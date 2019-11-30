Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Ярославле после хлопка газа в жилом доме эвакуировали 350 человек

Спасатели эвакуировали 350 жильцов дома в Ярославле, где произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщила РИА Новости представитель экстренных служб региона. Ранее сообщалось, что в доме номер 41 на улице Панина на третьем этаже жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси.
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СК проводит проверку по факту хлопка газа в Ярославле

RT на русском04:04

Прокуратура проверит исполнение закона в части содержания газового оборудования после хлопка газа в Брагине

Ярновости04:57

Прокуратура проверит, как использовалось газовое оборудование в доме, где прогремел взрыв

Новости Ярославля 76.ru03:46

Следственными органами проводится проверка по факту травмирования 18-летнего молодого человека при хлопке газа

Городской телеканал05:03

В Ярославле назвали попытку суицида возможной причиной взрыва газа в доме

Интерфакс05:02

СК начал проверку из-за хлопка газа в Ярославле, где пострадал мужчина

РИА Новости02:40

Почти все жители дома в Ярославле, где произошел взрыв газа, вернулись в квартиры

ТАССвчера в 21:02
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Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

Газета.Ru вчера в 03:40
Армия и оружие

Турецкие военные погибли при взрыве на севере Сирии

News.ru 04:18
Политика

Устроившего пьяную езду депутата из Пензы исключили из «Единой России»

Севший за руль в состоянии алкогольного опьянения депутат Законодательного собрания Пензенской области Владимир Вдонин будет исключен из партии "Единая Россия".
Газета.Ru вчера в 14:31
Происшествия

Возросло число жертв трагедии с автобусом в Забайкалье

В результате падения автобуса с пассажирами с моста в Забайкальском крае, по уточненным данным, погибли 20 человек.
Вести.Ru 04:53
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева

Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Интерфакс-Спорт 29 ноября в 17:10
Политика

В канун нормандского саммита радикалы пригрозили Зеленскому майданом

Бывший депутат Рады и член националистической организации «Свободные люди» Андрей Левус призвал выйти к офису президента Украины Владимира Зеленского, расположенного в Киеве на улице Банковой, 8 декабря, то есть накануне проведения встречи в нормандском формате.
REGNUM вчера в 23:48
Происшествия

Капитан «Амура» Кондратьев попал в больницу в результате нападения

Капитан "Амура" Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения рецидивиста, сообщается на сайте хабаровского хоккейного клуба.
РИА Новости 02:49
Общество

«Пенсионная реформа – не для нас»: Приморцы вышли на митинг

В воскресенье, 1 декабря, во Владивостоке состоялся митинг за снижение пенсионного возраста для жителей Дальнего Востока, сообщает РИА VladNews.Порядка 150 человек с плакатами "Пенсионная реформа – не для нас" высказались за возвращение льгот и пенсионного возраста для жителей ДФО.
Владивосток-Новости 01:40
Экономика

Украинские эксперты ошеломили прогнозом курса доллара

Эксперты отмечают, что в текущей ситуации на курс гривны может оказать приватизация ПриватБанка, вопрос о дальнейшем транзите газа, получение очередного транша МВФ и встреча в «нормандском формате».
ГЛАС.RU вчера в 10:31
Происшествия

Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала

Известия вчера в 18:29
Политика

Сирия обвинила США во вмешательстве в работу конституционного комитета

«Заявление Госдепа о заседаниях конституционного комитета, проходящих в Женеве, однозначно подтверждает попытки США вмешиваться в дела других государств и навязать собственную повестку дня», — говорится в заявлении.
RT на русском 04:25
Общество

NI: в СССР создали странные автоматы

В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение.
Газета.Ru 01:41
Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала о своей болезни

39-летняя певица призналась, что сделала операцию на груди из-за наследственного заболевания.
Medical Note вчера в 22:17
Футбол

«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы

Известия 28 ноября в 17:00
Общество

Список сильнодействующих препаратов в РФ пополнился с 1 декабря

Список сильнодействующих лекарственных веществ, за незаконное изготовление, хранение и сбыт которых действующим законодательством предусмотрено лишение свободы до трех лет, пополнился еще тремя лекарственными препаратами.
REGNUM вчера в 18:17
Музыка

The Pussycat Dolls объявили о воссоединении спустя десять лет

Экс-участница группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер сообщила о воссоединении группы.
Life.ru 28 ноября в 10:38
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев показал видео с подросшей дочерью

Певец редко публикует совместные фотографии с детьми, но сегодня неожиданно показал видео, на котором он держит девочку на руках и смотрит на старшего сына.
StarHit.ru вчера в 08:00
Общество

Что изменится в России с 1 декабря: шины, симки, налоги

С 1 декабря 2019 года в России вступают в силу новые законы и правила.
Московский Комсомолец 29 ноября в 09:44
Футбол

В Санкт-Петербурге задержали фанатов «Спартака», оскорблявших Дзюбу

В Санкт-Петербурге задержали фанатов «Спартака», которые оскорбляли форварда «Зенита» Артема Дзюбу.
Vprognoze.ru вчера в 16:44
Происшествия

Летевший в Сочи самолет сел в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира

Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Сочи, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира.
Интерфакс 01:47
Общество

Назван риск употребления красной икры

Красная икра может быть вредна для здоровья, если ее есть в больших количествах.
Lenta.ru 04:45
Общество

Ди Каприо ответил на обвинения в поджоге лесов Амазонии

Lenta.ru вчера в 18:20
Здоровье

Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи

Инфекционная больница в Новочеркасске Ростовской области временно не принимает пациентов из-за увольнения всех врачей стационара.
Коммерсантъ 04:00
Политика

В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах

Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
Газета.Ru вчера в 13:55
Политика

На Украине заявили об утрате смысла существования страны

Украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов заявил, что страна утратила истинный смысл своего существования.
Газета.Ru вчера в 04:29
Здоровье

В регионах прошли пикеты в защиту медработников

РБК вчера в 10:02
Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета 02:14
Политика

Савченко назвала Порошенко алчным и жадным

Экс-депутат Рады Надежда Савченко назвала бывшего президента Украины Петра Порошенко отвратительным и алчным человеком.
Газета.Ru 00:55
Шоу-бизнес

Пугачева призналась, что не скучает по сцене

Певица Алла Пугачева призналась, что не скучает по зрительской энергии, которую она получала на сцене и ей стыдно за это.
Газета.Ru 29 ноября в 17:57
Хоккей

КХЛ дисквалифицировала Свитова, Паре и Петрова

Нападающий минского "Динамо" Франсис Паре отстранен на две встречи за удар соперника клюшкой в игре "регулярки" с ярославским "Локомотивом" (3:6). Кроме того, канадец заплатит штраф.
РИА Новости 01:39
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