Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Ярославле детсадовцы толпой избили девочку

Воспитанники детского сада № 236 в Ярославле избили девочку. Происшествие снял на видео житель соседнего дома. Судя по кадрам, инцидент произошел во время дневной прогулки на улице.
Читать в источнике
Комментировать191
с чего всё началось

Набросились толпой: в садике жестоко избили ребёнка. Видео

В детском садике № 236, который находится в Ярославле на улице Лисицына, произошла детская драка. Малыши избили свою одногруппницу во время дневной прогулки на улице. И, как уверяют очевидцы, сделали это на глазах у воспитательницы, которая долго смотрела на происходящее.
Новости Ярославля 76.ru07:45

Подробнее о событии

В детском саду Ярославля воспитателя отстранили от работы после драки малышей

ЯрNews12:05

Следователи проводят проверку в ярославском детском саду, где дети избили девочку

КП - Ярославль09:32

«Ребенок плакал, а она кричала»: новый поворот в истории с малышкой, которую пинали в детском саду

Pro Город Ярославль12:23

Родители избитой в ярославском детском саду девочки пока не обращались за медпомощью для ребенка

Ярновости10:01

СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка

РИА Новости09:36

СК начал проверку после видео с топчущимися по девочке детсадовцами

РБК11:39

«Пришли люди в форме»: садик, где толпа детей избила девочку, штурмуют родители

Новости Ярославля 76.ru11:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 13:45, Вашингтон
Общество

Внесены изменения в закон об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений

Сегодня на семнадцатой сессии Государственного Совета депутаты внесли изменения в закон об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений.
Глас Народа 07:37
Экономика

Сбербанк планирует купить долю Mail.ru Group

«Решение о потенциальной продаже Газпромбанком своей доли в МФТ Сбербанку не относится к операционной деятельности компании, однако со своей стороны мы были бы рады укрепить наше взаимодействие с таким сильным игроком на рынке, как Сбербанк»,— заявил гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.
Коммерсантъ 07:25
Футбол

Джака не собирается извиняться перед болельщиками «Арсенала»

Soccer.ru 06:31
Армия и оружие

ЦПВС: Россия выполнила мероприятия российско-турецкого меморандума

Россия в полном объёме выполнила мероприятия, предусмотренные российско-турецким меморандумом от 22 октября, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
RT на русском 13:23
Фигурное катание

Трусова и Ханю не сразу исполнили параллельный четверной тулуп

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, как у нее получился параллельный четверной тулуп с олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.
Pravda.Ru 05:51
Игры

Видео: расчленение врагов и мрачная атмосфера в Negative Atmosphere — духовном наследнике Dead Space

3DNews 12:32
Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru вчера в 13:18
Общество

Потепление придет в Москву к Дню народного единства

Как сообщает «Москва 24», в субботу, 2 ноября, днем ожидается около 0 градусов, а на следующий день воздух прогреется до плюс трех градусов.
Вечерняя Москва 08:13
Общество

В Госдуме предложили разрешить покупать машину на маткапитал

Известия 09:14
Общество

Соловьев прокомментировал драку украинцев в своей студии

Газета.Ru 09:31
Политика

МИД России пообещал ответить на высылку дипломата из Болгарии

Москва ответит на решение Болгарии выслать российского дипломата, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Коммерсантъ 13:36
Происшествия

Летевший в Таиланд самолет экстренно сел в Домодедово

Самолет авиакомпании Thai Airways рейсом Лондон - Бангкок сел в московском аэропорту "Домодедово" из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
РИА Новости 13:37
Происшествия

В Дагестане пресекли попытку вывоза за границу военного оборудования

На границе России и Азербайджана в Дагестане сотрудниками Федеральной службы безопасности пресечена попытка вывоз элементов военного оборудования.
Махачкалинские известия 13:09
Армия и оружие

Сирийский Т-72 выдержал попадание мощной противотанковой ракеты

В Сети появилось видео, на котором показан танк Т-72М1 сирийской армии – его вывели в безопасное место, несмотря на пробоину от мощной противотанковой управляемой ракеты (ПТУР).
Взгляд.ру 09:28
Общество

Преподаватель ВШЭ назвал убогим современный русский язык

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим.
Известия 12:35
Спорт

WADA вынесет решение по РУСАДА до конца года

В конце сентября стало известно, что WADA решило рассмотреть вопрос о несоответствии РУСАДА после того, как в полученных данных из московской лаборатории были обнаружены изменения.
Российская газета 02:08
Экономика

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
РИА Новости 04:59
Наука

Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека

Ученые отмечают, что в мире стремительно растет потребление вредных для здоровья и окружающей среды продуктов питания, поэтому в тех регионах, где эта тенденция недавно набрала обороты, следует снижать потребление мяса и переходить на злаки, фрукты, овощи, орехи, бобы, рыбу и оливковое масло, а также другие растительные масла с высоким содержанием ненасыщенных жиров.
РИА Новости 08:38
Политика

Сурков прокомментировал начало разведения сил в Донбассе

Помощник президента России Владислав Сурков назвал хорошей новостью возобновление процесса разведения сил в Золотом в Донбассе, призвав «не терять темп».
RT на русском 07:33
Армия и оружие

Пентагон заключил контракт на почти 500 новейших истребителей F-35

Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на строительство 478 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на сумму 34 млрд долларов.
BFM.ru 11:49
Политика

Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве

Сегодня, 29 октября, в Москве, в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.
REGNUM 08:23
Общество

Медведев поручил представить меры по повышению доверия бизнеса к судам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил силовым органам совместно с Минэкономразвития подготовить предложения, реализация которых повысит доверие бизнеса к правоохранительной и судебной системам.
RT на русском 11:58
Политика

Премьер-министр Ливана объявил об отставке из-за протестов

Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о своей отставке, передает Al-Hadath.
РБК 11:03
Общество

Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей

Российская газета 08:41
Политика

У Зеленского призвали Порошенко «не прятаться за спинами женщин»

«Пятый президент Украины Петр Порошенко должен взять на себя ответственность за призывы к убийству президента Владимира Зеленского, которые озвучила депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина».
REGNUM 06:35
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать опасный аспирин

Известный врач и телеведущий рассказал о побочных эффектах популярного лекарства и объяснил, кому лучше не принимать этот препарат.
Волгоградская правда 27 октября в 05:38
Общество

Ургант прокомментировал слова Поперечного о цензуре в своем шоу

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал слова комика Данилы Поперечного о шутке, вырезанной из эфира «Вечернего Урганта» на Первом канале.
Lenta.ru 12:32
Происшествия

Пять человек отравились угарным газом в Башкирии

В жилом доме города Нефтекамска из-за отравления газом погибла одна женщина, еще четыре человека, в том числе двое детей, были госпитализированы.
РБК 06:06
Шоу-бизнес

45-летняя Амалия Мордвинова появилась перед поклонниками без макияжа

Амалия появилась на встрече полностью без макияжа, и поклонники даже не сразу смогли её узнать.
Discover24 06:28
Наука

Резистентность: зачем она?

Биоинформатик Надежда Потапова расскажет все об устойчивости бактерий к антибиотикам, о том, как она появляется, как ее можно предсказывать и предотвращать ее распространение и какие еще примеры устойчивости встречаются у растений и животных.
Индикатор вчера в 06:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное