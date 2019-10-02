Армия и оружие
Российская газетаЗапущенная КНДР ракета достигла экономической зоны Японии
В среду утром Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Одна из них упала в пределах эксклюзивной экономической зоны Японии в районе префектуры Симанэ.
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 00:30, Вашингтон
Футбол
«Манчестер Юнайтед»-«Арсенал»: эксперты уверены в победе «канониров»
Матч «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал» пройдет 30-го сентября в рамках 7 тура АПЛ сезона-2019/20.
ODDS.ru 29 сентября в 01:28
Политика
Тимошенко заявила, что «формула Штайнмайера» недопустима для Украины
Возглавляемая бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко партия «Батькивщина» считает недопустимыми «формулу Штайнмайера» и её подписание, прямо угрожающее национальной безопасности страны, указано в заявлении, размещённом 1 октября на официальной странице партии в Facebook.
REGNUM вчера в 15:01
Финансы
Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины
Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.
РБК вчера в 11:45
Футбол
Шевченко может сменить сборную Украины на «Милан»
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетит матч Лиги чемпионов «Аталанта» – «Шахтер», котоырй пройдет в Милане.
Спорт день за днем вчера в 12:09
Здоровье
В регионах России появятся свои программы развития паллиативной помощи
Команда проекта ОНФ «Регион заботы» разработала для регионов индивидуальные программы развития паллиативной медицинской помощи на 2020—2024 годы.
RT на русском 00:00
Политика
Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года
Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru 30 сентября в 21:30
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Шоу-бизнес
Заворотнюк сдержит обещание и выступит на телевидении
News.ru вчера в 23:48
Интернет
В WhatsApp начали тестировать функцию исчезающих сообщений
Мессенджер WhatsApp начал тестировать функцию исчезающих сообщений. Об этом сообщает издание The Verge.
Life.ru вчера в 13:14
Транспорт
Смольный объявил дату и время открытия Фрунзенского радиуса метро
REGNUM вчера в 16:13
Гаджеты
В Samsung придумали голографическую док-станцию для смартфона
Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO), как сообщает ресурс LetsGoDigital, обнародовало патентную документацию Samsung на весьма любопытную разработку — голографическую док-станцию для смартфона.
3DNews вчера в 02:03
Авто
Skoda вернётся к выпуску дешёвых автомобилей
Колёса.ru вчера в 05:36
Происшествия
Во Владивостоке арматурой насмерть забили кондуктора трамвая
Смерть женщины, работавшей кондуктором в трамвае, наступила в результате побоев, нанесённых ей металлическим прутом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:04
Политика
Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
Известия вчера в 16:56
Технологии
Сбой произошел в работе Twitter
Пользователи сообщили 2 октября о сбое в работе сервиса коротких сообщений Twitter.
Известия вчера в 22:12
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» задержали по делу о мошенничестве
Следствие задержало замгендиректора компании "Аэрофлот" Владимира Александрова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Газета.Ru вчера в 19:15
Происшествия
В Саратове мужчина с двумя детьми выпал из окна
Известия вчера в 17:47
Общество
Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости вчера в 05:30
Футбол
Локомотив — Атлетико 0:2
RT на русском вчера в 16:53
Общество
В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам
МИР 24 30 сентября в 06:50
Общество
Закон о запрете курения на балконах вступил в силу
Который курит именно на балконе, если он есть, потому что на лестничной клетке уже давно запретили.
Газета.Ru вчера в 05:02
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Общество
Региональный штат ГИБДД ещё сократят
Уточняется, что соответствующий приказ был подписан МВД №653 24 сентября 2019 г. Штат уменьшат «за счет незамещённых должностей начальствующего состава», то есть будут убраны незанятые вакансии в ряде регионов.
REGNUM вчера в 23:26
Культура
Малахов заговорил на киргизском
Телеведущий Андрей Малахов попросил прощения перед киргизами. Об этом он заявил в эфире своей передачи «Прямой эфир» на телеканале «Россия».
Lenta.ru вчера в 20:11
Здоровье
Ученые выяснили, кто живет дольше: вегетарианцы или мясоеды
Московский Комсомолец вчера в 23:03
Политика
«Мисс Украина» отказалась давать интервью на украинском
ИА REX вчера в 05:00
Здоровье
Скворцова рассказала о заинтересованности Минздрава в частных клиниках
По словам Скворцовой, сообщает РИА «Новости», Минздрав заинтересован в том, чтобы частные клиники оказывали пациентам качественную медицинскую помощь и стали одним из основных «векторов развития» здравоохранения.
Росбалт 30 сентября в 07:56
Шоу-бизнес
Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин
25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru вчера в 05:16
Армия и оружие
В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 30 сентября в 22:22