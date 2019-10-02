Армия и оружие

ИзвестияИзвестияОдна из двух запущенных КНДР ракет достигла экономической зоны Японии

КНДР запустила две ракеты, одна из которых достигла экономической зоны Японии. Об этом в среду, 2 октября, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Ёсихидэ Суга.
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СМИ: Из КНДР была запущена ракета

Life.ru19:03

СМИ сообщили о запуске из КНДР неопознанных снарядов

РБК19:32

Токио выразил Пхеньяну протест в связи с запуском ракет

ТАСС20:23

Пуск ракет в КНДР не повлиял на радиационный фон в Приморском крае

Интерфакс20:16

Япония выразила КНДР протест из-за запуска баллистических ракет

RT на русском20:33

КНДР провела очередной пуск неопознанного снаряда

Коммерсантъ18:58

Япония заявила протест Северной Корее в связи с пусками ракет

РИА Новости20:39
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Общество

Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе

Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости 05:30
Футбол

«Бавария» забила семь голов в ворота «Тоттенхэма» в Лондоне

Российская газета 17:22
Политика

Украина и Донбасс подписали «формулу Штайнмайера»

1 октября в Минске на заседании Контактной группы по урегулированию делегация Украины подписала "формулу Штайнмайера", сообщает "Интерфакс".
Деловое.ТВ 11:31
Наука

В мускулатуре человеческого эмбриона обнаружено наследие палеозоя

Американские эволюционные биологи обнаружили в мускулатуре человеческого эмбриона наследие палеозоя.
МедиаПоток 13:48
Политика

Журналист заявил о жестокости на курсах для военных репортеров

Сотрудник РИА «Новости» Святослав Павлов пожаловался в Следственный комитет на жестокое обращение во время курсов экстремальной журналистики «Бастион».
Радио Комсомольская правда 15:20
Хоккей

Знарок: хочу, чтобы «Спартак» никогда не сдавался

Знаете, есть такое качество – никогда не сдаваться. Вот я хочу, чтобы у команды это качество тоже было.
Чемпионат 15:38
Происшествия

Следователи работают на месте обнаружения тела Натальи Устиновой

Сиб.фм 08:00
Футбол

ЦСКА вышел на первое место в чемпионате России

В воскресенье ЦСКА обыграл "Урал" в матче 11-го тура чемпионата России и возглавил турнирную таблицу.
DP.RU 29 сентября в 07:07
Происшествия

Мужчину, который сжег молодую мать на севере Сахалина, заключили под стражу

Охинский городской суд с учетом поддержанного городской прокуратурой ходатайства следователя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца в отношении 28-летнего жителя районного центра, подозреваемого в убийстве.
АСТВ 20:55
Энергетика

Эквадор заявил о планах выйти из ОПЕК в 2020 году

Эквадор выйдет из состава Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) с января 2020 года, сообщает Министерство энергетики и невозобновляемых природных ресурсов государства в официальном заявлении.
Аргументы и Факты 15:55
Гаджеты

Приложение WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

Приложение для общения в Сети WhatsApp вскоре перестанет работать на старых версиях ОС различных смартфонов.
7 новостей вчера в 09:58
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости 06:18
Политика

«Мисс Украина» отказалась давать интервью на украинском

ИА REX 05:00
Единоборства

Головкин показал, как готовится к бою с Деревянченко

Бывший чемпион мира в среднем весе представитель Казахстана Геннадий Головкин опубликовал в своём «твиттере» видеозапись моментов подготовки к поединку с украинцем Сергеем Деревянченко.
Чемпионат вчера в 03:15
Футбол

В РФС появился департамент по борьбе с договорными матчами

«В Российском футбольном союзе появилось новое подразделение - департамент защиты игры, который будет заниматься профилактикой и предупреждением договорных матчей и попыток влияния на результат; анализом информации, полученной от букмекерских компаний; контролем деятельности субъектов футбольного рынка», — говорится в сообщении РФС.
Rambler News Service вчера в 12:39
Происшествия

Полковник СКР умер после нападения в Москве

Сотрудник Следственного комитета России (СКР), раненный при нападении у проходной ведомства в Техническом переулке, скончался в реанимации НИИ имени Склифосовского.
Lenta.ru 06:28
Политика

Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове

Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37
Здоровье

Единственное родильное отделение закрывают в Новоалтайске

"Решение о сокращении родильного отделения было связано не только с отсутствием необходимых специалистов в медицинской организации, но и из-за маленького количества родов, даже в условиях обслуживания близлежащих районов", – сказали в пресс-службе министерства.
Толк вчера в 21:52
Здоровье

Томские онкологи впервые в РФ применили новый метод лучевой терапии

Первые 10 пациентов Томского областного онкодиспансера прошли лечение по новой методике адаптивной лучевой терапии на основе In-vivo дозиметрии, которая позволяет значительно снизить лучевые нагрузки на здоровые органы, сообщается во вторник в телеграм-канале "Область здоровья".
РИА Томск 02:46
Здоровье

В Забайкалье откроют 9 гериатрических кабинетов

Как сообщает ведомство, сегодня в Забайкалье уже работают четыре гериатрических кабинета. До конца года появится еще девять.
RuNews24.ru 16:49
Общество

Детские онкологи центра Блохина начали увольняться

Врачи московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина, записавшие видеообращение на YouTube-канале независимого профсоюза медработников «Альянс врачей», начали увольняться.
Век 09:52
Общество

Самой популярной песней в России оказался украинский хит

Lenta.ru 08:25
Кино

Netflix выпустил тизер четвертого сезона сериала «Очень странные дела»

Во вторник, 1 октября, в сети появился тизер четвертого сезона сериала "Очень странные дела".
Piter.tv 02:41
Происшествия

Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети

Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Газета.Ru вчера в 10:19
Политика

В России планируют упростить правила получения гражданства

Упрощение получения гражданства РФ не отразится на притоке мигрантов Кроме того, ведомство планирует упростить процедуру выдачи разрешения на временное пребывание, вида на жительство и гражданства для мигрантов, окончивших российские университеты и вузы стран СНГ и Балтии.
Sputnik Таджикистан 09:12
Кино

Netflix опубликовала трейлер своего самого дорогого боевика

REGNUM 16:38
Космос

Американцы испытали водно-плазменный двигатель

Американская компания Momentus провела испытания компонентов своего космического аппарата Vigoride, среди которых и водно-плазменный двигатель.
Rusargument вчера в 04:23
Интернет

Облачный сервис Windows Virtual Desktop доступен для пользователей

Для пользователей Windows 7 есть бонус до 2023 года обновления будут бесплатными.
ГЛАС.RU 13:44
Экономика

На перепись населения выделят 33 млрд рублей

На покупку 360 тыс. устройств и операционной системы Росстат потратит 6,7 млрд руб. Ранее сообщалось, что первая цифровая перепись населения пройдет в России в 2020 году.
Газета.Ru 07:27
Шоу-бизнес

Наследство Марка Захарова достанется его единственной дочери

RuNews24.ru 03:58
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