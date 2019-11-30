Происшествия
РИА НовостиВ Ярославле после хлопка газа в жилом доме эвакуировали 350 человек
Спасатели эвакуировали 350 жильцов дома в Ярославле, где произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщила РИА Новости представитель экстренных служб региона. Ранее сообщалось, что в доме номер 41 на улице Панина на третьем этаже жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси.
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Прокуратура проверит, как использовалось газовое оборудование в доме, где прогремел взрыв
Новости Ярославля 76.ru03:46
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Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
Политика
Устроившего пьяную езду депутата из Пензы исключили из «Единой России»
Севший за руль в состоянии алкогольного опьянения депутат Законодательного собрания Пензенской области Владимир Вдонин будет исключен из партии "Единая Россия".
Происшествия
Возросло число жертв трагедии с автобусом в Забайкалье
В результате падения автобуса с пассажирами с моста в Забайкальском крае, по уточненным данным, погибли 20 человек.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Политика
В канун нормандского саммита радикалы пригрозили Зеленскому майданом
Бывший депутат Рады и член националистической организации «Свободные люди» Андрей Левус призвал выйти к офису президента Украины Владимира Зеленского, расположенного в Киеве на улице Банковой, 8 декабря, то есть накануне проведения встречи в нормандском формате.
Происшествия
Капитан «Амура» Кондратьев попал в больницу в результате нападения
Капитан "Амура" Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения рецидивиста, сообщается на сайте хабаровского хоккейного клуба.
Общество
«Пенсионная реформа – не для нас»: Приморцы вышли на митинг
В воскресенье, 1 декабря, во Владивостоке состоялся митинг за снижение пенсионного возраста для жителей Дальнего Востока, сообщает РИА VladNews.Порядка 150 человек с плакатами "Пенсионная реформа – не для нас" высказались за возвращение льгот и пенсионного возраста для жителей ДФО.
Экономика
Украинские эксперты ошеломили прогнозом курса доллара
Эксперты отмечают, что в текущей ситуации на курс гривны может оказать приватизация ПриватБанка, вопрос о дальнейшем транзите газа, получение очередного транша МВФ и встреча в «нормандском формате».
Происшествия
Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала
Политика
Сирия обвинила США во вмешательстве в работу конституционного комитета
«Заявление Госдепа о заседаниях конституционного комитета, проходящих в Женеве, однозначно подтверждает попытки США вмешиваться в дела других государств и навязать собственную повестку дня», — говорится в заявлении.
Общество
NI: в СССР создали странные автоматы
В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение.
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Анна Семенович рассказала о своей болезни
39-летняя певица призналась, что сделала операцию на груди из-за наследственного заболевания.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
Общество
Список сильнодействующих препаратов в РФ пополнился с 1 декабря
Список сильнодействующих лекарственных веществ, за незаконное изготовление, хранение и сбыт которых действующим законодательством предусмотрено лишение свободы до трех лет, пополнился еще тремя лекарственными препаратами.
Музыка
The Pussycat Dolls объявили о воссоединении спустя десять лет
Экс-участница группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер сообщила о воссоединении группы.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал видео с подросшей дочерью
Певец редко публикует совместные фотографии с детьми, но сегодня неожиданно показал видео, на котором он держит девочку на руках и смотрит на старшего сына.
Общество
Что изменится в России с 1 декабря: шины, симки, налоги
С 1 декабря 2019 года в России вступают в силу новые законы и правила.
Футбол
В Санкт-Петербурге задержали фанатов «Спартака», оскорблявших Дзюбу
В Санкт-Петербурге задержали фанатов «Спартака», которые оскорбляли форварда «Зенита» Артема Дзюбу.
Происшествия
Летевший в Сочи самолет сел в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира
Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Сочи, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира.
Общество
Назван риск употребления красной икры
Красная икра может быть вредна для здоровья, если ее есть в больших количествах.
Общество
Ди Каприо ответил на обвинения в поджоге лесов Амазонии
Здоровье
Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи
Инфекционная больница в Новочеркасске Ростовской области временно не принимает пациентов из-за увольнения всех врачей стационара.
Политика
В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах
Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
Политика
На Украине заявили об утрате смысла существования страны
Украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов заявил, что страна утратила истинный смысл своего существования.
Здоровье
В регионах прошли пикеты в защиту медработников
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Политика
Савченко назвала Порошенко алчным и жадным
Экс-депутат Рады Надежда Савченко назвала бывшего президента Украины Петра Порошенко отвратительным и алчным человеком.
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что не скучает по сцене
Певица Алла Пугачева призналась, что не скучает по зрительской энергии, которую она получала на сцене и ей стыдно за это.
Хоккей
КХЛ дисквалифицировала Свитова, Паре и Петрова
Нападающий минского "Динамо" Франсис Паре отстранен на две встречи за удар соперника клюшкой в игре "регулярки" с ярославским "Локомотивом" (3:6). Кроме того, канадец заплатит штраф.