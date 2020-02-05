Происшествия
ТАССВ Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус
Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама. Об этом сообщило в среду Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.
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Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
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Президент России Владимир Путин предложил закрыть аптеки, которые завышают цены на защитные медицинские маски, передает ТАСС.
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ВОЗ прогнозирует рост развития онкологии на 60% в ближайшие 20 лет
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что число раковых заболеваний в мире в ближайшие десятилетия может увеличиться на 60%, если нынешние тенденции будут сохранены.
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Путин заявил о нахождении человечества у опасной черты
«К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика», — цитирует главу государства ТАСС.
Общество
В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза
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Число погибших при сходе лавины в Турции возросло до 23 человек
Число погибших при сходе лавины в провинции Ван на востоке Турции возросло до 23 человек, заявил губернатор Вана Мехмет Эмин Бильмез.
Политика
Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Армия и оружие
Москва встревожена размещением США ядерных зарядов на подлодках
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия встревожена размещением ядерных зарядов малой мощности на американских подлодках, сообщает РИА "Новости".
Футбол
Катарский телеканал сообщил о недопуске сборной России на ЧМ-2022
Обновлено в 14:56 Известный арабский спортивный телеканал BeIN Sports в своем официальном Twitter-аккаунте сообщил, что якобы Международное антидопинговое агентство (WADA) уведомило Россию о запрете участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.
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Армия и оружие
Появилось видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М
Пресс-служба научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» опубликовала на своей странице на YouTube 5 февраля видео испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М в заснеженном поле.
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Ксения Собчак разрекламировала свое новое шоу на Первом канале
Стало известно, что Ксения Собчак готовится к выпуску нового шоу на Первом канале.
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В Белоруссии возникли проблемы с покупкой топлива на АЗС
По сообщению белорусских СМИ, в республике возникли проблемы с топливом, поэтому на некоторых АЗС «Лукойла» введены ограничения на продажу бензина и дизеля одному человеку.
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Стартовали съемки 7 сезона сериала «Сваты»
На прошлой неделе в одной из белорусских деревень начались съемки популярного сериала «Сваты».
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На Урале родители смертельно больной девочки написали письмо Дональду Трампу
В обращении говорится, что 23 января их дочери поставили диагноз спинальная мышечная атрофия первого типа (персональные данные ребенка и диагноз публикуются Znak.com с письменного разрешения родителей).
Армия и оружие
Завершились госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»
Завершились государственные испытания российского танка Т-90М "Прорыв".