Происшествия
РИА НовостиВ Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Воспитанники детского сада № 236 в Ярославле избили девочку. Происшествие снял на видео житель соседнего дома. Судя по кадрам, инцидент произошел во время дневной прогулки на улице.
Читать в источнике
Оценить126
с чего всё началось
В детском садике № 236, который находится в Ярославле на улице Лисицына, произошла детская драка. Малыши избили свою одногруппницу во время дневной прогулки на улице. И, как уверяют очевидцы, сделали это на глазах у воспитательницы, которая долго смотрела на происходящее.Новости Ярославля 76.ru07:45
Подробнее о событии
Показать все источники
«Пришли люди в форме»: садик, где толпа детей избила девочку, штурмуют родители
Новости Ярославля 76.ru11:55
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 13:45, Вашингтон
Общество
Внесены изменения в закон об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений
Сегодня на семнадцатой сессии Государственного Совета депутаты внесли изменения в закон об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений.
Экономика
Сбербанк планирует купить долю Mail.ru Group
«Решение о потенциальной продаже Газпромбанком своей доли в МФТ Сбербанку не относится к операционной деятельности компании, однако со своей стороны мы были бы рады укрепить наше взаимодействие с таким сильным игроком на рынке, как Сбербанк»,— заявил гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.
Армия и оружие
ЦПВС: Россия выполнила мероприятия российско-турецкого меморандума
Россия в полном объёме выполнила мероприятия, предусмотренные российско-турецким меморандумом от 22 октября, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
Фигурное катание
Трусова и Ханю не сразу исполнили параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, как у нее получился параллельный четверной тулуп с олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.
Игры
Видео: расчленение врагов и мрачная атмосфера в Negative Atmosphere — духовном наследнике Dead Space
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Общество
Потепление придет в Москву к Дню народного единства
Как сообщает «Москва 24», в субботу, 2 ноября, днем ожидается около 0 градусов, а на следующий день воздух прогреется до плюс трех градусов.
Политика
МИД России пообещал ответить на высылку дипломата из Болгарии
Москва ответит на решение Болгарии выслать российского дипломата, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Происшествия
Летевший в Таиланд самолет экстренно сел в Домодедово
Самолет авиакомпании Thai Airways рейсом Лондон - Бангкок сел в московском аэропорту "Домодедово" из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Происшествия
В Дагестане пресекли попытку вывоза за границу военного оборудования
На границе России и Азербайджана в Дагестане сотрудниками Федеральной службы безопасности пресечена попытка вывоз элементов военного оборудования.
Армия и оружие
Сирийский Т-72 выдержал попадание мощной противотанковой ракеты
В Сети появилось видео, на котором показан танк Т-72М1 сирийской армии – его вывели в безопасное место, несмотря на пробоину от мощной противотанковой управляемой ракеты (ПТУР).
Общество
Преподаватель ВШЭ назвал убогим современный русский язык
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим.
Спорт
WADA вынесет решение по РУСАДА до конца года
В конце сентября стало известно, что WADA решило рассмотреть вопрос о несоответствии РУСАДА после того, как в полученных данных из московской лаборатории были обнаружены изменения.
Экономика
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
Наука
Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека
Ученые отмечают, что в мире стремительно растет потребление вредных для здоровья и окружающей среды продуктов питания, поэтому в тех регионах, где эта тенденция недавно набрала обороты, следует снижать потребление мяса и переходить на злаки, фрукты, овощи, орехи, бобы, рыбу и оливковое масло, а также другие растительные масла с высоким содержанием ненасыщенных жиров.
Политика
Сурков прокомментировал начало разведения сил в Донбассе
Помощник президента России Владислав Сурков назвал хорошей новостью возобновление процесса разведения сил в Золотом в Донбассе, призвав «не терять темп».
Армия и оружие
Пентагон заключил контракт на почти 500 новейших истребителей F-35
Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на строительство 478 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на сумму 34 млрд долларов.
Политика
Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве
Сегодня, 29 октября, в Москве, в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.
Общество
Медведев поручил представить меры по повышению доверия бизнеса к судам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил силовым органам совместно с Минэкономразвития подготовить предложения, реализация которых повысит доверие бизнеса к правоохранительной и судебной системам.
Политика
Премьер-министр Ливана объявил об отставке из-за протестов
Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о своей отставке, передает Al-Hadath.
Общество
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей
Политика
У Зеленского призвали Порошенко «не прятаться за спинами женщин»
«Пятый президент Украины Петр Порошенко должен взять на себя ответственность за призывы к убийству президента Владимира Зеленского, которые озвучила депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина».
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать опасный аспирин
Известный врач и телеведущий рассказал о побочных эффектах популярного лекарства и объяснил, кому лучше не принимать этот препарат.
Общество
Ургант прокомментировал слова Поперечного о цензуре в своем шоу
Телеведущий Иван Ургант прокомментировал слова комика Данилы Поперечного о шутке, вырезанной из эфира «Вечернего Урганта» на Первом канале.
Происшествия
Пять человек отравились угарным газом в Башкирии
В жилом доме города Нефтекамска из-за отравления газом погибла одна женщина, еще четыре человека, в том числе двое детей, были госпитализированы.
Шоу-бизнес
45-летняя Амалия Мордвинова появилась перед поклонниками без макияжа
Амалия появилась на встрече полностью без макияжа, и поклонники даже не сразу смогли её узнать.
Наука
Резистентность: зачем она?
Биоинформатик Надежда Потапова расскажет все об устойчивости бактерий к антибиотикам, о том, как она появляется, как ее можно предсказывать и предотвращать ее распространение и какие еще примеры устойчивости встречаются у растений и животных.