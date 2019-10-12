Происшествия
REGNUMВ Японии выросло число пострадавших от тайфуна «Хагабис»
В Японии от тайфуна «Хагабис» погибли как минимум два человека, еще около 70 пострадали, сообщает 12 октября Kyodo. По данным издания, один мужчина погиб из-за схода оползня на дома, еще один погиб из-за опрокидывания автомобиля шквальным ветром.
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Политика
Глава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса
Глава МИД Украины Вадим Пристайко намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
РИА Новости 09:17
Теннис
Зверев считает Медведева лучшим теннисистом планеты
Ранее сообщалось, что Зверев победил Берреттини и стал соперником Медведева по финалу турнира АТР в Шанхае.
RT на русском 10:34
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Армия и оружие
Германия прекратит военные поставки Турции из-за операции в Сирии
«Ввиду турецкой военной операции на северо-востоке Сирии федеральное правительство не будет выдавать разрешения на новые поставки продукции оборонного комплекса, которые могут быть задействованы Турцией в Сирии», — заявил он в интервью Bild am Sonntag.
БИЗНЕС Online 12:26
Политика
РПЦ оценит решение Элладской церкви об автокефалии ПЦУ
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) оценит последствия решения Элладской православной церкви признать правомерность присвоения автономии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Lenta.ru 11:46
Футбол
«Барселона» может заменить Суареса Кейном или Мбаппе
По информации Mundo Deportivo, в шорт-лист каталонского клуба входят Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Лаутаро Мартинес («Интер») и Роберто Фирмино («Ливерпуль»).
Бомбардир.ру 04:52
Культура
Четыре российских актера пополнили список «врагов Украины»
В перечень деятелей культуры, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины, добавлены четыре российских актера.
Экономика сегодня 03:18
Происшествия
В Буркина-Фасо при атаке боевиков на мечеть погибли 16 человек
В Буркина-Фасо в результате нападения боевиков на мечеть погибли 16 человек, еще двое получили ранения, сообщает 12 октября AFP.
REGNUM 11:34
Здоровье
Британский подросток два года прикован к постели из-за вросшего волоса
15-летний Чае Руффолд, проживающий в британском городе Истборн, на протяжении двух последних лет не выходит из дома и живет сейчас на сильнодействующих обезболивающих средствах и антибиотиках.
Ugpressa.ru вчера в 13:05
Авто
Новый Volkswagen Golf показали внутри и снаружи
SpeedMe 10 октября в 02:17
Политика
Иркутский губернатор объяснил идею повысить себе оклад
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что повышение его оклада необходимо, чтобы решить вопрос с повышением зарплат работникам бюджетных организаций.
РБК 12:29
Гаджеты
Помощник по обновлению Windows 10 открывает дверь для хакеров
В фирменном инструменте Microsoft по обновлению Windows 10, так называемом Windows 10 Update Assistant или «Помощнике по обновлению» в русскоязычной версии, была обнаружена уязвимость в системе безопасности.
iXBT.com 11:54
Космос
Тихий океан глобально почистят с помощью новейшего аппарата
Poplawok.ru 09 октября в 20:09
Происшествия
ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями
Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.
РБК 11:26
Политика
Экономист объяснил, почему Запад изменил свое отношение к России
Экономист Михаил Хазин рассказал на портале Aurora.network, что Запад не просто так неожиданно изменил отношение к России.
Народные новости 10:16
Происшествия
Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни
Lenta.ru вчера в 08:12
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк показала архивные фото актрисы
Накануне, 11 октября, родственники Заворотнюк опубликовали опровержение некоторых новостей о ее состоянии, а также показали фотографии преследующих семью артистки папарацци.
Lenta.ru 10:04
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Вести.Ru вчера в 21:25
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
РИА Новости вчера в 17:31
Происшествия
Избиение звезды «Дома-2» на корпоративе попало на видео
Участница реалити-шоу «Дом-2», 23-летняя Марго Овсянникова была избита на корпоративе в Москве, сообщает «Стархит».
Lenta.ru 11:26
Общество
В ПФР рассказали о компенсационных выплатах пенсионерам. По 12 тысяч рублей
Отделение Пенсионного фонда РФ (ПФР) по Приморскому краю напомнило пенсионерам о необходимости получить компенсационную выплату, которая с недавнего времени увеличилась в два раза, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 10:10
Общество
Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
Минтруд считает, что претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет могут те, кто уделяет этому достаточно времени.
Коммерсантъ вчера в 00:15
Происшествия
Полиция назвала причину массовой драки на рынке в Новосибирске
Днем 7 октября в районе Хилокского рынка Новосибирска произошла массовая драка, где, по данным СМИ, приняли участие около 50 человек.
РБК 12:43
Здоровье
Прокуратура предложила запретить больным ВИЧ и гепатитом служить в ней
В Генпрокуратуре подготовили проект постановления правительства о внесении изменений в перечень заболеваний, препятствующих поступлению на службу в органы прокуратуры и исполнению служебных обязанностей прокурорского работника.
РБК 03:01
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Евразия Daily вчера в 08:22
Шоу-бизнес
Суд определил, кто получит наследство Юлии Началовой
Никулинский суд столицы во время нового заседания принял решение о том, наследство артистки достанется ее родителям — Виктору и Таисии Началовым, а также дочке Вере.
Телепрограмма 11:41
Космос
Найдены новые следы океанов на Венере
Rusargument 09 октября в 11:25
Хоккей
Появилось видео сейвов Бобровского без клюшки в матче с «Баффало»
Видео опубликовано в Twitter-аккаунте FOX Sports Florida & Sun. В овертайме россиянин несколько раз спас свою команду без клюшки.
RT на русском 01:50
Футбол
Моуринью назвал футболиста, превосходящего Месси и Роналду
Известный португальский тренер Жозе Моуринью назвал лучшего из футболистов, игру которых он видел воочию.
RT на русском вчера в 16:05
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