Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в Японском море, трое военнослужащих получили ранения. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

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Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В результате нападения трое пограничников ранены.

В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников

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