Происшествия
RT на русскомДва человека погибли в Токио из-за тайфуна «Хагибис»
Два человека погибли и 77 пострадали в Японии из-за обрушившегося на регион тайфуна «Хагибис». Об этом сообщает телеканал NHK.
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Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
Спорт
Кипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа
Кениец Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики выбежал из двух часов на марафонской дистанции, которая составляет 42 километра 195 метров.
Армия и оружие
ЛАГ призвала Турцию вывести войска из Сирии
Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт призвал Турцию незамедлительно остановить военную операцию на севере Сирии и вывести войска с территории страны.
Здоровье
Врач дал советы по борьбе с болью в суставах осенью
Боль в суставах при перемене погоды может быть вызвана разными причинами, об этом специалист рассказал изданию «Аргументы Недели».
Происшествия
Подросток в Ленинградской области скончался после укола врачей
Подросток в Ленинградской области умер после укола врачей скорой помощи.
Политика
Элладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию
«Решение собора говорит, что он признаёт право вселенского патриарха предоставлять автокефалию и право блаженнейшего архиепископа поминать (главу неканонической церкви Украины Епифания)», — приводит РИА Новости слова митрополита.
Наука
Ученые рассказали об опасности медленной ходьбы
Шоу-бизнес
В Instagram Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram появилась новая фотография – в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
Происшествия
В Красном море взорвали иранский танкер
В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
Армия и оружие
Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
Авто
Минпромторг РФ: на автомобили Aurus собрано свыше 600 предзаказов
Дилеры российского бренда Aurus собрали свыше 600 предзаказов на автомобили марки.
Общество
В Гидрометцентре сообщили о погодной аномалии в России
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что в выходные в Москве ожидаются резкие скачки атмосферного давления, дожди и температура до 12 градусов тепла.
Армия и оружие
Германия прекратит военные поставки в Турцию из-за операции в Сирии
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что немецкое правительство не будет выдавать разрешения на новые поставки вооружений Турции из-за турецкой военной операции в Сирии.
Происшествия
Россияне проголосовали за возвращение смертной казни
Среди россиян провели опрос на официальной странице Государственной думы в социальной сети «ВКонтакте» о возвращении смертной казни для педофилов и убийц детей, об этом пишет «Федерал Пресс».
Технологии
Visa и MasterCard вышли из проекта по созданию криптовалюты Facebook
Проблемы у Facebook возникли из-за озабоченности международных регулирующих органов по поводу этого проекта.
Происшествия
В Нью-Йорке четыре человека погибли при стрельбе
Политика
Путин и Пашинян провели телефонные переговоры
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ряд вопросов в развитие тем заседания Совета глав государств СНГ, которое прошло в Ашхабаде в пятницу.
Единоборства
Усик и Уизерспун прошли процедуру взвешивания
Сегодня состоялась официальная церемония взвешивания боксеров: Усик показал на весах 97,5 кг, а его соперник оказался значительно тяжелее — 109,8 кг.
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о тренировке со Стивеном Сигалом
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Киберспорт
Программист смог запустить меню бета-версии Warcraft III Reforged
Программист и датамайнер Мартин Бенджаминс смог запустить меню бета-версии Warcraft III Reforged.
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Шоу-бизнес
Суд определил наследников имущества Юлии Началовой
В результате судебного заседания были определены наследники имущества певицы Юлии Началовой.
Происшествия
Жительница Екатеринбурга пропала после продажи автомобиля
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по статье об убийстве после пропажи 27-летней горожанки, сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК по Свердловской области.
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Политика
Четыре российских актера пополнили список «врагов Украины»
Накануне стало известно, что Министерство культуры Украины решило расширить список лиц, которые угрожают национальной безопасности страны.
Политика
Украина хочет обменять три группы удерживаемых лиц
Первый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся 7 сентября и прошел по формуле "35 на 35".