Футбол

Pravda.RuPravda.RuСборная России стартует на Кубке мира по регби матчем с Японией

20 сентября в Токио стартует Кубок мира по регби. В матче открытия сыграют команды России и Японии. Российская команда выступает в группе А. Кроме Японии, в этой группе сыграют команды Шотландии, Ирландии и Самоа.
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Регби. Чемпионат мира. Россия — Япония. Прямая трансляция

Sport24.ru05:02

Россия — Япония на КМ по регби—2019: прямая трансляция, смотреть онлайн

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У России снова «забрали» Курилы. В этот раз — организаторы Кубка мира по регби перед матчем Япония — Россия

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Sports.ru04:18

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ТАССвчера в 17:55

Кубок мира-2019: представляем всех участников

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НИА-Красноярск17 сентября в 01:40
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Арабская коалиция провела военную операцию в Йемене

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией провела военную операцию в Йемене. Целью коалиции стали некие «военные объекты».
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