В детском садике № 236, который находится в Ярославле на улице Лисицына, произошла детская драка. Малыши избили свою одногруппницу во время дневной прогулки на улице. И, как уверяют очевидцы, сделали это на глазах у воспитательницы, которая долго смотрела на происходящее.

с чего всё началось

Воспитанники детского сада № 236 в Ярославле избили девочку. Происшествие снял на видео житель соседнего дома. Судя по кадрам, инцидент произошел во время дневной прогулки на улице.

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