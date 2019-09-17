Происшествия
REGNUMВ Японском море северокорейцы напали на российских пограничников
Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В результате нападения трое пограничников ранены.
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с чего всё началось
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в Японском море, трое военнослужащих получили ранения. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.ТАСС08:34
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 19:20, Вашингтон
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