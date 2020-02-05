Происшествия
ВедомостиВ Японии двое россиян оказались на судне с заболевшими коронавирусом
Среди пассажиров круизного судна у берегов Японии, где выявили десять заболевших коронавирусом нового типа, находятся двое граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Токио.
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Общество
Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень
В тюменском аэропорту Рощино приземлился первый самолет с 80 россиянами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией вирусной пневмонии, передает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
Политика
Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе
Общество
В посольстве сообщили об успешной эвакуации россиян из Китая
Посольство России в Китае сообщило, что россиян успешно перевезли в аэропорт китайского города Ухань 4 февраля из 10 городов провинции Хубэй.
Футбол
«Ливерпуль» молодежным составом справился с «Шрусбери» в Кубке Англии
На стадионе "Энфилд" состоялась переигровка матча 1/16 финала Кубка Англии между "Ливерпулем" и "Шрусбери Таун".
Политика
Трамп пообещал завершить конфликты с участием США на Ближнем Востоке
США стремятся защитить жизни американцев и закончить конфликты на Ближнем Востоке, именно этому посвящена внешняя политика страны в регионе.
Политика
Лукашенко: Белоруссия желает честных отношений с Россией
Общество
Правительство Украины уличили в фальсификации переписи населения
Электронная перепись населения Украины была сделана с помощью обычного умножения данных Государственной службы статистики на 0,888, сообщил 4 февраля «Украинский центр общественных данных».
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах.
Авто
Volkswagen представил кроссовер с 205-миллиметровым клиренсом
Как сообщает ToDay News Ufa, немецкий автоконцерн Volkswagen представил на специальном мероприятии предсерийный концепт нового компактного кроссовера Volkswagen Taigun.
Политика
На Украине создадут министерство по вопросам оккупированных территорий
Создать министерство по вопросам оккупированных территорий было решено на заседании кабинета министров Украины.
Армия и оружие
Завершились госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»
Завершились государственные испытания российского танка Т-90М "Прорыв".
Технологии
LG и ZTE отказались от участия в MWC 2020 из-за коронавируса
Компании LG Electronics и ZTE объявили об отказе от планов участвовать в выставке MWC 2020, которая стартует в конце этого месяца в Барселоне (Испания), из-за проблем, связанных со вспышкой коронавируса.
Игры
Sony запустила страницу PlayStation 5
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»
Экономика
Коронавирус может обнулить эффект от обещанных Путиным денег населению
Если вирус продолжит распространяться, то новые расходы могут стать лишь контрциклической поддержкой экономической активности, заключают аналитики Citi.
Экономика
Центробанк предупредил о новом способе мошенничества с кредитами
Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
Политика
Путин прокомментировал увольнение главы Чувашии
Российский лидер Владимир Путин прокомментировал своё решение уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия.
Общество
Десятки скелетов со связанными руками нашли в Британии
Скелеты лежали в неглубоких могилах. Археологи пока не могут сказать, чьи останки найдены.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Армия и оружие
Совбез ООН проведет экстренное заседание по Сирии
«США, Франция и Великобритания запросили брифинг в СБ ООН по ситуации на северо-западе Сирии с участием спецпосланника (генсека ООН по Сирии Гейра) Педерсена и представителей Управления ООН по координации гуманитарных вопросов», — сообщил собеседник агентства.
Политика
Шойгу наградил члена ГКЧП Язова орденом «За заслуги перед Отечеством»
Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за «большой вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи».
Экономика
Китайские специалисты приедут бурить скважины на Ямале
Происшествия
Сотрудники ФСБ помешали снять полмиллиарда рублей со счетов покойника
В одном из банков Санкт-Петербурга сотрудники ФСБ пресекли попытку четверых мужчин снять по подложным документам со счетов покойника 580 миллионов рублей.
Политика
Президент Болгарии заявил о недоверии правительству
Болгарский президент Румен Радев выразил недоверие правительству страны, обратившись к нации.
Баскетбол
ЦСКА в Москве проиграл «Анадолу Эфес» в Евролиге
Баскетболисты московского ЦСКА в домашнем матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги проиграли турецкому клубу «Анадолу Эфес».
Гаджеты
Огромные цены Samsung Galaxy S20 подтверждены
Инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) сегодня получил от своего информатора официальные цены на смартфоны линейки Samsung Galaxy S20, которые будут установлены в магазинах американского оператора Verizon.
Политика
Буттиджич сохранил лидерство в Айове после подсчета 71% голосов
Пит Буттиджич сохраняет лидерство среди кандидатов в президенты США от демократов в штате Айова, Джо Байден по-прежнему на четвертом месте после подсчета 71% голосов, сообщает в среду телеканал Fox News.
Культура
Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
В ноябре стало известно, что российский актер Виталий Жигалин, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», скончался в возрасте 48 лет.
Технологии
«Дочка» Alphabet создала сервис для борьбы с поддельными фотографиями
В описании проекта компании Jigsaw говорится, что экспериментальная платформа призвана упростить борьбу с дезинформацией.
Общество
Коронавирус поставил под угрозу жизни тысяч домашних питомцев в Ухане
Введенный властями Уханя 23 января тотальный карантин из-за распространения коронавируса в городе поставил под угрозу голодной смерти оставленных в одиночестве собак и кошек.