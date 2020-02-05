Происшествия
Lenta.ruУ пассажиров круизного лайнера в Японии обнаружили коронавирус
В Японии у десяти пассажиров круизного лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус.
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Гаджеты
Xiaomi Mi 10 оказался дороже, чем ожидалось
Ранее была предположение, что новинка будет иметь цену от 500 долларов, но делая выводы из новых данных минимальная стоимость нового смартфона будет 600 долларов, а цена устройства с 256 Гб примерно 742 доллара.
Гаджеты
Названы самые производительные смартфоны начала 2020 года
Специалисты бенчмарка AnTuTu составили январский рейтинг самых производительных смартфонов на основе Android.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Футбол
FIFA не подтвердила отстранение России от ЧМ-2022
Международная федерация футбола (FIFA) не подтвердила информацию об отстранении России от чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году.
Здоровье
Несладкая жизнь: как отказ от сахара влияет на здоровье
Как показывают исследования МРТ, сахар стимулирует приток крови к мозгу и выделяется дофамин, то же самое происходит после приема наркотиков или алкоголя.
Происшествия
Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
Общество
«Яндекс» сообщил о сбоях в своих сервисах
Компания «Яндекс» сообщила о сбоях в работе своих сервисов, принимаются меры по их устранению.
Армия и оружие
Сирийская армия освободила город Саракиб, сообщил источник
"Сирийская армия полностью контролирует город Саракиб и окружает три турецких наблюдательных пункта", — сообщил источник.
Происшествия
В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына
Политика
США изучают возможность санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы
Вашингтон рассматривает возможность применения санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы.
Политика
Пелоси разорвала текст выступления Трампа в Конгрессе США
Демократ Нэнси Пелоси, которая является противницей Дональда Трампа, демонстративно разорвала текст выступления президента США, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Общество
Специалистов Минобороны обследуют после эвакуации россиян из Уханя
Военных летчиков, медиков и других специалистов Минобороны РФ после эвакуации россиян из Уханя направили на углубленное медобследование, сообщает пресс-служба ведомства.
Футбол
Фергюсон поздравил Роналду с днем рождения
Здоровье
Онкологи объяснили рост заболеваемости раком
Рост заболеваемости раком связан с увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины.
Общество
Путин призвал наказывать аптеки за завышение цен на фоне коронавируса
Владимир Путин призвал отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на фоне распространения коронавируса 2019-nCoV из Китая.
Политика
Сотрудники СБУ пришли с обыском на телеканал Коломойского
Связь с премьером Украины Александр Дубинский сообщил, что обыск на телеканале "1+1", который проводят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), связан с делом о так называемой прослушке премьер-министра страны Алексея Гончарука.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М
Пресс-служба научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» опубликовала на своей странице на YouTube 5 февраля видео испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М в заснеженном поле.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Политика
Эксперт назвал заказчиков опроса про союз России и Белоруссии
Эксперт Центра политического анализа и информационной безопасности Дмитрий Болкунец прокомментировал результаты соцопроса среди жителей Белоруссии касательно отношений с Россией.
Политика
МИД РФ негативно оценил ситуацию с выдачей виз США
Ситуация с выдачей виз США российским официальным лицам продолжает деградировать, заявили в МИД РФ 5 февраля в официальном комментарии, размещенном на сайте ведомства.
Шоу-бизнес
Петросян назвал размер своей пенсии
Футбол
Торунарига подвергся расистским оскорблениям на матче с «Шальке»
Футболист "Герты" Джордан Торунарига подвергся оскорблениям на расистской почве со стороны фанатов соперника во время выездного матча 1/8 финала Кубка Германии против "Шальке", сообщается на официальном сайте берлинской команды.
Общество
Центробанк сообщил о новой схеме мошенничества с кредитами
Центральный банк России выявил новую схему мошенничества с кредитами.
Общество
Власти Крыма решили не ограничивать подачу воды в Симферополе
Ранее в администрации города сообщили, что обсуждают вопрос об ограничении подачи воды в Симферополе.
Экономика
WSJ: владелец Нью-Йоркской биржи предложил купить eBay за $30 млрд
Компания Intercontinental Exchange (ICE, владеет Нью-Йоркской фондовой биржей) предложила приобрести одну из крупнейших мировых интернет-площадок eBay, оценив ее более чем в $30 млрд.
Футбол
Бартомеу не намерен увольнять Абидаля после его конфликта с Месси
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу не намерен увольнять спортивного директора клуба Эрика Абидаля, информирует Sport.es.