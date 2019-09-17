Происшествия
REGNUMВ Японском море северокорейцы напали на российских пограничников
Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В результате нападения трое пограничников ранены.
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с чего всё началось
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в Японском море, трое военнослужащих получили ранения. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.ТАСС08:34
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 14:45, Вашингтон
Общество
В ростовской школе пожаловались на учителя с маникюром
В Ростове-на-Дону родители местной школы пожаловались на маникюр мужчины-учителя.
РБК 13:08
Шоу-бизнес
Николай Валуев рассказал, как утешал заплаканную Анастасию Заворотнюк
Комсомольская правда 04:30
Космос
Астрономы выяснили, что за объект врезался в Юпитер месяц назад
Международная команда астрономов сумела определить тип и размеры космического объекта, который в августе 2019 года врезался в Юпитер и спровоцировал мощный взрыв.
Российская газета 11:50
Общество
Гороскоп на 15 сентября: Рыбам удастся воплотить задуманное
Тельцам звезды рекомендуют проанализировать произошедшие с ними в сентябре события: важно отметить, что не удалось сделать из запланированного.
Primpress.ru 14 сентября в 18:30
Экономика
Назван срок перехода на новую систему накопительных пенсий в России
В России новая система накопительных пенсий может заработать с начала 2021 года, соответствующее уведомление о разработке законопроекта Министерство финансов опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов.
REGNUM 08:22
Наука
Учёные научились превращать попутный газ в спирт
В настоящее время из попутного газа, выходящегося на поверхность вместе с добываемой нефтью, обычно получают небольшое количество метана и других лёгких углеводородов.
Популярная механика 09:10
Транспорт
Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве
Интерфакс 05:09
Происшествия
Временный поверенный КНДР покинул МИД России без комментариев
Временный поверенный в делах КНДР в РФ Зин Чжон Хеп отказался от общения с прессой по итогам визита в МИД РФ, куда он был вызван в связи с ситуацией вокруг задержания северокорейских шхун в Японском море.
ТАСС 11:34
Происшествия
Дипломат назвал основные причины смерти россиян в Турции
Руководитель консульского отдела посольства России в Турции Антон Скворцовзаявил, что гибель россиян в Турции чаще всего связана легкомыслием самих туристов, передает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 08:20
Армия и оружие
CNN: у США есть данные о причастности Ирана к атаке на саудовские НПЗ
Соединённые Штаты располагают данными о том, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии с «очень высокой вероятностью» была осуществлена с иранской базы недалеко от границы с Ираком.
RT на русском 14:16
Футбол
Алана Мамаева опубликовала фото с мужем
Супруга футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала на своей странице в Instagram совместное фото после возвращения мужа из колонии.
РИА Новости 11:21
Политика
Аксенов потребовал прекратить споры о переименовании Крыма
Позднее постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что в правительстве полуострова поддерживают инициативу о добавлении в название топонима Таврида.
РБК 11:56
Армия и оружие
ВВС Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
РИА Новости 12:15
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна 08:35
Фигурное катание
Дина Аверина завоевала золото ЧМ в упражнениях с мячом
Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом.
РИА Новости 12:51
Общество
Минтруда обсудит пилотное внедрение четырехдневной рабочей недели
Совещание о механизмах тестового внедрения на российских предприятиях четырехдневной рабочей недели пройдет в министерстве труда и социальной защиты РФ на предстоящей неделе, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на заявление замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM 15 сентября в 23:00
Здоровье
В США седьмой человек умер из-за заболевания среди вейперов
В США зафиксирован седьмой смертельный случай в результате заболевания, вызванного, предположительно, курением вейпа, сообщает окружное отделение министерства здравоохранения.
РИА Новости 12:17
Происшествия
Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа
RT на русском вчера в 06:11
Происшествия
Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда
Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
BFM.ru 12:45
Культура
Канал «2×2» выпустил мультсериал, где в одной из серий убивают Алексея Тотального
По сюжету серии герой сериала Александр Бурдашев попадает в 2025 год вместе с Леондом Якубовичем, Вангой и осьминогом Паулем, чтобы «спасти Россию» от «самого жуткого президента страны Алексея Тотального».
Snob.ru 08:19
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
Многодетные семьи смогут обращаться к своему кредитору с заявлением о списании части ипотечного кредита в сумме до 450 тыс. руб. Соответствующее постановление утверждено Правительством России, которое вступит в силу 25 сентября, сообщает "Дом.РФ".
РБК 11:19
Кино
Тело народного артиста Юрия Колычева найдено в его квартире
Lenta.ru вчера в 05:37
Игры
Rockstar внезапно запустила собственный игровой лаунчер для ПК
Rockstar Games внезапно последовала примеру Epic Games и выпустила собственнный игровой лаунчер (но пока без своего магазина) - он уже доступен для скачивания на сайте Rockstar Games Social Club.
Gmbox.ru 14:24
Общество
Священники РПЦ выступили в защиту фигурантов «московского дела»
На сайте издания «Православие и мир» 17 сентября было опубликовано открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела».
АН Между строк 13:57
Шоу-бизнес
Соловьев назвал свадьбу Собчак и Богомолова «шоу фриков»
Телеведущий Владимир Соловьев назвал свадьбу журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова «шоу фриков», подчеркнув, что ничего другого «ждать было нельзя».
URA.Ru 01:58
Политика
В Совфеде оценили демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве во время выступления журналистки из Крыма.
RT на русском 14:00
Происшествия
Под Киевом сожгли дом экс-главы нацбанка Украины
Неизвестные сожгли дом экс-главы национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой под Киевом в селе Гореничи, передает "112 Украина".
Газета.Ru 01:55
Общество
В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного
Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ 02:37
Шоу-бизнес
Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
Политическая Экспертиза вчера в 17:35
Киберспорт
Роман Дворянкин рассказал о зарплатах киберспортсменов
Генеральный менеджер Virtus Pro Роман Дворянкин в подкасте порталу «Афиша.Daily» рассказал про то, откуда в киберспорте деньги и сколько зарабатывают киберспортсмены.
Dota2.ru 10:44