с чего всё началось

Два человека погибли и 77 пострадали в Японии из-за обрушившегося на регион тайфуна «Хагибис». Об этом сообщает телеканал NHK.

Два человека погибли в Токио из-за тайфуна «Хагибис»

Армия и оружие ЛАГ призвала Турцию вывести войска из Сирии Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт призвал Турцию незамедлительно остановить военную операцию на севере Сирии и вывести войска с территории страны.

Политика Элладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию «Решение собора говорит, что он признаёт право вселенского патриарха предоставлять автокефалию и право блаженнейшего архиепископа поминать (главу неканонической церкви Украины Епифания)», — приводит РИА Новости слова митрополита.

Шоу-бизнес В Instagram Заворотнюк появилось новое фото В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram появилась новая фотография – в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.

Происшествия В Красном море взорвали иранский танкер В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.

Армия и оружие Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.

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Происшествия Россияне проголосовали за возвращение смертной казни Среди россиян провели опрос на официальной странице Государственной думы в социальной сети «ВКонтакте» о возвращении смертной казни для педофилов и убийц детей, об этом пишет «Федерал Пресс».

Политика Путин и Пашинян провели телефонные переговоры Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ряд вопросов в развитие тем заседания Совета глав государств СНГ, которое прошло в Ашхабаде в пятницу.

Единоборства Усик и Уизерспун прошли процедуру взвешивания Сегодня состоялась официальная церемония взвешивания боксеров: Усик показал на весах 97,5 кг, а его соперник оказался значительно тяжелее — 109,8 кг.

Здоровье Российских водителей проверят на хронический алкоголизм По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.

Происшествия Жительница Екатеринбурга пропала после продажи автомобиля В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по статье об убийстве после пропажи 27-летней горожанки, сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК по Свердловской области.