Происшествия
REGNUMВ Японском море северокорейцы напали на российских пограничников
Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В результате нападения трое пограничников ранены.
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с чего всё началось
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в Японском море, трое военнослужащих получили ранения. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.ТАСС08:34
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Юристы написали открытое письмо председателю Конституционного суда Валерию Зорькину, в котором назвали уголовное дело активиста Константина Котова «печальным рубежом».
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Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий
Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.
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Суд арестовал один из главных активов Порошенко
Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.
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Глава Крыма Сергей Аксенов высказался об идее присвоения полуострову второго названия Таврида.
Российская газета 11:34
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Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
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Путин считает Израиль русскоязычным государством
Российский лидер напомним, что в Израиле проживает почти два миллиона русскоязычных граждан, поэтому в России считают эту страну «русскоязычным государством».
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«Боруссия» Д — «Барселона»: прогноз Егора Титова на Лигу чемпионов
Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Барселона» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.
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Крысы оказались способны к групповым играм только ради удовольствия
Крысы оказались способны к групповым играм просто ради удовольствия, сообщат в статье, опубликованной на страницах журнала Science.
Ugpressa.ru вчера в 00:30
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru вчера в 10:23
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Шоу-бизнес
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Кинорежиссер и сценарист Федор Бондарчук и актриса театра и кино Паулина Андреева 17 сентября организуют торжество по случаю свадьбы в Петербурге.
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Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
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Красная весна 08:35
Экономика
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В июне 2018 г. совет директоров утвердил программу выкупа акций на $100 млн, а в июле того же года согласовал ее возможное увеличение до $150 млн, говорил представитель «Яндекса».
Ведомости 04:25
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Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
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Стартовали съемки фильма Mortal Kombat
Сценарист фильма Mortal Kombat Грег Руссо сообщил о начале съемок.
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Самолет МС-21 совершил первый международный полет
Первый международный перелет российского пассажирского самолета МС-21-300 прошел успешно, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации "Иркут".
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Дерипаска подал иск к британским и американским СМИ
Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иск Олега Дерипаски к британским изданиям The Times и The Telegraph, а также американской The Nation, сообщается на сайте суда.
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В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика
Немецкие ученые исследовали мочу 2500 детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет, чтобы выявить наличие в их организме следов пластика.
Pravda.Ru 08:17