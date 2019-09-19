Футбол
Pravda.RuСборная России стартует на Кубке мира по регби матчем с Японией
20 сентября в Токио стартует Кубок мира по регби. В матче открытия сыграют команды России и Японии. Российская команда выступает в группе А. Кроме Японии, в этой группе сыграют команды Шотландии, Ирландии и Самоа.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
У России снова «забрали» Курилы. В этот раз — организаторы Кубка мира по регби перед матчем Япония — Россия
Спорт-Экспрессвчера в 11:05
Красноярские любители регби смогут посмотреть на большом экране матч Кубка мира между Японией и Россией
НИА-Красноярск17 сентября в 01:40
Автоматически обработано 7005 источников, обновлено в 06:37, Вашингтон
Общество
Актриса Софи Лорен празднует юбилей
Аргументы недели 03:39
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
Газета.Ru вчера в 20:11
Гаджеты
TCL готовит два телефона-раскладушки с 4G и голосовым помощником
Телефоны включают в себя приложения YouTube, Google Maps, Google Поиск и голосовой помощник Google Assistant, позволяющий выполнять различные действия, включая диктовку сообщений, звонки и запуск приложений.
Игромания.ру вчера в 13:35
Происшествия
Мосгорсуд освободил актера Устинова под подписку о невыезде
В пятницу, 20 сентября, Мосгорсуд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об освобождении актера Павла Устинова из СИЗО до рассмотрения апелляции на приговор (назначено на 26 сентября).
Коммерсантъ 06:06
Футбол
«Ростов» пригласил теннисиста Даниила Медведева и его отца на матч
Блокнот Ростов-на-Дону 06:29
Политика
Сергея Аксенова переизбрали главой Крыма
Сергея Аксенова переизбрали главой Крыма на пять лет, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания первой сессии регионального парламента второго созыва.
РИА Новости 05:42
Политика
Новак оценил итоги трехсторонних переговоров по газу с Украиной
Министр энергетики РФ Александр Новак прокомментировал итоги трехсторонней встречи в Брюсселе между ЕС, Украиной и Россией по поставкам газа.
Газета.Ru 04:17
Политика
Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области
Победивший на выборах губернатора Челябинской области Алексей Текслер в пятницу официально вступил в должность, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 02:20
Армия и оружие
Минобороны России ответило на слова США о прорыве ПВО Калининграда
Министерство обороны России в ответ на слова главнокомандующего ВВС США в Европе Джеффри Ли Харригана о способности американских войск прорвать противовоздушную оборону (ПВО) Калининградской области заявило о надежной защите этого региона.
Lenta.ru 05:51
Армия и оружие
Арабская коалиция провела военную операцию в Йемене
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией провела военную операцию в Йемене. Целью коалиции стали некие «военные объекты».
Коммерсантъ вчера в 19:57
Происшествия
Учредителя Мурманского морского пароходства задержали за хищения
Член совета директоров и учредитель Мурманского морского пароходства задержан и доставлен в столицу Заполярья.
Российская газета вчера в 13:06
Кино
Дарья Мороз рассказала о постельных сценах в новом проекте «Триада»
Новый проект канала ТНТ "Триада" выйдет 30 сентября. Актриса рассказала, что в сериале будут постельные сцены.
Народные новости вчера в 04:31
Армия и оружие
США рассматривают три варианта развития событий по Ирану
Исследовательская служба Конгресса США представила три возможных варианта развития событий вокруг ситуации с Ираном.
Pravda.Ru 05:36
Происшествия
На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи
На вокзале в Брянске при ограблении застрелили двух сотрудников отделения спецсвязи, сообщили в Следственном комитете.
РИА Новости 03:27
Происшествия
Главу красноярской колонии отстранили после банкета со стриптизом
Врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в Сети видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
РБК 05:18
Культура
Микки Рурк требует похоронить его в украинском селе
В рамках интервью изданию «Сегодня» звезда «Девяти с половиной недель» и «Дикой орхидеи» признался, что хочет найти свое последнее пристанище в украинском селе.
Bimru.ru 03:58
Экономика
Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян
Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК 03:58
Политика
Визит Мадуро в Россию готовится, заявил Песков
Подготовка визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию идет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:24
Финансы
ФРС вновь снизила процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила процентную ставку на 0,25 процентных пункта до 1,75–2%, говорится в пресс-релизе службы.
Коммерсантъ 18 сентября в 14:09
Общество
Росгидромет опубликовал прогноз на грядущую зиму
Российские метеорологи проанализировали данные о температурном режиме на грядущий отопительный сезон (с октября по март 2019-2020 годов) и выяснили, что на большей части территории страны температурный фон будет около и выше нормы.
Интерфакс 04:57
Политика
Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом
Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза. Решение принял президент страны Александр Лукашенко.
Известия 06:29
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru 18 сентября в 16:16
Армия и оружие
На учениях «Центр-2019» прошло массовое десантирование
Массовое десантирование военных и техники прошло в ходе розыгрыша основного этапа стратегических командно-штабных учений "Центр-2019", сообщает в пятницу Минобороны РФ.
РИА Новости 05:33
Политика
Помпео оценил провал ЗРК Patriot при атаке на НПЗ Саудовской Аравии
RT на русском 18 сентября в 18:24
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Политика
Космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки
В настоящее время на сайте Центра подготовки космонавтов должность Маленченко указан как первый заместитель начальника ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина".
Газета.Ru 03:30
Происшествия
В Ленобласти мать с двумя детьми насмерть отравились газом
Стоит отметить, что три дня назад в Гатчине от отравления газом погибла женщина.
Российская газета 05:41