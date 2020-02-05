Происшествия
ТАССВ Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус
Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама. Об этом сообщило в среду Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.
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Путин остановил кортеж и пожал руки жителям Череповца
Происшествия
Редакцию РБК эвакуировали из-за пожара
Редакцию РБК, принадлежащего бизнесмену Григорию Березкину, эвакуировали из-за пожара. Об этом сообщается в Telegram-канале издания.
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Минобороны опубликовало видео стрельбы огнеметных систем «Солнцепек»
Министерство обороны РФ обнародовало видео поражения целей тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А "Солнцепек" на учениях в Ленинградской области, сообщает телеканал "360".
Политика
В Кремле объяснили необходимость поправки о Госсовете к Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, для чего нужны поправки к Конституции в части формирования Госсовета.
Культура
Умер актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Футбол
В РФС отреагировали на информацию о недопуске России на ЧМ-2022
Пресс-служба российского футбольного союза (РФС) отреагировала на информацию об уведомлении со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) о недопуске национальной команды на чемпионат мира 2022 года, который состоится в Катаре.
Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
Общество
Банки и операторы смогут бороться с подменными номерами
Способ противодействия действиям мошенников, использующих подмененные номера для звонков клиентам банков, разработали крупнейшие операторы связи РФ совместно с банковскими организациями.
Авто
Kia показала новый кроссовер Sonet. Он станет глобальной моделью
Кроссовер Sonet предложен на роль третьей модели Kia Motors в Индии, а его покупателями видят молодых людей, активно «общающихся с миром», ведущих активный образ жизни и интересующихся технологиями.
Здоровье
В Воронеже при внематочной беременности родился здоровый ребенок
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В Кремле не следят за ситуацией с каналом «Футляр от виолончели»
В Кремле не следят за ситуацией с Telegram-каналом "Футляр от виолончели", чьих авторов, по сообщениями СМИ, допросили в ФСБ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Происшествия
Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене
В Москве по обвинению в госизмене арестовали россиянина Виктора Королева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда.
Происшествия
Прокуратура извинилась перед Иваном Голуновым
Прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.
Общество
Гаджеты в России подорожают из-за коронавируса
Закрытие производств в Китае из-за вспышки коронавируса приведет к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе в России.
Общество
Синоптик предупредил о приближении арктических холодов к Москве
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о похолодании в Москве.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Политика
Песков: Путин ежечасно получает информацию о ситуации с коронавирусом
"Президент, естественно, ежедневно и при необходимости ежечасно получает информацию о развитии ситуации [с коронавирусом]", - отметил представитель Кремля.
Технологии
LG и ZTE пропустят конференцию MWC 2020 из-за вспышки коронавируса
Компании LG Electronics и ZTE отказались от участия в конференции MWC 2020 из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV.
Политика
В Кремле ответили на вопрос о применении закона об оскорблении власти
Пакет законов о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, конституции или органам власти был подписан 18 марта прошлого года.
Общество
Депутаты Петербурга хотят отменить штрафы за остекленные балконы
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на собрании в среду поддержали в первом чтении проект закона об отмене штрафов для владельцев квартир, которые застеклили свои балконы до 11 января 2020 года.
Общество
В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза
Общество
Правительство Украины уличили в фальсификации переписи населения
Украинские общественники уличили власти в фальсификации итогов пробной переписи населения.
Шоу-бизнес
Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии
Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
Экономика
Состояние Маска за сутки увеличилось почти на 4 миллиарда
Скачок акций Tesla сделал генерального директора компании Илона Маска более чем на 3,8 миллиарда долларов богаче во вторник, сообщает Forbes.
Политика
На Украине появится министерство по вопросам оккупированных территорий
На Украине появится министерство по вопросам оккупированных территорий.
Общество
Интернет-технологии в России могут отдать под госконтроль
Согласно проекту "дорожной карты" под названием "Новые коммуникационные интернет-технологии", предлагается развивать в стране рекомендательные системы контента, технологии распознавания речи и жестов, компьютерную графику.
Политика
Зеленский рассказал о судьбе полученных от «Газпрома» $2,9 млрд
Стало известно, на что Зеленский решил потратить $2,9 млрд, которые были получены от компании «Газпром» в рамках соглашения по продолжению транзита газа.
Политика
Украина не намерена подавать воду в Крым — представитель Зеленского
Украина не намерена восстанавливать водоснабжение Крыма по Северо-Крымскому каналу, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой «Автономной республике Крым» Антон Кориневич 4 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.