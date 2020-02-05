Среди пассажиров круизного судна у берегов Японии, где выявили десять заболевших коронавирусом нового типа, находятся двое граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Токио.

В Японии двое россиян оказались на судне с заболевшими коронавирусом

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