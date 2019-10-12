Происшествия

RT на русскомRT на русскомДва человека погибли в Токио из-за тайфуна «Хагибис»

Два человека погибли и 77 пострадали в Японии из-за обрушившегося на регион тайфуна «Хагибис». Об этом сообщает телеканал NHK.
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По данным
 телеканала NHK, еще трое человек пропали без вести в префектурах Сидзуока и Гумма, и как минимум 60 человек в 23 префектурах получили травмы.
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Два человека погибли, 70 пострадали в Японии из-за тайфуна «Хагибис»

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