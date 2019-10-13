Происшествия
Газета.RuЧисло жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 18
Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии достигло 18 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на японское телевидение. Около 150 человек получили различные травмы. 13 человек числятся пропавшими без вести.
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Хоккей
Овечкин вышел на 3-е место в истории НХЛ по голам в пустые ворота
Шайба в пустые ворота "Далласа" стала для Овечкина 34 голом в пустые ворота за всю карьеру.
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
Армия и оружие
Путин ответил на вопрос о новой холодной войне
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что второй холодной войны не будет.
Спорт
Кениец Кипчоге впервые пробежал марафон быстрее чем за два часа
Кениец Элиуд Кипчоге на соревнованиях в Вене сумел пробежать марафонскую дистанцию быстрее чем за два часа.
Авто
Раскрыты все версии Kia Seltos для России
На российском рынке продажи кроссовера Kia Seltos начнутся не ранее 2020 года, однако перечень оборудования модели уже раскрыт благодаря одному из официальных дилеров марки.
Происшествия
Сотни людей пришли проститься с убитой в Саратове девочкой
Сотни людей в Саратове пришли проститься с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости".
Теннис
Медведев обыграл Зверева и выиграл турнир в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира АТР "Мастерс" в Шанхае.
Происшествия
Неизвестные напали на чемпиона мира по карате в Екатеринбурге
Трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина в Екатеринбурге.
Политика
Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН
Соединенные Штаты пытаются подорвать работу ООН, о чем свидетельствует задолженность страны перед бюджетом организации.
Кино
«Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате
Происшествия
Два человека погибли в Токио из-за тайфуна «Хагибис»
Два человека погибли и 77 пострадали в Японии из-за обрушившегося на регион тайфуна «Хагибис». Об этом сообщает телеканал NHK.
Армия и оружие
Беспилотник США сдуло ветром во время испытаний
Беспилотник Соединенных Штатов XQ-58A Valkyrie ("Валькирия"), который проводил испытательный полет, сдуло ветром.
Происшествия
В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
Жительница Москвы 20 минут держала за руку женщину, выпавшую из окна многоэтажного дома, сообщает РЕН ТВ.
Единоборства
Украинский боксер Усик выиграл первый бой в супертяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик победил американца Чазза Уизерспуна в первом для себя бою в супертяжелом.
Политика
В Кремле не обсуждают вопрос возвращения смертной казни
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность возвращения смертной казни.
Политика
Глава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в ходе встречи с министрами иностранных дел Евросоюза в понедельник, 14 октября, будет просить их "дожать" Россию в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе.
Кино
Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Авто
BMW продолжит увеличивать решётку радиатора в новых моделях
Фирменная решётка радиатора за последнее время выросла до беспрецедентных размеров, весьма кардинально поменяв облик фронтальной части баварских моделей.
Политика
Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки
Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.
Общество
Гитарист Queen опубликовал фото космонавта Леонова с Нилом Армстронгом
Гитарист группы Queen Брайан Мэй нашел редкие снимки советского космонавта Алексея Леонова, на которых тот изображен вместе с американским астронавтом Нилом Армстронгом.
Космос
Пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» перенесли на 2020 год
Испытательный пуск новой российской тяжелой ракеты "Ангара-А5" с космодрома Плесецк отложили с конца 2019 на 2020 год, сообщает РИА "Новости".
Политика
Путин выразил Абэ соболезнования из-за тайфуна в Японии
Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями японскому премьер-министру Синдзо Абэ в связи с большим числом жертв и масштабными разрушениями из-за тайфуна в Японии.
Политика
МИД Латвии назвал неприемлемым празднование освобождения Риги в Москве
Латвия считает неприемлемым праздничный салют 13 октября в Москве в честь 75-летней годовщины освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков, заявили в МИД страны.
Армия и оружие
Россия может возродить производство атомного поезда «Баргузин»
Армия и оружие
Курды сообщили о бегстве из лагеря в Сирии семей боевиков ИГ
Происшествия
В России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии за наркотики
Химкинский городской суд приговорил гражданку Израиля и США Нааму Иссахар к 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков в значительном размере, рассказал ее адвокат Александр Тайц в пятницу, 11 октября.
Общество
В Калифорнии запретят продажу меха и использование животных в цирках
Футбол
Зинченко — о матче с Португалией: Украина — лидер группы. Чего нам бояться?
Матч Украина — Португалия состоится в Киеве на стадионе "НСК Олимпийский" завтра, 14 октября, начало — в 21:45 мск.