Происшествия
REGNUMВ Японском море северокорейцы напали на российских пограничников
Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В результате нападения трое пограничников ранены.
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с чего всё началось
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в Японском море, трое военнослужащих получили ранения. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.ТАСС08:34
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 16:12, Вашингтон
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Командование ВСУ сообщило о потерях в Донбассе
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Саудовская Аравия частично восстановила добычу нефти
Эр-Рияд заявляет о полном возобновлении производства к концу месяца Саудовской Аравии удалось восстановить половину объемов добычи, потерянных в результате атаки на комплексы подготовки нефти в Абкайке и Хурайсе.
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"Зенит" и "Лион" сыграли вничью в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru 14:47
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Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой
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Экзитполы: партия Нетаньяху уступает ближайшему конкуренту на выборах
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В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
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Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
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Брэд Питт отказался бороться за «Оскар»
Газета.Ru 15:10
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Канадские ученые выяснили, что эффективность вакцинации у мышей зависит от суточных ритмов в их Т-лимфоцитах.
N+1 06:17
Политика
Суд арестовал один из главных активов Порошенко
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Напомним, 6 сентября Алексеевский районный суд удовлетворил ходатайства Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении.
Местное время (г. Пермь) 02:25
Общество
Москву и область накрыл циклон: будет холодно
Днем в Москве и области всю неделю ожидается облачная с прояснениями и дождями (небольшими) погода: днем не выше 13 градусов тепла, ночами еще холоднее – всего 1-4 градуса тепла.
Московская газета 11:16
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Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда
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BFM.ru 12:45
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В правительстве Крыма поддержали идею о переименовании республики
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Верховный суд признал незаконным увольнение за прогул из-за снегопада
Верховный суд России поддержал сотрудницу одного из московских НИИ, уволенную за неявку на работу, отменив решение суда первой инстанции, признавшего данное увольнение законным.
РБК 12:05
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МИД призвал КНДР не допустить повторения инцидента с пограничниками
Москва потребовала от Пхеньяна принять исчерпывающие меры для недопущения инцидентов, подобных произошедшему в Японском море, сообщили в МИД России.
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Нейрохирург объяснил, почему противопоказано оперировать Заворотнюк
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СК возбудил дело после изнасилования врача поликлиники в Саратове
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Священники РПЦ выступили в защиту фигурантов дела о митингах в Москве
Более 40 священников Русской православной церкви (РПЦ) написало открытое письмо в поддержку фигурантов дела о митингах в Москве, в котором заявляют о необходимости пересмотра судебных решений фигурантам в виде тюремных сроков.
РБК 15:12
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20-летняя девушка на снимке позирует в красном мини-платье с глубоким декольте.
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Употребление помидоров может быть вредно для здоровья
По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.
МедиаПоток 15 сентября в 07:37