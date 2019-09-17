Происшествия

REGNUMREGNUMВ Японском море северокорейцы напали на российских пограничников

Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В результате нападения трое пограничников ранены.
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с чего всё началось

Моряки из КНДР напали на российских пограничников

Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в Японском море, трое военнослужащих получили ранения. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
ТАСС08:34

Подробнее о событии

Пограничники задержали более 80 граждан КНДР на шхунах в Японском море

ТАСС11:42

Что известно о нападении браконьеров на российских пограничников в Японском море

RT на русском13:04

В Японском море браконьеры из КНДР напали на российских пограничников

РИА Новости09:03

Что произошло за день: вторник, 17 сентября

Интерфакс13:40

«Привыкли, что мир могут опрокинуть»: Как пиратская выходка КНДР аукнется в отношениях с Россией

Царьград12:21

ФСБ сообщила о задержании более 80 северокорейских браконьеров

РБК11:53

ФСБ задержала за браконьерство 80 граждан КНДР

Коммерсантъ13:46
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 16:12, Вашингтон
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Ушел из жизни актер сериала «Беверли-Хиллз, 90210»

Вечерняя Москва вчера в 10:12
Армия и оружие

Командование ВСУ сообщило о потерях в Донбассе

Во вторник, 17 сентября, в Донбассе погиб служащий ВСУ и еще двое боевиков получили ранения.
ИА Новороссия 15:14
Гаджеты

Представлен смартфон Vivo Nex 3 5G с экраном-водопадом

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Nex 3 5G, который первым в мире получил «дисплей-водопад», то есть, экран с сильно загнутыми боковыми рамками.
Megaobzor.com вчера в 10:09
Политика

Российский лайнер МС-21 совершил первый международный полет

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Портал Поиск 01:56
Шоу-бизнес

Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке

17 сентября состоится свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
Вести.Ru 08:36
Энергетика

Саудовская Аравия частично восстановила добычу нефти

Эр-Рияд заявляет о полном возобновлении производства к концу месяца Саудовской Аравии удалось восстановить половину объемов добычи, потерянных в результате атаки на комплексы подготовки нефти в Абкайке и Хурайсе.
Коммерсантъ 15:46
Космос

«Роскосмос» рассматривает возвращение оружия космонавтам

Государственная корпорация «Роскосмос» рассматривает возвращение огнестрельного оружия в аварийный запас космонавтов, сообщает «РИА Новости».
Rambler News Service вчера в 01:05
Футбол

«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в матче Лиги чемпионов

"Зенит" и "Лион" сыграли вничью в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru 14:47
Шоу-бизнес

Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой

Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».
ФАН 10:11
Политика

Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.
Lenta.ru 14:45
Политика

Экзитполы: партия Нетаньяху уступает ближайшему конкуренту на выборах

Партия "Ликуд" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по итогам повторных парламентских выборов уступает одно место центристскому блоку "Кахоль-Лаван" во главе с бывшим главой Генштаба Армии обороны Израиля Бени Ганцем.
ТАСС 15:38
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 01:56
Происшествия

В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери

В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа

Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна 08:35
Кино

Брэд Питт отказался бороться за «Оскар»

Газета.Ru 15:10
Наука

Сбитый режим дня уравнял день и ночь по эффективности вакцинации мышей

Канадские ученые выяснили, что эффективность вакцинации у мышей зависит от суточных ритмов в их Т-лимфоцитах.
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Политика

Суд арестовал один из главных активов Порошенко

Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.
ТАСС 06:31
Культура

Галкин поддержал осужденного за травму омоновца актера Устинова

РБК 04:21
Футбол

Кокорин и Мамаев вышли из колонии на свободу

Напомним, 6 сентября Алексеевский районный суд удовлетворил ходатайства Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении.
Местное время (г. Пермь) 02:25
Общество

Москву и область накрыл циклон: будет холодно

Днем в Москве и области всю неделю ожидается облачная с прояснениями и дождями (небольшими) погода: днем не выше 13 градусов тепла, ночами еще холоднее – всего 1-4 градуса тепла.
Московская газета 11:16
Происшествия

Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда

Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
BFM.ru 12:45
Политика

В правительстве Крыма поддержали идею о переименовании республики

Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании полуострова в Республику Крым — Таврида.
Известия 02:14
Космос

Августовскую вспышку на Юпитере вызвал железокаменный астероид

Расчеты ученых, представленные на Европейском конгрессе планетарных наук (EPSC), показали, что вспышка, которую заметили на Юпитере в августе, была следствием падения на планету железокаменного астероида.
N+1 14:35
Общество

Верховный суд признал незаконным увольнение за прогул из-за снегопада

Верховный суд России поддержал сотрудницу одного из московских НИИ, уволенную за неявку на работу, отменив решение суда первой инстанции, признавшего данное увольнение законным.
РБК 12:05
Происшествия

МИД призвал КНДР не допустить повторения инцидента с пограничниками

Москва потребовала от Пхеньяна принять исчерпывающие меры для недопущения инцидентов, подобных произошедшему в Японском море, сообщили в МИД России.
RT на русском 12:49
Здоровье

Нейрохирург объяснил, почему противопоказано оперировать Заворотнюк

iReactor 14 сентября в 09:38
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СК возбудил дело после изнасилования врача поликлиники в Саратове

Следователи возбудили уголовное дело, после того как неизвестный изнасиловал врача в Саратове.
РБК вчера в 22:31
Общество

Священники РПЦ выступили в защиту фигурантов дела о митингах в Москве

Более 40 священников Русской православной церкви (РПЦ) написало открытое письмо в поддержку фигурантов дела о митингах в Москве, в котором заявляют о необходимости пересмотра судебных решений фигурантам в виде тюремных сроков.
РБК 15:12
Шоу-бизнес

Внучка Боярского показала фото в мини-платье

20-летняя девушка на снимке позирует в красном мини-платье с глубоким декольте.
Газета.Ru вчера в 06:45
Здоровье

Употребление помидоров может быть вредно для здоровья

По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.
МедиаПоток 15 сентября в 07:37
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