудский актер Роберт Форстер скончался в возрасте 78 лет.
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Умер советский космонавт Алексей Леонов
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Солнечный свет разрушает полистирол быстрее, чем ожидалось
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Медведев победил Циципаса и вышел в финал турнира в Шанхае
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Женщина охарактеризовала его как «замечательного, доброго и умного».
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Уголовное дело возбудили после смерти ребенка на отдыхе в «Артеке»
Уголовное дело возбудили в Крыму после смерти в больнице мальчика, приехавшего из Санкт-Петербурга на отдых в Международный детский центр "Артек", сообщила ТАСС в субботу старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.
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«Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате
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В Раде указали на главную ошибку Зеленского
Влаченко считает, что для разрешения конфликта на востоке страны президенту следует опираться совершенно на иные соглашения.
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Около 80% опрошенных пользователей одной из социальных сетей выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.
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По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
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Роспотребнадзор рассказал о способах снижения риска возникновения рака
Роспотребнадзор рекомендует снизить потребление красного мяса, а также отказаться от курения и алкоголя, чтобы снизить вероятность возникновения онкологических заболеваний.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России
Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны.
Футбол
УЕФА назвал гол Головина моментом дня в матчах отбора Евро-2020
Гол полузащитника сборной России Александра Головина в ворота Шотландии в 7-м туре квалификации чемпионата Европы – 2020 был признан УЕФА моментом дня по итогам матчей четверга.
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Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
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Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой
Экс-солистка женской поп-группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой.
Общество
ПФР назвал периоды стажа, которые не войдут в пенсию
Как пояснили в пресс-службе ПФР, в 2019 году перестали учитываться при подсчете пенсионного стажа периоды, обозначенные в ч. 1, ст. 12 ФЗ № 400, если до них или после не было трудовой деятельности, являющейся поводом для отчислений в ПФР.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк объяснила молчание семьи по поводу здоровья актрисы
Анна, дочь Анастасии Заворотнюк, объяснила молчание семьи по поводу здоровья актрисы.
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Пресс-секретарь Зеленского снова оказалась в центре скандала
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Новый Xiaomi Mi Note 10 будет представлен 24 октября
24 октября китайская компания проведет пресс-конференцию, в рамках которой будут представлены и новые продукты.