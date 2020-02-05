Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама. Об этом сообщило в среду Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус

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